Hàng nghìn CĐV nô nức vây quanh sân Pleiku Arena 'săn' vé cổ vũ U.23 Việt Nam

Đông đảo người hâm mộ xếp hàng tại sân Pleiku Arena mua vé cổ vũ U.23 Việt Nam ảnh: Linh Nhi

U.23 Việt Nam sẽ gặp U.23 Thái Lan trận mở màn

Bốn ngày trước lễ khai mạc giải giao hữu bóng đá quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026, sân Pleiku Arena đã trở nên rất nóng khi hàng nghìn CĐV tập trung đến để săn vé theo dõi U.23 Việt Nam thi đấu.

Tại sân Pleiku Arena, BTC đã mở bán vé trực tiếp giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 14.11, chứng kiến cơn sốt bóng đá từ người hâm mộ phố núi.

Vé được BTC bán trực tiếp tại quầy cho đông đảo người hâm mộ, bao gồm cả 3 ngày thi đấu của giải là 10, 12 và 14.11, với các mệnh giá 400.000 đồng/vé khán đài A, 300.000 đồng/vé khán đài B và 200.000 đồng/vé cho khán đài C, D.

U.23 Việt Nam hội quân với dàn sao chất lượng, sẵn sàng đấu Thái Lan và Qatar

Một CĐV hạnh phúc khi "săn" thành công vé xem U.23 Việt Nam thi đấu ảnh: Linh Nhi

Lịch thi đấu đã được BTC ấn định đã góp phần tạo ra sức nóng này, khi đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ gặp ngay kình địch U.23 Thái Lan ngay trận mở màn lúc 19 giờ ngày 10.11, được dự đoán sẽ chứng kiến Pleiku Arena chật cứng khán giả.

Cuộc chạm trán giữa 2 đối thủ nhiều duyên nợ lập tức tạo ra sức hút rất lớn cho giải đấu quốc tế lớn đầu tiên do bầu Đức, HAGL và Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai phối hợp với VFF hưởng ứng năm du lịch Gia Lai với chủ đề "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh".

Tiếp đó, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ có 2 trận đấu với những đối thủ chất lượng là U.23 Singapore lúc 19 giờ ngày 12.11 và U.23 Qatar lúc 19 giờ ngày 14.11, để tranh chức vô địch kèm khoản thưởng 2,6 tỉ đồng (100.000 USD).

Sức hút của giải bóng đá giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026 còn đến từ thành phần của đội tuyển U.23 Việt Nam mang theo mình dấu ấn HAGL, tạo ra sự liên kết hữu cơ gần gũi đặc biệt với người hâm mộ phố núi.

Đó sẽ là câu chuyện ngày trở về của trung vệ Đinh Quang Kiệt hiện đang tỏa sáng trong màu áo CLB CA TP.HCM, bên cạnh các cầu thủ trẻ đang chơi cho HAGL gồm thủ môn Nguyễn Vũ Khang, hậu vệ Nguyễn Quốc Quang Huy và 2 chân sút Nguyễn Minh Tâm, Trần Gia Bảo.

Ngoài ra, U.23 Việt Nam cũng mang theo rất nhiều kỳ vọng mong chờ, khi lần đầu tiên trình làng bộ đôi ngôi sao Việt kiều là 2 cầu thủ tấn công Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa, từng khoác áo đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Đinh Quang Kiệt cùng các đồng đội ở CLB CA TP.HCM cùng vô địch ASEAN Cup 2026 ảnh: Đồng Nguyên Khang

Bên cạnh đó, đội tuyển U.23 Việt Nam có cơ sở để cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ mạnh như U.23 Thái Lan, U.23 Singapore, U.23 Qatar nhờ bộ khung những người hùng đã đoạt HCĐ VCK U.23 châu Á 2026 và HCV SEA Games 33.

Có thể kể tên bộ đôi Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng đang giúp SLNA bay cao ở V-League 2026 - 2027 (bên cạnh các tài năng trẻ Nguyễn Quang Vinh, Bùi Thanh Đức, Lê Đình Long Vũ), Lê Văn Thuận đang là đồng đội với tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung tại Ninh Bình FC...

Với lực lượng như thế, U.23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ có đủ sức chơi một giải bùng nổ tại Pleiku Arena, vừa gặt hái kết quả tốt vừa trình làng những cầu thủ trẻ của lứa cầu thủ mới sinh từ năm 2005 đổ về sau, với tầm nhìn chinh phục SEA Games 34 và VCK U.23 châu Á 2028.