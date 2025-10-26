Rimario tỏa sáng giúp Thanh Hóa 'giải hạn', thắng nghẹt thở SLNA: Vui sao nước mắt lại trào!

Rimario ghi 'bàn thắng vàng" cho CLB Thanh Hóa

Phải vật lộn ở nhóm cuối bảng xếp hạng nên SLNA và CLB Thanh Hóa dồn quyết tâm khi chạm trán nhau ở vòng 8 V-League. Ở vòng đấu trước, CLB SLNA thi đấu khá tốt, bất phân thắng bại với đội Công an Hà Nội trong khi đó CLB Thanh Hóa cũng chia điểm trước đội PVF-CAND.

Rimario ghi bàn thắng mở tỷ số cho CLB Thanh Hóa trước SLNA ẢNH: VPF

Được chơi trên sân nhà nhưng các cầu thủ SLNA với lực lượng mỏng, không có nhiều gương mặt nội binh lẫn ngoại binh chất lượng nên không thể áp đặt được lối chơi lên đối thủ. Trong khi đó CLB Thanh Hóa với những cầu thủ chất lượng như Nguyễn Thái Sơn, Võ Nguyên Hoàng, Rimario tạo được thế trận tấn công khá ấn tượng.

Các cầu thủ SLNA thi đấu vất vả tại V-League 2025-2026 ẢNH: VPF

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, bàn thắng mở tỷ số trận đấu cũng đến với các cầu thủ Thanh Hóa ở phút 32. Sai lầm của hàng phòng ngự đội SLNA khi hậu vệ đội này phá bóng không tốt cùng lúc thủ môn Cao Văn Bình đã "xuất tướng". Bóng đến vị trí của tiền đạo Rimario và cựu vua phá lưới V-League dễ dàng đưa bóng vào khung thành trống.

Hiệp 2 chứng kiến nỗ lực đáng khen của các cầu thủ đội chủ nhà SLNA. Các pha phối hợp tấn công tốc độ và khá biến hóa mà đội bóng xứ Nghệ tạo ra nhiều lần gây sức ép lên hàng phòng ngự CLB Thanh Hóa. Người hâm mộ CLB SLNA không khỏi tiếc nuối khi chứng kiến lần lượt Ngô Văn Lương, Hồ Khắc Ngọc, Olaha dứt điểm vọt xà ngang trong gang tấc, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng cho đội nhà.

Mải miết triển khai tấn công nhưng các học trò HLV Văn Sỹ Sơn vẫn không có được bàn thắng nên đành chấp nhận thua cuộc 0-1 ngay trên sân nhà trước CLB Thanh Hóa. Trận thua này khiến SLNA vẫn chỉ có 6 điểm, xếp hạng 12/14. Trong khi đó với "bàn thắng vàng" của Rimario, CLB Thanh Hóa có chiến thắng đầu tiên tại V-League mùa này, vươn lên hạng 11 với 7 điểm.



















