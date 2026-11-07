V-League 2026 - 2027: CLB Nam Định vững ngôi đầu

Ở vòng trước, CLB Nam Định đã vươn lên chiếm ngôi đầu V-League 2026 - 2027 sau khi đánh bại á quân mùa trước Thể Công Viettel. Đó là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt với hiệu số bàn thắng bại cực kỳ ấn tượng 9-1 (trung bình ghi 3 bàn/trận). Không đội bóng nào tại V-League 2026 - 2027 có được phong độ ấn tượng như thế. Chính điều đó cho thấy BHL đội Nam Định quyết liệt làm mới đội hình ở mùa giải là quyết định đúng đắn.

Văn Vĩ (17) ghi bàn phút 90+4 giúp CLB Nam Định dù chơi thiếu người vẫn giành trọn 3 điểm tại Hà Tĩnh ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Tuy nhiên, chiến thắng của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt trên sân Hà Tĩnh càng chứng tỏ bản lĩnh của cựu vương V-League. CLB Hà Tĩnh nằm trong số ít đội đang bất bại trên sân nhà. Thầy trò HLV Phan Như Thuật đã có 2 chiến thắng (CLB TP.Đồng Nai, CLB Hải Phòng) và 1 trận hòa 2-2 với hiện tượng SLNA. CLB Hà Tĩnh rất tự tin tiếp đón CLB Nam Định khi tung ra 4 ngoại binh chất lượng là Caio Cesar, Romulo, Ezequiel và Eboa Eboa. Phút 31, từ quả đá phạt góc, hậu vệ Eboa Eboa đã đánh đầu chiến thuật vào cột xa để Caio Cesar bật cao đánh đầu cận thành mở tỷ số cho CLB Nam Định. Nhưng mọi thứ xấu đi khi Hồng Duy nhận thẻ đỏ trực tiếp khiến CLB Nam Định chỉ còn chơi với 10 người từ phút 55. Hàng loạt sự thay người tăng cường hàng công đã giúp thầy trò HLV Phan Như Thuật gỡ hòa 1-1 ở phút 83, với cú sút nối của Luiz Antonio đưa bóng dội cột vào lưới. Nhưng vào những thời khắc khó khăn nhất, bản lĩnh của đội bóng từng 2 mùa liên tiếp vô địch V-League đã thể hiện rõ nét. Caio Cesar đi xuống đáy biên ngang rồi tạt vào trong để Văn Vĩ băng vào đánh đầu cận thành ấn định chiến thắng 2-1 nghẹt thở cho CLB Nam Định. Bàn thắng phút 90+4 giúp đội bóng thành Nam vững vàng ngôi đầu bảng, trong khi CLB Hà Tĩnh chỉ biết tự trách mình "cầm vàng lại để vàng rơi" nhận thất bại đầu tiên sau 5 trận.

Ở trận đấu diễn ra cùng 18 giờ, Công Phượng trở lại sau chấn thương đã tỏa sáng. Anh là người đã khiến đội Đà Nẵng phạm lỗi trong vòng cấm, nhưng từ chối thực hiện sút phạt đền. Vulic Mulos đã thực hiện thành công cú sút trên chấm phạt đền, mang lại chiến thắng đầu tiên cho CLB TP.Đồng Nai. Sự tập trung và tinh thần thi đấu quả cảm trong cả hiệp 2 đã giúp tân binh V-League bảo toàn tỷ số 1-0 quý như vàng để có 3 điểm đầu tiên của mùa giải. Chiến thắng mở màn, cũng là trận đầu tiên CLB TP.Đồng Nai giữ sạch mành lưới, giúp giảm áp lực đã đè nặng lên đại diện Đông Nam bộ kể từ đầu mùa.

Hôm nay 7.11, vòng 7 V-League 2026 - 2027 tiếp tục với 4 trận đấu hấp dẫn. HAGL tiếp đón CLB Hà Nội trong trận sớm nhất diễn ra lúc 17 giờ trên sân Pleiku Arena, trong khi tâm điểm sẽ là cuộc chạm trán giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Công an TP.HCM trên sân Hàng Đẫy lúc 19 giờ 15. Hai trận cầu khởi tranh lúc 18 giờ là CLB Ninh Bình gặp CLB Bắc Ninh, và CLB Hải Phòng tiếp đón SLNA.