CLB Thanh Hóa nhận án phạt mới rất nặng từ FIFA, đối mặt nguy cơ án chồng án

Trong cập nhật mới nhất trên danh sách các CLB bị cấm đăng ký cầu thủ của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), CLB Thanh Hóa tiếp tục phải nhận án phạt vì những khoản nợ chưa thanh toán. Theo cập nhật của FIFA, sự việc lần này tiếp tục liên quan đến vụ tranh chấp tài chính giữa đội bóng xứ Thanh và tiền đạo Rimario Gordon.

Trước đó, ngày 10.9, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) từng nhận được thông báo của FIFA về việc buộc CLB Thanh Hóa thanh toán cho Rimario số tiền 305.000 USD, tương đương gần 8 tỉ đồng. Đây là khoản thù lao còn tồn đọng mà đội bóng chưa chi trả cho tiền đạo này. Ngoài ra, Thanh Hóa còn phải chịu mức lãi suất 5% mỗi năm, tính từ ngày 18.6.2026 cho đến khi hoàn tất nghĩa vụ thanh toán.

CLB Thanh Hóa hiện chịu 2 lệnh cấm từ FIFA ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

FIFA dành cho đội bóng xứ Thanh thời hạn 45 ngày để thực hiện phán quyết. Tuy nhiên, sau khi thời hạn này kết thúc, Thanh Hóa vẫn chưa giải quyết dứt điểm khoản công nợ. Vì vậy, FIFA quyết định áp dụng biện pháp kỷ luật tiếp theo, cấm CLB đăng ký cầu thủ mới trên phạm vi quốc tế lẫn trong nước.

FIFA cho biết, lệnh cấm có hiệu lực cho đến khi Thanh Hóa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, với thời hạn tối đa 3 kỳ đăng ký cầu thủ liên tiếp.

CLB Thanh Hóa đối mặt án chồng án

Đáng chú ý, đây đã là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng CLB Thanh Hóa nhận lệnh cấm đăng ký cầu thủ mới từ FIFA. Trước đó, ngày 16.10, Trưởng ban Kỷ luật FIFA Americo Espallargas đã gửi văn bản đến VFF, yêu cầu triển khai một án cấm đăng ký cầu thủ mới khác đối với đội bóng xứ Thanh. Vụ việc lần này liên quan đến tranh chấp tài chính giữa Thanh Hóa và tiền vệ Matias Belli Moldskred. Theo quyết định mang số hiệu FPSD-24713, đội bóng chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán với cầu thủ này nên phải nhận án phạt tương tự.

Như vậy, CLB Thanh Hóa đang phải đối mặt với hai lệnh cấm đăng ký cầu thủ mới từ FIFA, xuất phát từ hai vụ tranh chấp riêng biệt. Điều đó đồng nghĩa việc thanh toán khoản nợ cho Rimario chưa đủ để đội bóng được gỡ bỏ toàn bộ án phạt, nếu nghĩa vụ tài chính trong vụ việc liên quan đến Matias Belli Moldskred vẫn chưa được giải quyết.

Rimario (bìa phải) trong màu áo CLB Thanh Hóa vào năm 2024 ẢNH: CLB THANH HÓA

Những rắc rối liên tiếp đặt ra thách thức lớn cho ban lãnh đạo CLB Thanh Hóa, nhất là trong bối cảnh đội bóng đang trải qua quá trình chuyển giao và ổn định tổ chức. Mới nhất, CLB Thanh Hóa vừa cho biết đã chính thức bổ nhiệm HLV Kim Young-chul vào vị trí HLV trưởng, bắt đầu từ vòng 7 V-League 2026-2027.

Bên cạnh việc xây dựng lại bộ máy hoạt động, lãnh đạo đội bóng còn phải xử lý những khoản công nợ tồn đọng từ giai đoạn trước. Nếu không sớm giải quyết các tranh chấp, Thanh Hóa sẽ tiếp tục gặp bất lợi trong việc bổ sung nhân sự, đặc biệt ở những kỳ chuyển nhượng tiếp theo của V-League 2026 - 2027.

Theo lịch thi đấu, ngày 8.11, CLB Thanh Hóa sẽ làm khách trên sân của Thể Công Viettel ở vòng 7 V-League 2026 - 2027. Đáng chú ý, Rimario hiện cũng đang khoác áo đội bóng quân đội.