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    Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Nam Định vững vàng ngôi đầu, CLB TP.Đồng Nai đẩy HAGL xuống đáy

    Quỳnh Anh
    Quỳnh Anh
    2 cặp đấu đầu tiên của vòng 7 V-League 2026-2027 diễn ra hôm nay tạo nên biến động đáng chú ý trên bảng xếp hạng.

    Ngày vui của CLB Nam Định và CLB TP.Đồng Nai

    Thi đấu thiếu người từ phút 54 nhưng CLB Nam Định vẫn có được chiến thắng ấn tượng trước CLB Hà Tĩnh. 3 điểm quan trọng trên sân khách giúp thầy trò HLV Vũ Hồng Việt giữ vững ngôi đầu Bảng xếp hạng với 16 điểm.

    Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Nam Định vững vàng ngôi đầu, CLB TP.Đồng Nai đẩy HAGL xuống đáy- Ảnh 1.

    CLB Nam Định giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng sau chiến thắng trước CLB Hà Tĩnh tại vòng 7 V-League 2026-2027

    ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

    Cách biệt mà CLB Nam Định tạo ra với đội xếp nhì, CLB SLNA là 4 điểm, vì thế thầy trò HLV Vũ Hồng Việt an tâm với ngôi nhất bảng sau khi kết thúc vòng 7. Ở vòng 8, CLB Nam Định trở về sân nhà Thiên Trường, tiếp đón CLB Hải Phòng. Mục tiêu của Văn Vĩ cùng các đồng đội là bảo vệ ngôi đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, trận thua đáng tiếc trước CLB Nam Định khiến CLB Hà Tĩnh đứt mạch bất bại. Với 11 điểm, CLB Hà Tĩnh vẫn xếp vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng nhưng nguy cơ lớn bị các đối thủ phía sau qua mặt. 

    Highlight CLB TP.Đồng Nai 1-0 CLB Đà Nẵng: Công Phượng kiếm phạt đền, chiến thắng lịch sử

    Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Nam Định vững vàng ngôi đầu, CLB TP.Đồng Nai đẩy HAGL xuống đáy- Ảnh 2.

    Niềm vui khôn tả của các cầu thủ CLB TP.Đồng Nai sau khi có được chiến thắng đầu tiên tại V-League 2026-2027

    ẢNH: CLB ĐỒNG NAI

    Highlight CLB Hà Tĩnh 1-2 CLB Nam Định: Văn Vĩ ghi bàn phút bù giờ, thắng nghẹt thở dù thiếu người

    Vòng đấu thứ 7 chứng kiến niềm vui lớn của CLB TP.Đồng Nai khi giành chiến thắng "quý như vàng" trước CLB Đà Nẵng. 3 điểm có được từ trận đấu này giúp CLB TP.Đồng Nai đạt 4 điểm, tạm thoát khỏi vị trí đáy bảng, thay vào đó là CLB HAGL (3 điểm). Ở vòng đấu tiếp theo, CLB TP.Đồng Nai được thi đấu trên sân nhà, tiếp đón CLB Hà Nội còn HAGL làm khách trên sân Thanh Hóa.

    Bảng xếp hạng vòng 7 V-League 2026-2027 ngày 6.11:

    Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Nam Định vững vàng ngôi đầu, CLB TP.Đồng Nai đẩy HAGL xuống đáy- Ảnh 3.

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