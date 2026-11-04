8 tiền đạo cạnh tranh 3 suất ở đội hình tiêu biểu nhất thế giới năm 2026: Ai có lợi thế?

Ngày 2.11.2026, Liên đoàn Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPRO) công bố danh sách 26 cầu thủ được đề cử vào đội hình tiêu biểu thế giới 2026. Trong đó, hàng công có tám ứng viên gồm Harry Kane, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Lionel Messi, Erling Haaland, Cristiano Ronaldo, Michael Olise và Khvicha Kvaratskhelia.

Harry Kane, Mbappe và Yamal có những lợi thế gì?

Harry Kane bước vào cuộc bình chọn sau khi giành Quả bóng vàng 2026. Tiền đạo người Anh vừa trải qua mùa giải thành công trong màu áo Bayern Munich, góp phần giúp đội bóng giành chức vô địch Bundesliga.

Ở mùa giải 2025-2026, Kane ghi 61 bàn sau 51 trận cho Bayern Munich trên mọi đấu trường. Tính cả đội tuyển Anh, anh có 73 bàn sau 65 lần ra sân. Với hiệu suất ghi bàn cao cùng danh hiệu tập thể, Kane là một trong những ứng viên có nhiều cơ sở cạnh tranh một suất trong đội hình tiêu biểu nhất thế giới.

Harry Kane là một trong những ứng viên nổi bật trên hàng công của đội hình tiêu biểu thế giới 2026 ẢNH: REUTERS

Kylian Mbappe cũng là ứng viên đáng chú ý sau khi xếp thứ hai ở cuộc bình chọn Quả bóng vàng 2026. Tính đến ngày 27.5, tiền đạo người Pháp ghi 42 bàn sau 44 trận cho Real Madrid, trong đó có 25 bàn tại La Liga và 15 bàn ở Champions League.

Tại World Cup 2026, Mbappe ghi 10 bàn và có 4 kiến tạo sau 8 trận, qua đó giành danh hiệu Vua phá lưới lần thứ hai liên tiếp. Dù có ít danh hiệu tập thể hơn Kane, hiệu suất ghi bàn tại CLB và đội tuyển vẫn là lợi thế đáng chú ý của tiền đạo 27 tuổi.

Lamine Yamal cũng có cơ sở cạnh tranh sau khi cùng đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026. Ở cấp CLB, cầu thủ thuộc biên chế Barcelona ghi 24 bàn và có 18 kiến tạo sau 45 trận ở mùa giải 2025–2026, góp phần giúp đội bóng vô địch La Liga.

So với Kane, Mbappe có lợi thế từ thành tích ghi bàn tại World Cup, trong khi Yamal sở hữu chức vô địch thế giới cùng những đóng góp về bàn thắng và kiến tạo ở Barcelona. Những thành tích kể trên giúp cả ba trở thành ứng viên có lợi thế đáng kể trong cuộc cạnh tranh trên hàng công.

Messi, Haaland và những ứng viên còn lại

Lionel Messi tiếp tục góp mặt trong danh sách đề cử sau những màn trình diễn cho Inter Miami và đội tuyển Argentina. Tại World Cup 2026, tiền đạo 39 tuổi ghi 8 bàn và có 4 kiến tạo, góp phần đưa Argentina tiến sâu tại giải đấu. Messi hiện cũng giữ kỷ lục 17 lần được lựa chọn vào đội hình tiêu biểu nhất thế giới. Dù có thành tích đáng chú ý, Messi phải cạnh tranh với những tiền đạo có hiệu suất ghi bàn nổi bật, trong đó có Erling Haaland.

Lionel Messi tiếp tục góp mặt trong danh sách đề cử đội hình tiêu biểu thế giới 2026 ẢNH: REUTERS

Ở mùa giải 2025-2026, Haaland ghi 38 bàn và có 9 kiến tạo sau 52 trận cho Man City. Riêng tại Ngoại hạng Anh, tiền đạo người Na Uy ghi 27 bàn, qua đó giành danh hiệu Vua phá lưới. Khả năng ghi bàn ổn định giúp Haaland tiếp tục là một trong những ứng viên cạnh tranh ở vị trí trung phong.

Michael Olise cũng có thành tích đáng chú ý với 15 bàn và 19 kiến tạo tại Bundesliga mùa 2025–2026. Tại World Cup, cầu thủ Bayern Munich còn có 7 đường kiến tạo, lập kỷ lục mới trong một kỳ giải.

Khvicha Kvaratskhelia ghi 19 bàn và có 10 kiến tạo sau 50 trận cho PSG trên mọi đấu trường. Riêng tại Champions League, cầu thủ người Georgia đóng góp 10 bàn và 6 kiến tạo, góp phần giúp PSG bảo vệ thành công chức vô địch. Anh còn được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Cristiano Ronaldo là ứng viên còn lại trong nhóm tám tiền đạo. Dù không góp mặt trong danh sách 30 ứng viên Quả bóng vàng 2026, cầu thủ người Bồ Đào Nha vẫn được đề cử vào đội hình tiêu biểu nhất thế giới sau những màn trình diễn tại Al Nassr. Ở tuổi 41, Ronaldo tiếp tục duy trì khả năng ghi bàn, nhưng phải cạnh tranh với nhiều cầu thủ có thành tích nổi bật tại các giải đấu hàng đầu châu Âu và World Cup.

Theo thể thức của FIFPRO, ba tiền đạo nhận nhiều phiếu nhất sẽ được lựa chọn, trong khi vị trí bổ sung có thể thuộc về một cầu thủ tấn công nếu người này đáp ứng điều kiện về số phiếu. Xét về thành tích cá nhân và danh hiệu tập thể, Harry Kane, Mbappe và Yamal là ba ứng viên có cơ sở cạnh tranh nổi bật. Tuy nhiên, những cầu thủ khác cũng sở hữu những thành tích đáng chú ý, khiến cuộc đua trên hàng công chưa thể xác định trước kết quả. Đội hình chính thức sẽ được FIFPRO công bố ngày 9.11.