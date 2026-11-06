Chơi thiếu người, Nam Định vẫn thắng ngoạn mục Hà Tĩnh: Văn Vĩ bùng nổ trước ngày lên đội tuyển

Cuộc chạm trán giữa CLB Hà Tĩnh với Nam Định được đánh giá hấp dẫn bởi cả 2 đội đang có phong độ tốt. CLB Nam Định bất bại trong 4 vòng đấu gần nhất (3 trận thắng, 1 trận hòa), dẫn đầu bảng xếp hạng với 13 điểm. CLB Hà Tĩnh cũng có thành tích tương tự với mạch 3 trận thắng, 1 trận hòa, đạt 11 điểm.

CLB Nam Định (áo trắng) thi đấu ấn tượng trước chủ nhà Hà Tĩnh ẢNH: Minh Tú

Lối chơi chặt chẽ từng gây khó chịu cho rất nhiều đối thủ mạnh được các cầu thủ Hà Tĩnh phát huy trong trận đấu với Nam Định. Bên kia chiến tuyến, các học trò HLV Vũ Hồng Việt cũng phát huy sức mạnh ở khả năng kiểm soát, triển khai tấn công đa dạng, biến hóa.

Niềm vui của tiền đạo Caio Cesar sau khi ghi bàn thắng mở tỷ số cho CLB Nam Định ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Sau những cơ hội bị bỏ lỡ, CLB Nam Định có bàn thắng khai thông bế tắc ở phút 31, từ pha đánh đầu cận thành của tiền đạo Caio Cesar sau đường chuyền thuận lợi từ đồng đội. Trước khi hiệp 1 khép lại, CLB Nam Định suýt có bàn thắng nhân đôi cách biệt nhưng cú sút của Lý Công Hoàng Anh bị thủ môn Nguyễn Thanh Tùng (CLB Hà Tĩnh) kịp cản phá.

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 54 khi Nguyễn Phong Hồng Duy (CLB Nam Định) nhận thẻ đỏ rời sân sau khi phạm lỗi với Vương Văn Huy. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Nguyễn Trung Kiên quyết định truất quyền thi đấu Hồng Duy. Cựu cầu thủ HAGL chấp nhận án phạt, rời sân trong khi Vương Văn Huy chia sẻ với đồng nghiệp bằng một cái ôm.

Thi đấu hơn người, các cầu thủ Hà Tĩnh tạo thế trận tấn công áp đảo, gây sức ép lớn lên hàng phòng ngự đội Nam Định. Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, bàn thắng san bằng tỷ số cũng đến với đội chủ nhà ở phút 83 khi Luis Antonio tung cú sút rất căng đưa bóng bật cột dọc bay vào lưới.

Những tưởng CLB Hà Tĩnh và Nam Định sẽ chia điểm thì bàn thắng bất ngờ đến với các học trò HLV Vũ Hồng Việt. Từ pha triển khai tấn công bên cánh phải, Caio Cesar kiến tạo để Nguyễn Văn Vĩ đánh đầu chuẩn xác làm tung lưới thủ môn đội Hà Tĩnh, ấn định thắng lợi chung cuộc 2-1. Niềm vui lớn của Văn Vĩ trước ngày anh tái xuất đội tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 11.

Chiến thắng ngoạn mục trước CLB Hà Tĩnh giúp CLB Nam Định giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng với 16 điểm còn CLB Hà Tĩnh xếp hạng 4 với 11 điểm.



