Công ty đại diện của HLV Park Hang-seo tiết lộ lý do vụ thân chủ bị phân biệt chủng tộc

Ngày 6.11, DJ Management, đơn vị đại diện cho HLV Park Hang-seo, chính thức lên tiếng về sự việc xảy ra sau trận hòa 2-2 giữa Kanchanaburi Power FC và Pattaya United tại vòng 9 giải hạng hai Thái Lan mùa giải 2026-2027, diễn ra hôm 1.11 trên sân Nong Pru.

Trước đó, đoạn video ghi lại cảnh HLV Park Hang-seo tranh cãi gay gắt với một số khán giả đội chủ nhà lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của truyền thông. Theo các thông tin ban đầu của Chosun Sports, nhà cầm quân người Hàn Quốc bị một số khán giả chế giễu bằng cụm từ "Kimchi Man" cùng những lời lẽ tục tĩu mang tính xúc phạm.

Tuy nhiên, trong thông cáo mới nhất, DJ Management cho biết câu chuyện còn có một khía cạnh quan trọng chưa được đề cập đầy đủ. Cụ thể, lý do trực tiếp khiến HLV Park Hang-seo phản đối khán giả là những lời lẽ xúc phạm liên tục nhắm vào học trò John Baggio, cầu thủ đang khoác áo Kanchanaburi Power FC.

Đơn vị đại diện của HLV Park Hang-seo đã lên tiếng về vụ việc ẢNH: ĐỘC LẬP

HLV Park Hang-seo bảo vệ học trò trước lời lẽ phân biệt chủng tộc

Theo DJ Management, dựa trên bản tường trình chính thức mà HLV Park Hang-seo và John Baggio gửi đến Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), một số khán giả đối phương đã liên tục có những lời lẽ miệt thị ngoại hình cầu thủ người Madagascar ngay từ khi trận đấu còn diễn ra.

Đáng chú ý, hành vi này không chấm dứt sau tiếng còi mãn cuộc. Trong lúc các cầu thủ di chuyển về phòng thay đồ, những lời lăng mạ tiếp tục xuất hiện, thậm chí có cả từ ngữ phân biệt chủng tộc nhắm vào John Baggio.

DJ Management cho biết, HLV Park Hang-seo đã trực tiếp chứng kiến những lời lẽ xúc phạm này. Vì vậy, ông tiến đến phản đối và yêu cầu khán giả chấm dứt hành vi thiếu tôn trọng đối với học trò. Trong quá trình đó, một số người tiếp tục sử dụng những từ ngữ miệt thị nhắm vào quốc tịch Hàn Quốc của ông Park Hang-seo, khiến tình hình trở nên căng thẳng.

DJ Management mô tả, trước đó, khi những lời khiêu khích xuất hiện, HLV Park Hang-seo đã đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho khán giả giữ im lặng. Tuy nhiên, khi sự việc tiếp tục diễn biến theo chiều hướng tiêu cực, ông không giữ được bình tĩnh và có những phản ứng quyết liệt. Các nhân viên an ninh sau đó phải can thiệp để ngăn hai bên xảy ra xô xát.

DJ Management nhấn mạnh: “HLV Park Hang-seo hiểu rõ trách nhiệm của một nhà cầm quân, đặc biệt là việc kiểm soát cảm xúc và hành động thận trọng trong mọi tình huống. Dù vậy, ông không thể làm ngơ khi chứng kiến cầu thủ của mình liên tục bị xúc phạm bằng những lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc”.

Thông cáo của công ty quản lý cũng nhắc đến biệt danh "Papa Park" mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam dành cho nhà cầm quân người Hàn Quốc. Theo DJ Management, HLV Park Hang-seo không chỉ quan tâm đến quá trình tập luyện, thi đấu mà còn luôn đề cao việc các cầu thủ phải được tôn trọng cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

DJ Management khẳng định HLV Park Hang-seo vẫn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho CĐV cũng như bóng đá Thái Lan ẢNH: ĐỘC LẬP

Chosun Sports đánh giá: “Qua thông cáo, DJ Management mong muốn sự việc được nhìn nhận đầy đủ hơn, thay vì chỉ tập trung vào phản ứng của HLV Park Hang-seo trước những lời lẽ xúc phạm nhắm vào cá nhân ông”.

FAT dự kiến xem xét vụ việc ngày 10.11

Bên cạnh việc làm rõ nguyên nhân dẫn đến phản ứng của HLV Park Hang-seo, DJ Management cũng bày tỏ mong muốn vụ việc được xử lý trên tinh thần tôn trọng và khách quan. Đáng chú ý, nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định vẫn dành sự tôn trọng đối với bóng đá Thái Lan cũng như người hâm mộ nước này. Ông không muốn sự việc cá nhân dẫn đến những đánh giá tiêu cực về toàn bộ nền bóng đá Thái Lan.

Hiện tại, FAT đã vào cuộc điều tra sau khi vụ việc gây chú ý tại nhiều quốc gia. Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam (Madam Pang) đã chỉ đạo bộ phận điều hành giải đấu thu thập các tài liệu liên quan và xem xét những bước xử lý kỷ luật cần thiết.

DJ Management cho biết đang chờ đợi quá trình xác minh của FAT. Theo thông cáo, các thủ tục liên quan dự kiến được xem xét vào ngày 10.11, qua đó làm rõ diễn biến cũng như hoàn cảnh dẫn đến vụ việc. Trong thời gian chờ kết quả, HLV Park Hang-seo vẫn tiếp tục công việc tại Kanchanaburi Power FC. Công ty quản lý khẳng định ông sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, đồng hành cùng các cầu thủ trong phần còn lại của mùa giải.