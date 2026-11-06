Làn gió mới của đội tuyển Việt Nam

Trong kế hoạch làm mới lực lượng và xây dựng nền tảng tương lai cho đội tuyển VN, HLV Kim Sang-sik đã chủ động mở rộng cánh cửa để chào đón những làn gió mới, đặc biệt là cầu thủ trẻ. Quang Vinh là gương mặt hiếm hoi thuộc lứa U.21.

Với 3 bàn thắng, Nguyễn Quang Vinh hiện là chân sút tốt nhất của SLNA tại V-League 2026 - 2027 ẢNH: MINH TÚ

Nhìn vào màn trình diễn của Quang Vinh tại V-League mùa này, giới chuyên môn có thể hiểu tại sao ông Kim lại quyết định gọi cầu thủ đang khoác áo SLNA vào đội tuyển VN. Tiền vệ này là nhân tố chính trong chuỗi trận thăng hoa của SLNA, góp phần giúp đội bóng xứ Nghệ trở thành tập thể duy nhất có thành tích bất bại sau 6 vòng đấu và đứng tốp 2 trên bảng xếp hạng. Quán xuyến khu trung lộ, Quang Vinh gây ấn tượng mạnh bởi nguồn năng lượng dồi dào cùng tư duy chơi bóng nhạy bén. Anh có cảm quan không gian tốt và thường xuất hiện đúng lúc từ tuyến hai, chọn vị trí để dứt điểm sắc sảo chẳng kém gì một tiền đạo.

Quang Vinh đã có khoảnh khắc bùng nổ với cú đúp bàn thắng chớp nhoáng, góp công lớn giúp SLNA vượt qua CLB Hà Nội 4-1 ở vòng 2 V-League. Sau đó, anh tiếp tục lập công ở trận hòa Hà Tĩnh 2-2 ở vòng 4, nâng thành tích cá nhân lên 3 bàn thắng sau 6 vòng đấu. Sự hiệu quả của anh không chỉ dừng ở các pha dứt điểm, mà còn thể hiện qua những đóng góp vào lối chơi chung và khả năng tạo đột biến cho SLNA ở thời khắc then chốt.

Lần đầu hít thở bầu không khí đội tuyển VN là cột mốc mới trong sự nghiệp của Quang Vinh. Việc được sát cánh cùng các đàn anh và tiếp thu triết lý từ ông Kim là cơ hội để tiền vệ này tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Nếu biết cách tận dụng, đợt hội quân này có thể trở thành đòn bẩy để tài năng trẻ xứ Nghệ ghi dấu ấn và mở ra tương lai tươi sáng phía trước.



