Vắng Quang Hải, Hoàng Đức, tuyến giữa đội tuyển Việt Nam vận hành ra sao?

Chiều 3.11.2026, HLV Kim Sang-sik công bố danh sách đội tuyển Việt Nam tập trung trong dịp FIFA Days tháng 11. Việc Quang Hải và Hoàng Đức cùng vắng mặt khiến tuyến giữa có nhiều thay đổi về nhân sự. Đây cũng là cơ hội để nhà cầm quân người Hàn Quốc thử nghiệm những phương án mới, đặc biệt với các cầu thủ trẻ đang thi đấu tại giải quốc nội.

Những lựa chọn mới ở trung tâm hàng tiền vệ

Trong những đợt tập trung trước, Quang Hải và Hoàng Đức là hai cầu thủ có khả năng tham gia tổ chức tấn công, kết nối các tuyến và xử lý bóng ở khu vực trung lộ. Khi không có bộ đôi này, HLV Kim Sang-sik cần tìm cách duy trì khả năng luân chuyển bóng, đồng thời bảo đảm sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Nguyễn Quang Vinh là một lựa chọn đáng chú ý. Tại V-League 2026–2027, tiền vệ 21 tuổi ghi 3 bàn trong 4 trận đầu mùa, đạt hiệu suất 0,75 bàn/trận. Anh lập cú đúp trong chiến thắng 4–1 trước Hà Nội FC và ghi thêm một bàn ở trận hòa Hà Tĩnh 2–2.





Nguyễn Quang Vinh ghi 3 bàn trong 4 trận đầu mùa V-League 2026–2027 ẢNH: CLB BÌNH ĐỊNH

Thành tích này cho thấy sự cải thiện về khả năng ghi bàn của Quang Vinh, bởi ba mùa V-League trước đó, anh lần lượt ghi 2, 2 và 0 bàn. Dù vậy, tiền vệ 21 tuổi vẫn cần chứng minh khả năng kiểm soát bóng và duy trì sự ổn định để cạnh tranh vị trí thường xuyên ở tuyến giữa đội tuyển.

Một gương mặt khác là Nguyễn Thái Quốc Cường, sinh năm 2004, hiện khoác áo Công an TP.HCM. Tiền vệ này từng thi đấu cho các đội tuyển trẻ và đang được sử dụng thường xuyên tại CLB. Tại V-League mùa này, Quốc Cường đá chính cả 5 trận và ghi một bàn.

Quang Vinh có thể được khai thác ở khả năng hỗ trợ tấn công, trong khi Quốc Cường là một lựa chọn để tăng cường tranh chấp ở trung lộ. Tuy nhiên, hiệu quả phối hợp giữa hai cầu thủ vẫn cần được kiểm chứng qua các trận giao hữu.

Kết hợp nhân sự ở trung lộ và hai biên

Bên cạnh hai gương mặt trẻ, Nguyễn Hai Long và Võ Hoàng Minh Khoa cũng là những lựa chọn đáng chú ý khi cả hai từng được triệu tập lên đội tuyển.

HLV Kim Sang-sik có thể kết hợp Minh Khoa với một tiền vệ trung tâm khác để hỗ trợ tranh chấp, thu hồi và triển khai bóng, trong khi Hai Long chơi cao hơn để kết nối với hàng công. Cách bố trí này giúp phân chia nhiệm vụ giữa các cầu thủ, thay vì phụ thuộc vào một cá nhân trong khâu tổ chức tấn công.

Ở hai biên, Trần Ngọc Sơn và Phạm Minh Phúc cũng có thể tham gia hỗ trợ triển khai bóng.

Ngọc Sơn hiện khoác áo Thép Xanh Nam Định, có thể di chuyển rộng và phối hợp tấn công ở hành lang cánh, giúp đội tuyển giảm sự phụ thuộc vào trung lộ.

Trong khi đó, Minh Phúc có sở trường ở vị trí hậu vệ và có thể đảm nhiệm vai trò chạy cánh. Cầu thủ sinh năm 2004 từng ra sân 21 trận tại V-League 2025–2026 trong màu áo Công an Hà Nội, ghi 3 bàn. Mùa này, anh chuyển sang thi đấu cho Công An Nhân Dân tại giải hạng nhất và đá chính cả 5 trận.

Minh Phúc có thể là phương án hỗ trợ triển khai bóng từ hành lang phải của đội tuyển Việt Nam ẢNH: TED TRẦN

Nếu được bố trí ở hành lang phải, Minh Phúc có thể hỗ trợ triển khai bóng từ tuyến dưới. Tuy nhiên, khi các cầu thủ biên dâng cao, hàng tiền vệ cần duy trì cự ly đội hình để hạn chế khoảng trống khi mất bóng.

Đội tuyển Việt Nam dự kiến hội quân ngày 9.11 trước khi tham dự Casper Cup 2026 trên sân Thiên Trường, lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 11.11 và Kyrgyzstan ngày 17.11.

Hai trận giao hữu sẽ giúp HLV Kim Sang-sik đánh giá khả năng phối hợp giữa các cầu thủ, đặc biệt là những gương mặt mới ở tuyến giữa. Kết quả thử nghiệm cũng là cơ sở để lựa chọn cách bố trí nhân sự phù hợp cho các giải đấu tiếp theo.