Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL thoát đáy ngoạn mục, CLB CAHN bám đuổi quyết liệt tốp 1

Những trận cầu kịch tính

Trên sân Pleiku, HAGL đã chơi cực kỳ quả cảm để giành chiến thắng 2-1 trước CLB Hà Nội. Thầy trò HLV Harry Kewell đánh bại 2 ứng cử viên vô địch là CLB CAHN và Ninh Bình, nhưng lại không thể làm điều tương tự khi đối đầu những đối thủ yếu hơn như CLB Đà Nẵng và giờ là HAGL. Điều này khiến nhà cựu vương V-League vẫn chỉ có 9 điểm và đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, HAGL, với sự xuất sắc của Trung Kiên cũng như các cầu thủ phòng ngự, đã tạm vươn lên vị trí thứ 12 với 6 điểm.

HAGL có thêm 3 điểm quan trọng để đua trụ hạng ẢNH: HAGL

Trong ngày thi đấu này, thêm một đội chủ nhà giành chiến thắng là CLB Ninh Bình. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm tiếp đón tân binh Bắc Ninh, có 3 điểm trọn vẹn nhờ 2 pha lập công của Lucao và tài năng trẻ Nguyễn Lê Phát. Bên kia chiến tuyến, người lập công là Lucas Brenner. Kết quả này giúp CLB Ninh Bình đứng thứ 3 với 13 điểm, chỉ còn kém đội hạng 3 SLNA ở hiệu số bàn thắng - bại (+4 so với +6).

Bởi ở trận đấu cùng giờ trên sân Lạch Tray, SLNA chỉ có 1 điểm trước CLB Hải Phòng. Đội chủ nhà mở điểm sau pha lập công của Hữu Sơn nhưng Luizao giúp đội bóng xứ Nghệ vươn lên dẫn trước 2-1 bằng một cú đúp. Nhưng cuối cùng, Joel Tagueu ghi bàn ở phút 67 để giúp CLB Hải Phòng có trận hòa. Đội bóng đất cảng đang đứng thứ 6 với 10 điểm.

Đình Bắc và các đồng đội tiếp tục thắng CLB Công an TP.HCM ẢNH: MINH TÚ

CLB CAHN vượt lên

Trận cầu tâm điểm của ngày 7.11 diễn ra trên sân Hàng Đẫy giữa CLB CAHN và CLB Công an TP.HCM. So với trận Siêu cúp quốc gia, đoàn quân của HLV Arthur Diles chơi tốt hơn rất nhiều khi họ phòng ngự khá chắc chắn, suýt có bàn thắng với những pha dứt điểm của Olaha Mạnh Đức hay Jason Cummings.

Nhưng với bản lĩnh của nhà đương kim vô địch V-League, CLB CAHN vẫn là đội mở tỷ số. Phút 58, sau một pha bóng mà hàng thủ CLB Công an TP.HCM chơi thiếu quyết đoán, Alan dứt điểm hiểm hóc, đánh bại Lê Giang Patrik.

CLB Công an TP.HCM không dễ chấp nhận thất bại. Phút 71, Williams Minh Hoàng rót bóng thông minh để Kevin Yamga băng xuống. Tình huống phá bóng trượt của Đình Bắc vô tình trở thành đường chuyền thuận lợi cho Yamga. Sau đó, ngoại binh người Pháp khiến Nguyễn Filip phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho đội khách. Từ chấm 11 m, Williams Minh Hoàng sút tung nóc lưới, gỡ hòa 1-1 cho CLB Công an TP.HCM.

Đến phút 81, Alan ấn định chiến thắng 2-1 cho CLB CAHN bằng cú đánh đầu cận thành. Trước đó, Stefan Mauk đã có nỗ lực băng xuống đáy biên và tạt bóng chính xác. Với kết quả này, thầy trò HLV Alexandre Polking trở lại vị trí thứ 2 với 14 điểm, kém đội đầu bảng Nam Định 2 điểm.

Bảng xếp hạng V-League sau ngày thi đấu 7.11 ẢNH: VPF