Chia điểm kịch tính với chủ nhà Hải Phòng, SLNA vẫn chưa nếm mùi thất bại mùa này

Đội bóng xứ Nghệ được xem là hiện tượng thú vị ở V-League 2026-2027. Thi đấu với đa phần lực lượng "cây nhà lá vườn", là các cầu thủ trẻ được đào tạo, trưởng thành từ CLB nhưng CLB SLNA để lại ấn tượng lớn, là đội bóng duy nhất chưa thua trận nào. Trong khi đó, CLB Hải Phòng có hàng tấn công đáng gờm khi sở hữu 2 ngoại binh đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới là Makaric (6 bàn) và Tagueu (5 bàn).

CLB Hải Phòng có bàn thắng dẫn trước SLNA ở cuộc chạm trán tại vòng 7 V-League diễn ra ngày 7.11 ẢNH: CLB HẢI PHÒNG

Ở trận làm khách trên sân Lạch Tray trước CLB Hải Phòng, HLV Văn Sỹ Sơn tiếp tục tung ra sân gần nửa đội hình là các cầu thủ lứa U.21 như Lê Đình Long Vũ, Bùi Thanh Đức, Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Quang Vinh, Cao Văn Bình. Các cầu thủ SLNA giữ phong cách chơi bóng máu lửa, không ngại va chạm trước CLB Hải Phòng cũng sẵn sàng đá "rát".

Highlight CLB Hải Phòng 2-2 SLNA: Rượt đuổi nghẹt thở, đội bóng xứ Nghệ giữ vững mạch bất bại

Tạo thế trận tấn công tốt hơn, đội chủ nhà có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 13 sau pha đánh đầu chuẩn xác của tiền đạo Makaric. Tiền đạo này cho thấy khả năng săn bàn cừ khôi, từ đó gia tăng số bàn thắng có được tại V-League 2026-2027 lên 7 bàn. Nỗ lực của các cầu thủ SLNA giúp họ có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 ở cuối hiệp 1 với pha chớp thời cơ của Luiz Guilherme. Thủ môn Nguyễn Văn Toản để bóng bật ra từ cú sút của 1 cầu thủ SLNA và Luiz Guilherme có mặt đúng lúc, dễ dàng đưa bóng vào khung thành bỏ trống.

Các cầu thủ SLNA ăn mừng bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 trước CLB Hải Phòng ẢNH: CLB SLNA

Đầu hiệp 2, CLB Hải Phòng có sự thay đổi đáng chú ý khi đưa thủ môn Trần Đình Minh Hoàng vào thay cho Nguyễn Văn Toản. CLB SLNA cũng có những điều chỉnh nhân sự, trong đó tung tiền vệ Việt kiều Pháp Abdel Amine Trần Đức Vinh vào sân. Anh ghi dấu ấn với pha xử lý bóng khéo léo rồi chuyền cho Luiz Guilherme sút tung lưới thủ môn CLB Hải Phòng, đưa SLNA vượt dẫn 2-1 ở phút 57. Niềm vui lập cú đúp của Luiz Guilherme cùng CLB SLNA không trọn vẹn bởi chỉ 10 phút sau CLB Hải Phòng có bàn thắng san bằng 2-2 từ pha dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái của Nguyễn Hữu Sơn.

Từ phút 73, đội chủ nhà phải chơi thiếu người khi Lê Mạnh Dũng nhận thẻ vàng thứ 2. Tuy nhiên CLB Hải Phòng vẫn giữ được thế trận, từ đó chia điểm thành công với SLNA. Với 10 điểm sau 7 trận, CLB Hải Phòng xếp hạng 7. Trong khi đó CLB SLNA vẫn giữ được thành tích bất bại, đạt 13 điểm, giữ vững ngôi nhì trên bảng xếp hạng.