Olaha Mạnh Đức, Nguyễn Văn Tùng mở ra những phương án nào cho hàng công đội tuyển Việt Nam?

Sự xuất hiện của Olaha Mạnh Đức và Nguyễn Văn Tùng trong danh sách tập trung tháng 11.2026 mang đến thêm những lựa chọn cho hàng công đội tuyển Việt Nam. Với phong cách thi đấu khác nhau, hai tiền đạo có thể được HLV Kim Sang-sik sử dụng ở nhiều vị trí, đồng thời kết hợp với những nhân tố như Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Thanh Nhàn trong các phương án tấn công.

Những phương án ở vị trí trung phong

Olaha Mạnh Đức lần đầu được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam sau nhiều năm thi đấu tại V-League. Tiền đạo sinh năm 1997 hiện khoác áo CLB Công an TP.HCM, từng có thời gian dài thi đấu cho Sông Lam Nghệ An.

Olaha Mạnh Đức mang đến thêm lựa chọn cho hàng công đội tuyển Việt Nam ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Ở mùa giải 2026–2027, Olaha đã ra sân 6 trận tại V-League trong màu áo Công an TP.HCM, ghi 1 bàn và có 1 kiến tạo. Trên mọi đấu trường, tiền đạo này ghi 2 bàn sau 8 lần ra sân. Bên cạnh khả năng dứt điểm, Olaha còn có thể hoạt động ở nhiều vị trí trên hàng công.

Nếu được sử dụng ở vị trí trung phong, Olaha có thể di chuyển rộng, tham gia phối hợp với các tiền vệ và tạo khoảng trống để đồng đội tiến lên. Khả năng hoạt động ngoài vòng cấm cũng giúp đội tuyển có thêm lựa chọn khi triển khai bóng ở khu vực trung lộ.

Trong khi đó, Nguyễn Văn Tùng trở lại đội tuyển sau thời gian dài vắng mặt. Tiền đạo CLB Hà Nội từng cùng U.23 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 31 và lọt vào tứ kết U.23 châu Á 2022.

Văn Tùng cũng là một lựa chọn cho vị trí trung phong. Nếu được sử dụng, tiền đạo CLB Hà Nội có thể tập trung di chuyển trong vòng cấm và tiếp nhận những đường chuyền từ hai biên hoặc tuyến hai.

Nếu lựa chọn Văn Tùng đá trung phong, HLV Kim Sang-sik có thể cân nhắc bố trí Olaha chơi phía sau để tham gia phối hợp và hỗ trợ triển khai bóng. Khi đó, Văn Tùng duy trì vị trí ở khu vực vòng cấm, trong khi Olaha kết nối với các cầu thủ ở tuyến giữa.

Kết hợp với Đình Bắc và Thanh Nhàn

Bên cạnh những lựa chọn ở vị trí trung phong, Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Thanh Nhàn cũng là những nhân tố đáng chú ý trong cách tổ chức hàng công của đội tuyển Việt Nam.

Đình Bắc có thể hoạt động ở hành lang cánh, tận dụng khả năng đi bóng và di chuyển vào trung lộ để tìm cơ hội dứt điểm. Trong khi đó, Thanh Nhàn mang đến lựa chọn về tốc độ, có thể thực hiện những pha di chuyển phía sau hàng phòng ngự đối phương.

Nguyễn Đình Bắc có thể chơi ở hành lang cánh, hỗ trợ các phương án tấn công của đội tuyển Việt Nam. ẢNH: NGỌC LINH

Khi đội tuyển triển khai bóng từ hai biên, Đình Bắc và Thanh Nhàn có thể phối hợp với các hậu vệ cánh để tạo thêm phương án tiếp cận vòng cấm. Những tình huống di chuyển vào trung lộ của hai cầu thủ cũng có thể giúp đội tuyển tăng số lượng nhân sự tham gia dứt điểm.

Ngoài ra, các cầu thủ từ tuyến giữa như Nguyễn Hai Long hay Võ Hoàng Minh Khoa có thể giúp kết nối các vị trí trên hàng công. Trong khi đó, Phạm Minh Phúc có thể hỗ trợ triển khai bóng từ hành lang cánh, giúp đội tuyển có thêm lựa chọn khi tổ chức tấn công ở hai biên.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam gặp Đài Loan ngày 11.11 và Kyrgyzstan ngày 17.11 trên sân Thiên Trường. Hai trận giao hữu là cơ hội để HLV Kim Sang-sik đánh giá hiệu quả của các phương án tấn công, từ đó cân nhắc cách kết hợp các cầu thủ trong những trận đấu tiếp theo.