Báo Bồ Đào Nha ca ngợi di sản của Ronaldo, mối quan hệ CR7 và HLV Jesus ‘vỡ tan tành’

Tối 5.11, Ronaldo vừa chính thức thông báo giã từ đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha sau 23 năm cống hiến. Quyết định được siêu sao 41 tuổi công bố qua một video dài trên mạng xã hội, khép lại hành trình bắt đầu từ tháng 8.2003 và đưa anh trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Ronaldo kết thúc sự nghiệp quốc tế với 234 lần ra sân, ghi 146 bàn thắng, giữ cả hai kỷ lục về số trận đấu và số bàn thắng ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Anh cũng góp công lớn giúp Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016 và hai lần đăng quang UEFA Nations League vào các năm 2019 và 2025.

Chức vô địch EURO 2016 là thành tích lớn nhất mà Ronaldo có được trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha ẢNH: REUTERS

Di sản Ronaldo để lại không chỉ ở bóng đá

Theo truyền thông Bồ Đào Nha, quyết định của Ronaldo lập tức trở thành tâm điểm tại quê nhà. Ngay sau khi Ronaldo công bố quyết định, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đã phát đi thông điệp tri ân đầy xúc động dành cho người đội trưởng từng gắn bó với đội tuyển suốt 23 năm.

FPF khẳng định Ronaldo không đơn thuần là một cầu thủ xuất sắc mà còn là thủ lĩnh truyền cảm hứng, hình mẫu về sự tận tụy và biểu tượng tối cao của đội tuyển quốc gia.

"Với lòng biết ơn sâu sắc và sự ngưỡng mộ vô bờ bến, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha xin chính thức ca ngợi và cảm ơn Cristiano Ronaldo vì sự nghiệp phi thường cống hiến cho đất nước chúng ta", FPF viết.

Theo FPF, với 234 lần khoác áo đội tuyển và 146 bàn thắng, Ronaldo đã gánh vác niềm tự hào của cả đất nước, phá vỡ hàng loạt kỷ lục và dẫn dắt đội tuyển đến những khoảnh khắc mãi mãi được ghi nhớ trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha.

Liên đoàn nhấn mạnh di sản của Ronaldo đã vượt xa những thành tích trên sân cỏ. Anh đã góp phần nâng tầm hình ảnh Bồ Đào Nha trên bản đồ bóng đá thế giới, đồng thời truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ trẻ theo đuổi giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Đặc biệt, FPF bày tỏ mong muốn phối hợp tổ chức một sự kiện chia tay xứng đáng với tầm vóc và sự nghiệp của Ronaldo, để người hâm mộ có cơ hội trực tiếp tri ân huyền thoại số 7.

"Cảm ơn vì tất cả, đội trưởng! Đây sẽ mãi là nhà của bạn!", thông điệp của FPF khép lại.

FPF mong có thể tổ chức trận đấu để tri ân Ronaldo ẢNH: REUTERS

Chủ tịch FPF, ông Pedro Proenca cũng dành những lời đặc biệt cho Ronaldo. Ông gọi Ronaldo là một người đàn ông, VĐV, hình mẫu, người hùng, nhà lãnh đạo và trên hết là đội trưởng của bóng đá Bồ Đào Nha.

Theo ông Pedro Proenca, điều còn đọng lại sau những chiến thắng, danh hiệu và kỷ lục không chỉ là thành tích mà còn là tấm gương và nguồn cảm hứng mà Ronaldo tạo ra cho hàng triệu người trên khắp thế giới. Ông nhấn mạnh bất cứ khi nào Bồ Đào Nha được nhắc đến, tên tuổi Ronaldo cũng sẽ được nhớ tới.

Không chỉ các tổ chức bóng đá, truyền thông Bồ Đào Nha cũng dành nhiều bài viết để nhìn lại sự nghiệp đặc biệt của Ronaldo.

Tờ Record nhấn mạnh: "Ronaldo đã tạo nên một di sản gần như không thể lặp lại với 146 bàn thắng sau 234 trận đấu. Từ bàn thắng đầu tiên tại EURO 2004 trong trận gặp Hy Lạp đến pha lập công cuối cùng vào lưới Croatia ở World Cup 2026, hành trình của anh trải dài qua nhiều thế hệ cầu thủ và những cột mốc lịch sử của đội tuyển".

Trong khi đó, A Bola nhìn nhận: "Lời chia tay của Ronaldo là dấu mốc khép lại một kỷ nguyên vàng son, có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha. Hai mươi ba năm cống hiến, những bàn thắng đặc biệt, các danh hiệu chưa từng có và hàng loạt kỷ lục đã thay đổi vị thế của bóng đá nước ta trên đấu trường quốc tế".

Tờ O Jogo cũng điểm lại những dấu ấn nổi bật của siêu sao 41 tuổi, từ màn ra mắt khi mới 18 tuổi, sáu kỳ EURO, sáu kỳ World Cup cho đến kỷ lục ghi bàn ở sáu VCK World Cup liên tiếp. Ronaldo không chỉ là cầu thủ khoác áo đội tuyển nhiều nhất mà còn trở thành một trong những biểu tượng thể thao có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Ronaldo không nói chuyện với HLV Jorge Jesus trước khi chia tay đội tuyển

Đằng sau những lời tri ân dành cho sự nghiệp huyền thoại của Ronaldo, truyền thông Bồ Đào Nha cũng tiết lộ những diễn biến không êm đẹp trong mối quan hệ giữa Ronaldo và HLV trưởng Jorge Jesus.

Theo tờ Record: “Ronaldo không trực tiếp thông báo quyết định giải nghệ với nhà cầm quân này. Người duy nhất được Ronaldo thông báo là Pedro Proenca, Chủ tịch FPF”.

Ronaldo đã từ giã đội tuyển và không thông báo với HLV Jorge Jesus ẢNH: REUTERS

Đáng chú ý, Record cho biết: “Ronaldo đã không trả lời những tin nhắn của HLV Jorge Jesus trong nhiều tuần gần đây. Mối quan hệ giữa hai người được cho là đã hoàn toàn đổ vỡ sau những sự việc xảy ra tại Copenhagen”.

Trong khi đó, tờ A Bola tiết lộ, CR7 và HLV Jorge Jesus không nói chuyện với nhau kể từ ngày 30.9. Đây là thời điểm Ronaldo rời trại tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha trước trận đấu với Đan Mạch. Cuộc gặp giữa Ronaldo, HLV Jorge Jesus và Pedro Proenca vào buổi sáng hôm đó được xem là lần cuối cùng hai người trực tiếp trao đổi.

A Bola bình luận: “Điều đáng chú ý là HLV Jorge Jesus vẫn đánh giá Ronaldo là cầu thủ có giá trị đối với đội tuyển quốc gia. Nhà cầm quân này dự định triệu tập đội trưởng vào danh sách chuẩn bị cho những trận đấu Nations League sắp tới và không có ý định gạch tên siêu sao 41 tuổi. Ronaldo biết mình vẫn nằm trong kế hoạch của HLV trưởng. Tuy nhiên, do không muốn trở lại đội tuyển dưới sự dẫn dắt của HLV Jorge Jesus, anh quyết định công bố chia tay ngay trước thời điểm nhà cầm quân này công bố danh sách triệu tập. Động thái đó cũng giúp Ronaldo tránh việc được gọi lên tuyển rồi phải từ chối”.