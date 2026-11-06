CLB Thanh Hóa bất ngờ bổ nhiệm cựu trợ lý HLV Kim Sang-sik, ra mắt ngay trận đại chiến Thể Công Viettel

CLB Thanh Hóa chính thức bổ nhiệm HLV Kim Young-chul vào vị trí HLV trưởng, bắt đầu từ vòng 7 V-League 2026-2027. Đáng chú ý, nhà cầm quân người Hàn Quốc từng có thời gian làm việc trong ban huấn luyện đội tuyển U.23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik.

Trước khi chuyển sang công tác huấn luyện, ông Kim Young-chul từng thi đấu chuyên nghiệp ở vị trí trung vệ và góp mặt trong đội hình đội tuyển Hàn Quốc tham dự World Cup 2006. Sau khi giải nghệ, ông tiếp tục gắn bó với bóng đá trong vai trò huấn luyện, từng làm việc tại nhiều CLB của Hàn Quốc như Seongnam, Gwangju FC và FC Seoul. Tháng 9.2025, HLV Kim Young-chul được HLV Kim Sang-sik mời tham gia ban huấn luyện đội tuyển U.23 Việt Nam, trong giai đoạn chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á 2026.

Ông Kim Young-chul (bìa phải) là tân HLV CLB Thanh Hóa Ảnh: VFF

Quãng thời gian này giúp nhà cầm quân người Hàn Quốc có cơ hội tiếp cận môi trường bóng đá Việt Nam, tìm hiểu đặc điểm cầu thủ và phương pháp tổ chức chuyên môn tại các đội tuyển quốc gia.

Theo kế hoạch, ông Kim Young-chul sẽ đến Việt Nam ngày 7.11 và nhanh chóng bắt tay vào công việc tại CLB Thanh Hóa. Nếu mọi thủ tục được hoàn tất đúng tiến độ, trận đấu đầu tiên ông trực tiếp chỉ đạo đội bóng xứ Thanh sẽ là chuyến làm khách trước Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy ngày 8.11.

Việc CLB Thanh Hóa thay đổi HLV trưởng xuất phát từ yêu cầu về bằng cấp đối với các nhà cầm quân tại V-League. Theo quy định được áp dụng tại giải đấu, HLV trưởng phải đáp ứng tiêu chuẩn chứng chỉ Pro AFC. Trong khi đó, ông Mai Xuân Hợp chưa hoàn tất điều kiện này nên không thể tiếp tục đứng tên ở vị trí HLV trưởng.

Dù vậy, ông Mai Xuân Hợp vẫn tham gia công tác chuyên môn, phối hợp cùng ban huấn luyện và tiếp tục chịu trách nhiệm về thành tích của CLB Thanh Hóa.

Như vậy, sự xuất hiện của HLV Kim Young-chul không đồng nghĩa với việc đội bóng xứ Thanh thay đổi hoàn toàn bộ máy chuyên môn. Thay vào đó, CLB sẽ có thêm một nhà cầm quân đáp ứng yêu cầu về bằng cấp và từng tích lũy kinh nghiệm tại bóng đá Hàn Quốc cũng như các đội tuyển trẻ Việt Nam.

Thể Công Viettel quyết tìm lại chiến thắng, CLB Thanh Hóa tự tin giành điểm

Trận đấu giữa Thể Công Viettel và CLB Thanh Hóa diễn ra ngày 8.11 trên sân Hàng Đẫy, thuộc vòng 7 V-League 2026-2027. Đây là cuộc đối đầu đáng chú ý khi cả 2 đội đều có những mục tiêu riêng trong giai đoạn đầu mùa giải.

Trước vòng đấu này, Thể Công Viettel mới giành được 4 điểm và đang trải qua chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng tại V-League. Phong độ thiếu ổn định của đội bóng áo lính tiếp tục bộc lộ ở đấu trường châu lục, khi họ để thua FC Seoul với tỷ số 0-3 tại AFC Champions League Two ngày 4.11.

HLV Mai Xuân Hợp thôi giữ vị trí HLV trưởng CLB Thanh Hóa từ ngày 6.11 ẢNH: NGỌC LINH

Thất bại này khiến Thể Công Viettel chịu thêm sức ép trước khi trở lại giải quốc nội. Được thi đấu trên sân nhà, đội bóng áo lính cần một kết quả tích cực để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và chấm dứt chuỗi trận đáng thất vọng.

Trong khi đó, CLB Thanh Hóa bước vào vòng 7 với 8 điểm, nhiều hơn đối thủ 4 điểm. Đội bóng xứ Thanh vừa có 2 trận hòa liên tiếp trước CLB Công an Hà Nội và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Dù chưa thể giành chiến thắng, những kết quả này phần nào cho thấy khả năng cạnh tranh của Thanh Hóa trước các đối thủ có chất lượng.

Đáng chú ý, chuyến làm khách tại Hàng Đẫy cũng có thể đánh dấu trận đấu đầu tiên của HLV Kim Young-chul trên cương vị thuyền trưởng CLB Thanh Hóa. Tuy nhiên, do nhà cầm quân người Hàn Quốc dự kiến chỉ đến Việt Nam 1 ngày trước trận đấu, khả năng tạo ra những điều chỉnh lớn về chiến thuật trong thời gian ngắn sẽ là thách thức không nhỏ.

Về phía CLB Thể Công Viettel, lợi thế sân nhà cùng quyết tâm tìm lại chiến thắng có thể trở thành động lực quan trọng. Dù vậy, đội bóng áo lính cần cải thiện hiệu quả tấn công và sự chắc chắn trong phòng ngự nếu muốn giành trọn 3 điểm.

Với phong độ hiện tại của 2 đội, cuộc đối đầu tại Hàng Đẫy hứa hẹn diễn ra cân bằng và khó dự đoán. Đối với CLB Thanh Hóa, một kết quả tích cực không chỉ giúp đội bóng duy trì vị trí trên bảng xếp hạng mà còn tạo khởi đầu thuận lợi cho giai đoạn làm việc của HLV Kim Young-chul.

Trong khi đó, Thể Công Viettel không còn nhiều dư địa để tiếp tục đánh rơi điểm số nếu muốn sớm cải thiện thành tích tại V-League 2026-2027.