HLV Thanh Hóa nói điều bất ngờ về lãnh đạo tỉnh và FIFA, HLV Polking khen Văn Hậu bằng mỹ từ

Cầu thủ CLB Thanh Hóa đã nỗ lực hết mình

Kể từ khi đội Thanh Hóa xảy ra sự cố về cấp thượng tầng, lần đầu tiên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã đến sân xem trận bóng và có lời động viên, lì xì đầu năm mới cho các cầu thủ. HLV Mai Xuân Hợp cho biết như vậy. Ông cảm ơn các cầu thủ, cảm ơn các CĐV, lãnh đạo Sở VH-TT-DL, và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, ông mong muốn lãnh đạo tỉnh sẻ chia nhiều hơn với những khó khăn hiện tại của đội bóng để sớm có giải pháp ổn định.



Với khoảng cách về mặt chất lượng đội hình, CLB Thanh Hóa không thể tiếp tục tạo bất ngờ. Trong buổi họp báo sau trận, HLV Mai Xuân Hợp tiết lộ: "Tối 23.2, tôi đã làm việc với lãnh đạo CLB để tìm phương án sớm tháo gỡ án phạt (án cấm đăng ký cầu thủ từ FIFA). Ai cũng thấy ở trận đấu này, chúng tôi thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng, gần như không còn người để xoay tua. Mỗi vị trí đều rất chật vật. Nếu có đủ quân số, tôi tin kết quả trận đấu có thể đã khác.



Ban huấn luyện và lãnh đạo đang xây dựng sẵn phương án. Khi được phép đăng ký cầu thủ mới, chúng tôi sẽ bổ sung lực lượng ngay. Thực tế hiện tại rất khó khăn: có cầu thủ bị sốt vẫn phải ngồi ngoài, người chấn thương gối vẫn cố ra sân. Chúng tôi chỉ có đúng 11 người thi đấu, thậm chí phải tính đến phương án đưa thủ môn lên hỗ trợ khi cần".

Việc thiếu hụt lực lượng cũng khiến CLB Thanh Hóa rơi vào tình cảnh "phải biết chấp nhận". Sau khi bị CLB CAHN dẫn ngược, đội chủ nhà không đủ sức để dâng cao đội hình tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. HLV Mai Xuân Hợp nói thêm: "Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thể lực của các cầu thủ bị ảnh hưởng. Chúng tôi cho nghỉ rất ít ngày, nhưng việc ngắt quãng tập luyện là khó tránh. Trong khi đó, đối thủ có sự chuẩn bị tốt và không bị gián đoạn nhiều. Khi thể lực giảm, cự ly đội hình không đảm bảo và chúng tôi phải trả giá".

Ngoài ra, HLV Mai Xuân Hợp dành lời khen cho Việt kiều Damoth Thongkamsavath, người ghi bàn mở tỷ số và gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ đã chiến đấu bằng tất cả những gì có thể, cảm ơn lãnh đạo tỉnh, các ban ngành đã tới động viên. Đặc biệt, ông gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ Thanh Hóa khi đến sân đông hơn trong những trận gần đây, chứng kiến các cầu thủ gồng mình vì màu cờ sắc áo.

CLB Thanh Hóa đã không thể tiếp tục gây bất ngờ dù đã vươn lên dẫn trước ẢNH: CLB THANH HÓA

HLV Polking khen ngợi Văn Hậu

Bên kia chiến tuyến, HLV Alexandre Polking chia sẻ: "Chúng tôi biết trước đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn. CLB Thanh Hóa luôn chơi rất quyết tâm trên sân nhà và nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả. Hai trận gần nhất của họ trước Nam Định và TP.HCM cũng cho thấy điều đó.

Sau khi bị dẫn 1-0, điều quan trọng nhất là các cầu thủ phải giữ bình tĩnh, tin vào cách chơi của mình và tin rằng chúng tôi đủ mạnh để lội ngược dòng. Tôi rất hài lòng với tinh thần thi đấu và cách toàn đội trở lại trận đấu. 3 điểm này thực sự rất quan trọng".

Chiến lược gia người Brazil còn dành lời khen cho các học trò: "Tôi rất vui và tự hào về các cầu thủ. Không dễ để lội ngược dòng trong một trận đấu căng thẳng như vậy. Họ giữ được sự bình tĩnh, tuân thủ kế hoạch chiến thuật và thể hiện bản lĩnh đúng lúc. Tất nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích lại trận đấu để cải thiện, như cách chúng tôi vẫn làm sau mỗi trận.

Về Văn Hậu (tác giả bàn thắng từ cú sút xa siêu phẩm - PV), tôi luôn tin tưởng cậu ấy. Khi có những ý kiến nghi ngờ cậu ấy, tôi vẫn ở bên và động viên cậu ấy tiếp tục làm việc chăm chỉ. Tôi biết năng lực của Văn Hậu và tôi tin cậu ấy rất quan trọng, không chỉ với CLB mà còn với đội tuyển Việt Nam. Hôm nay cậu ấy đã phần nào trả lời những nghi ngờ bằng màn trình diễn của mình. Tôi luôn dành sự tôn trọng và đánh giá cao Văn Hậu".



