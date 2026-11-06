Công Phượng góp công lớn, CLB TP.Đồng Nai giành chiến thắng lịch sử tại V-League: Đánh bại Đà Nẵng

Tối 6.11, CLB TP.Đồng Nai tiếp đón CLB Đà Nẵng ở trận đấu thuộc vòng 7 V-League 2026-2027. Với lợi thế sân nhà, Nguyễn Công Phượng cùng các đồng đội đã nhập cuộc một cách đầy hứng khởi.

Công Phượng mang về quả phạt đền

Trong hiệp 1, CLB TP.Đồng Nai có tỷ lệ cầm bóng vượt trội và kiểm soát hoàn toàn thế trận. Dù vậy, những tình huống triển khai tấn công của đội bóng tân binh V-League vẫn thiếu đi sự mạch lạc cần thiết để có thể tạo ra sóng gió về phía khung thành CLB Đà Nẵng.

Công Phượng là một trong những cái tên chơi hay nhất trên sân ở hiệp 1. Cựu tiền đạo HAGL thi đấu đầy năng nổ, thường xuyên có những pha đi bóng đột phá khiến hàng phòng ngự đối phương phải vất vả truy cản.

Vulic Milos giúp CLB TP.Đồng Nai có bàn thắng và chiến thắng lịch sử tại sân chơi V-League ẢNH: CLB TP.ĐỒNG NAI

Chân sút xứ Nghệ cũng chính là người góp công lớn vào bàn mở tỷ số của CLB TP.Đồng Nai ở cuối hiệp 1. Sau một pha xử lý bóng kỹ thuật trong vòng cấm, Công Phượng bị phạm lỗi và trọng tài chính Võ Hoài Thương ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Trọng tài Hoài Thương sau đó đã ra đường biên để xem lại màn hình VAR, nhưng vẫn quyết định cho CLB TP.Đồng Nai được hưởng quả 11 m. Chân sút ngoại binh Vulic Milos đã thực hiện cú sút quyết đoán và hiểm hóc để đưa đoàn quân của HLV Nguyễn Việt Thắng vươn lên dẫn trước 1-0.

Có thể nói, đây là cột mốc lịch sử của CLB TP.Đồng Nai. Pha lập công của Milos là bàn thắng đầu tiên của đội bóng này tại sân chơi V-League.

Trong những phút bù giờ của hiệp 1, CLB Đà Nẵng dồn đội hình lên tấn công. Phải nhờ đến sự xuất sắc của thủ môn Phạm Văn Phong, CLB TP.Đồng Nai mới không bị thủng lưới. Lần lượt, những cú sút nguy hiểm của Bryan Ly và Ivan Saponjic đều bị thủ thành Văn Phong cản phá.

Ở hiệp 2, thế trận đảo chiều khi CLB Đà Nẵng dâng lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Đội bóng sông Hàn nhiều lần hãm thành đối thủ, nhưng khâu dứt điểm chưa thực sự hiệu quả.

Chung cuộc, CLB TP.Đồng Nai đánh bại CLB TP.Đà Nẵng với tỷ số 1-0. Đây là trận thắng đầu tiên của CLB TP.Đồng Nai tại sân chơi bóng đá cao nhất Việt Nam.

Với kết quả này, CLB TP.Đồng Nai hiện có 4 điểm và tạm thoát vị trí đáy bảng, lên đứng hạng 13. HAGL rơi xuống đứng ở vị trí cuối cùng với 3 điểm.