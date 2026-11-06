Công Phượng tiết lộ lý do không đá phạt đền cho CLB TP.Đồng Nai

Công Phượng là điểm sáng trên sân

Tối 6.11 trên sân Bình Phước, CLB TP.Đồng Nai tiếp đón CLB Đà Nẵng. Thi đấu đầy năng nổ ngay từ những phút đầu, Nguyễn Công Phượng trở thành điểm sáng trên hàng công đội chủ nhà. Cuối hiệp 1, sau pha xử lý bóng kỹ thuật trong vòng cấm, cựu tiền đạo HAGL bị hậu vệ đối phương phạm lỗi. Sau khi xem lại màn hình VAR, trọng tài chính Võ Hoài Thương quyết định cho CLB TP.Đồng Nai hưởng quả phạt đền.



Trên chấm 11 m, ngoại binh Vulic Milos đã thực hiện cú sút chính xác, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Pha lập công này không chỉ mang về trận thắng 1-0 trước CLB Đà Nẵng mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử khi là bàn thắng đầu tiên cùng chiến thắng đầu tiên của CLB TP.Đồng Nai tại đấu trường V-League.

Niềm vui của các cầu thủ CLB TP.Đồng Nai sau khi có bàn thắng đầu tiên tại V-League ẢNH: CLB TP.ĐỒNG NAI

Tuân theo sắp xếp của ban huấn luyện

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu về lý do không thực hiện cú sút trên chấm 11 m, Công Phượng thoải mái chia sẻ rằng mọi quyết định đều tuân theo sắp xếp của ban huấn luyện. Tiền đạo xứ Nghệ nhấn mạnh: "Mỗi người trong đội đều có một nhiệm vụ riêng, do HLV trưởng sắp xếp. Tất cả mọi người đều đóng góp vào chiến thắng chung của toàn đội, chứ không riêng gì Phượng hay Milos".

Đánh giá về ý nghĩa của 3 điểm vừa giành được, Công Phượng khẳng định đây là chiến thắng vô cùng quan trọng, tạo đòn bẩy tinh thần để thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng thi đấu tự tin hơn trong thời gian tới.

Chân sút xứ Nghệ cũng bày tỏ niềm vui cùng lời tri ân gửi đến người hâm mộ: "Cảm xúc của tôi lúc này rất vui. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ vì đã luôn đồng hành, tin tưởng đội bóng. Hy vọng ở những trận đấu tới sẽ có thêm nhiều CĐV đến sân cổ vũ. Đó chính là động lực để toàn đội chiến đấu mạnh mẽ hơn và giành thêm nhiều điểm số. Mong khán giả tiếp tục giữ vững tinh thần ủng hộ đó để cùng đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn".

Chiến thắng tối 6.11 giúp CLB TP.Đồng Nai nâng tổng điểm lên con số 4 sau 7 vòng đấu. Kết quả này giúp đội bóng miền Đông Nam bộ tạm thời vươn lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng và "nhường" lại vị trí cuối bảng cho HAGL (3 điểm).