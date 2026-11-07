Nhận định V-League cực hay hôm nay: 'Derby' ngành công an nóng bỏng, HAGL quyết thắng Hà Nội

CLB Hà Nội gặp khó trên sân HAGL, Ninh Bình quyết tìm lại chiến thắng

Lúc 17 giờ, trên sân Pleiku, CLB HAGL (3 điểm) đối mặt thử thách lớn mang tên CLB Hà Nội (9 điểm). Đội bóng phố núi đang đứng áp chót bảng xếp hạng và chịu thêm áp lực sau thất bại trước tân binh Bắc Ninh ở vòng đấu gần nhất.

Trong khi đó, CLB Hà Nội vừa có chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Ninh Bình, với bàn quyết định được ghi ở cuối trận. Kết quả này giúp đội bóng thủ đô lấy lại sự tự tin sau những vòng đấu chưa thực sự ổn định. Xét về chất lượng đội hình, kinh nghiệm và khả năng tổ chức lối chơi, CLB Hà Nội đều nhỉnh hơn đối thủ HAGL.

CLB Hà Nội (phải) đang dần cải thiện phong độ ẢNH: MINH TÚ

Tuy nhiên, CLB HAGL có điểm tựa sân nhà Pleiku và quyết tâm cải thiện thành tích. Đây cũng là địa điểm từng chứng kiến những kết quả không thuận lợi của CLB Hà Nội, gần nhất là thất bại 1-3 ở lượt về mùa giải trước. Vì vậy, đội khách cần duy trì sự tập trung, tránh tâm lý chủ quan trước đối thủ đang khát điểm.

Lúc 18 giờ, CLB Ninh Bình (10 điểm) tiếp đón Bắc Ninh (8 điểm) trên sân nhà. Hai thất bại liên tiếp trước CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM) và CLB Hà Nội khiến đội bóng cố đô Hoa Lư đánh mất lợi thế trong cuộc đua nhóm đầu. Đặc biệt, trận thua ngược tại Hàng Đẫy dù đã có bàn mở tỷ số là kết quả khó chấp nhận với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm.

Bởi vậy, CLB Ninh Bình rất cần chiến thắng để giải tỏa áp lực. Với những nhân tố chất lượng như Hoàng Đức, Đức Chiến và Đặng Văn Lâm, đội chủ nhà có cơ sở để hướng đến 3 điểm. Tuy nhiên, CLB Bắc Ninh không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Chiến thắng tối thiểu trước CLB HAGL ở vòng gần nhất cho thấy tân binh này biết cách chắt chiu cơ hội và bảo vệ thành quả.

Việc thiếu Mai Xuân Quyết do án treo giò cũng là bất lợi đáng kể với hàng công Bắc Ninh. Trong khi đó, Ninh Bình có lợi thế sân nhà và lực lượng được đánh giá cao hơn. Nếu cải thiện khả năng chuyển hóa cơ hội, Hoàng Đức cùng các đồng đội có nhiều cơ hội tìm lại niềm vui chiến thắng.

CLB Ninh Bình (phải) phải thắng trận để tiếp tục cuộc đua vô địch ẢNH: VPF

CLB Hải Phòng thử thách mạch bất bại của SLNA, CLB CA TP.HCM sẽ đòi nợ thành công?

Một trong những trận đấu đáng chờ đợi nhất ngày 7.11 là cuộc đối đầu giữa Hải Phòng (9 điểm) và SLNA (12 điểm) trên sân Lạch Tray cũng vào lúc 18 giờ. Đội bóng đất cảng vừa tìm lại niềm vui chiến thắng bằng kết quả 1-0 trước Đồng Nai. Tuy nhiên, thử thách lần này lớn hơn nhiều khi đối thủ là SLNA – đội bóng vẫn chưa phải nhận thất bại sau 6 vòng đấu.

Ở vòng gần nhất, đội bóng xứ Nghệ cầm hòa đương kim vô địch CLB CAHN với tỷ số 1-1, dù phải thi đấu trong hoàn cảnh bất lợi về quân số ở cuối trận. Thành tích này tiếp tục cho thấy sự tiến bộ của thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn, đặc biệt ở tính tổ chức và tinh thần thi đấu tập thể.

Dù vậy, Lạch Tray luôn là điểm đến không dễ chịu với bất kỳ đội bóng nào. Hải Phòng có lợi thế sân nhà, cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả đất cảng. Nếu giành chiến thắng, đội bóng của HLV Đặng Văn Thành sẽ san bằng điểm số với chính đối thủ.

CLB SLNA (áo vàng) vẫn đang bất bại ẢNH: MINH TÚ

Khép lại ngày thi đấu là trận “derby ngành” công an giữa CLB CAHN (11 điểm) và CLB CA TP.HCM (10 điểm) trên sân Hàng Đẫy lúc 19 giờ 15. Đây cũng là cuộc so tài có ý nghĩa quan trọng với cuộc đua ở nhóm đầu bảng, khi khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm.

CLB CAHN đang trải qua giai đoạn không thuận lợi với 3 vòng liên tiếp chưa biết đến chiến thắng. Trận hòa 1-1 trước SLNA ở vòng gần nhất tiếp tục khiến thầy trò HLV Mano Polking đánh mất cơ hội bám sát đội dẫn đầu. Với tư cách đương kim vô địch, CLB CAHN rất cần 3 điểm để lấy lại sự tự tin và tránh nguy cơ bị các đối thủ phía trên nới rộng khoảng cách.

Ở phía đối diện, CLB CA TP.HCM cũng vừa bị ngắt mạch chiến thắng sau thất bại 0-1 trước Đà Nẵng. Tuy nhiên, những kết quả tích cực trước Thể Công Viettel và Ninh Bình trước đó cho thấy thầy trò HLV Arthur Diles đang có những chuyển biến đáng ghi nhận.

Tiến Linh cùng CLB CA TP.HCM (áo đỏ) được dự đoán sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn ở vòng 7 ẢNH: VFP

Đáng chú ý, đây cũng là cơ hội để CLB CA TP.HCM chứng minh sự tiến bộ sau thất bại nặng nề 0-5 trước CLB CAHN ở trận tranh Siêu cúp quốc gia. So với thời điểm đầu mùa, thủ môn Patrik Lê Giang cùng các đồng đội đã có những cải thiện nhất định về tổ chức lối chơi và tinh thần thi đấu.

Xét về chất lượng đội hình, CLB CAHN vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến như Quang Hải, Đình Bắc và Leo Artur. Tuy nhiên, CLB CA TP.HCM hoàn toàn có thể gây khó khăn nếu tổ chức phòng ngự chặt chẽ và tận dụng tốt những tình huống phản công.