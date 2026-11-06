Bác sĩ đội tuyển Việt Nam mở rộng hướng phục hồi chấn thương thể thao

Bác sĩ Trần Huy Thọ giúp Đình Bắc tập phục hồi tại RTD Rehab ảnh: Linh Nhi

Mở rộng cơ hội chăm sóc cho người đam mê thể thao

Rời RTD Rehab của bác sĩ Trần Huy Thọ, ngôi sao đội tuyển Việt Nam Đình Bắc đã thi đấu trở lại cho CLB CAHN ở AFC Champions League Elite và V-League. Quế Ngọc Hải đá từ hiệp 2 giúp CLB Đà Nẵng có chiến thắng quan trọng trước CLB CA TP.HCM tại vòng 6.

Trước đó, Trung tâm điều trị phục hồi RTD Rehab của bác sĩ đội tuyển Việt Nam Trần Huy Thọ cũng từng điều trị thành công chấn thương lệch cột sống nghiêm trọng cho Trọng Hoàng, giúp cầu thủ này tiếp tục thi đấu tại V-League cho đến nay.

Thời gian qua, RTD Rehab đã và đang phục hồi chấn thương đầu gối cho hàng loạt tuyển thủ quốc gia như Đình Bắc, Quế Ngọc Hải, Tiến Linh, Vĩ Hào, Thái Sơn, Chương Thị Kiều... hay nhà vô địch xe đạp châu Á Nguyễn Thị Thật…

Bác sĩ Trần Huy Thọ trong lễ ký kết giữa RTD Rehab với CITIGYM

ảnh: Linh Nhi

Ngày 5.11, bác sĩ đội tuyển Việt Nam Trần Huy Thọ, sáng lập kiêm Tổng giám đốc trung tâm phục hồi chấn thương RTD Rehab đã chính thức đồng hành cùng Công ty CP Đầu tư và Phát triển Dịch vụ CITIGYM để mở rộng khả năng chăm sóc, phục hồi cho đông đảo các VĐV đam mê thể hình.

Trong thể thao thành tích cao, phục hồi chấn thương không chỉ dừng lại ở việc giảm đau hay khôi phục khả năng vận động cơ bản, mà đòi hỏi quá trình theo dõi, dự đoán và đưa ra các quyết định điều trị phức tạp hơn nhiều.

Thực tế cho thấy các VĐV cần trải qua quá trình đánh giá chức năng, sức mạnh cơ bắp, độ ổn định khớp và khả năng đáp ứng các động tác đặc thù trước khi trở lại. Đây cũng là một trong những thách thức đối với các chấn thương đầu gối, đặc biệt là tổn thương dây chằng.

RTD Rehab kết hợp CITIGYM sẽ giúp người đam mê gym được chăm sóc tốt hơn

ảnh: Linh Nhi

Việc trở lại tập luyện khi cơ thể chưa phục hồi đầy đủ có thể làm tăng nguy cơ tái chấn thương, ảnh hưởng đến quá trình thi đấu lâu dài. Bác sĩ Trần Huy Thọ có kinh nghiệm đồng hành cùng các đội tuyển Việt Nam tại nhiều giải đấu như SEA Games, Asian Cup, AFF Cup và vòng loại World Cup.

Từ thực tiễn công tác y tế thể thao, ông phát triển RTD Rehab với định hướng tập trung vào phục hồi chức năng và hỗ trợ VĐV trở lại hoạt động thể thao.

Đáng chú ý, nhu cầu phục hồi chấn thương không chỉ xuất hiện ở vận động viên chuyên nghiệp. Khi phong trào tập gym, chạy bộ và các môn thể thao phát triển, người tập cũng đối diện nguy cơ chấn thương do quá tải, sai kỹ thuật hoặc thiếu kiến thức về vận động.

Tiền đạo Bùi Vĩ Hào được các bác sĩ RTD Rehab tập phục hồi

ảnh: Linh Nhi

Tuy nhiên, không phải người tập nào cũng có điều kiện tiếp cận các giải pháp đánh giá và phục hồi chức năng bài bản như những ngôi sao đội tuyển Việt Nam như Đình Bắc, Quế Ngọc Hải, Bùi Vĩ Hào...

RTD Rehab kết hợp và đồng hành cùng CITIGYM vừa vặn đáp ứng được nhu cầu thực tế, hướng đến kết nối hoạt động tập luyện với các dịch vụ tư vấn, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng cho hội viên với tiêu chuẩn cao.

Sự kết nối này đặt ra hướng tiếp cận rộng hơn đối với chăm sóc sức khỏe thể thao, trong đó phục hồi chấn thương cần được xem là một phần của quá trình tập luyện, thay vì chỉ được quan tâm khi sự cố đã xảy ra.