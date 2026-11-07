HAGL lại thắng Hà Nội trong trận đấu có 2 quả phạt đền: Văn Quyết ghi bàn nhưng…

Tiền đạo trẻ Gia Bảo chơi năng nổ trên hàng công HAGL `ảnh: Minh Trần

HAGL và CLB Hà Nội cống hiến trận cầu hấp dẫn tại Pleiku Arena

Ngày 7.11, HAGL đã tiếp đón CLB Hà Nội trong trận đấu đầy cảm xúc, với những diễn biến kịch tính và hấp dẫn. Trước kình địch từng là bại tướng trên sân Pleiku mùa trước với tỷ số 1-3, HAGL đã nhập cuộc bằng lối đá tranh chấp quyết liệt, chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu.

Đúng như kỳ vọng của rất đông người hâm mộ, bàn thắng đã đến từ hiệp 1 khi Hà Châu Phi đã thoát khỏi sự kèm cặp của Tadeu để đánh đầu hiểm hóc vào góc xa, mở tỷ số cho HAGL ở phút 29.

Tuy nhiên, CLB Hà Nội không tốn nhiều thời gian để có bàn gỡ khi Hà Châu Phi trong nỗ lực phòng ngự đã có pha tranh chấp với Hai Long. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Đỗ Khánh Nam đã cho đội khách được hưởng quả phạt đền.

Hà Châu Phi ăn mừng bàn mở tỷ số cho HAGL ảnh: HAGL

Trên chấm 11 m, đội trưởng Văn Quyết đã lạnh lùng dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, khiến thủ môn Trung Kiên dù đoán đúng hướng vẫn không thể cản phá, giúp CLB Hà Nội gỡ hòa 1-1 ở phút 36.

Kịch tính càng dâng cao khi đến phút 45 đến lượt HAGL được hưởng phạt đền, sau tình huống Thành Chung tác động với Silva trong khu vực cấm địa. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Đỗ Khánh Nam đã chỉ tay vào chấm 11 m.

Tiền đạo Luann khi được trao trách nhiệm thực hiện cú sút đã dứt điểm quyết đoán, giúp HAGL vượt lên dẫn bàn lần thứ 2 trong trận đấu ở phút 45+2. Tỷ số 2-1 cho HAGL sau đó đã được giữ nguyên đến hết hiệp 1.

Trọng tài Đỗ Khánh Nam cho CLB Hà Nội được hưởng quả phạt đền ảnh: Minh Trần

Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra với tốc độ cao trong hiệp 2, chứng kiến CLB Hà Nội nỗ lực dâng cao tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, HAGL tổ chức phòng ngự chặt chẽ, tạo ra rất nhiều khó khăn cho đội khách trong việc tìm cách đưa bóng vào khu vực cấm địa.

Trong suốt 45 phút của hiệp 2, CLB Hà Nội tạo ra được vài cơ hội nhưng những chân sút của họ đều không dứt điểm chính xác. Không thể có bàn gỡ thứ 2, CLB Hà Nội chấp nhận thất bại 1-2 để một lần nữa trắng tay rời Pleiku Arena.

Kết quả này giúp HAGL có được 6 điểm để xếp hạng 12, tạm giữ được khoảng cách tương đối với nhóm đua trụ hạng phía sau gồm Thể Công Viettel và CLB TP.Đồng Nai (4 điểm). CLB Hà Nội (9 điểm) chắc chắn sẽ không thể vui khi tiếp tục lận đận ở khu vực giữa bảng.