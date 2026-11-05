Lộ diện đối thủ của Messi và Inter Miami tại vòng play-off MLS Cup

Messi và Inter Miami sẽ gặp FC Cincinnati vòng đầu tiên

Dựa trên vị trí bảng xếp hạng hiện nay của MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ), Inter Miami của Messi xếp thứ 2 ở khu vực miền Đông sẽ gặp đội xếp thứ 7 là FC Cincinnati. Trừ khi vị trí này có sự thay đổi sau vòng đấu cuối vào cuối tuần này, thì cặp đấu sẽ có sự thay đổi.

Messi và đồng đội đứng trước cơ hội lớn bảo vệ thành công ngôi vô địch MLS Cup Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, khả năng này rất thấp, vì Inter Miami gặp Charlotte FC (vắng chân sút số 1 Allan Saint-Maximin do nhận thẻ đỏ) trên sân nhà lúc 4 giờ ngày 8.11. Trận này Inter Miami hứa hẹn sẽ tiếp tục giành chiến thắng để bảo vệ chắc vị trí của mình hiện nay. Qua đó, họ cũng giành được lợi thế quan trọng là thi đấu sân nhà (2 trận) trong series 3 trận tại vòng 1 play-off MLS Cup.

Play-off MLS Cup sẽ bao gồm 18 CLB, là những đội xếp từ hạng 1 đến hạng 9 ở hai bảng xếp hạng 2 miền. Vòng đấu này diễn ra từ ngày 18.11 đến 18.12, để xác định nhà vô địch chung cuộc của mùa giải bóng đá nhà nghề Mỹ.

Trong khi đó, FC Cincinnati gặp Nashville SC trên sân nhà cùng 4 giờ ngày 8.11. FC Cincinnati đã có vé vào vòng play-off, nhưng nếu để thua trận này họ có thể rớt hạng và không gặp được Inter Miami. Trong trường hợp này xảy ra, Inter Miami có thể chạm trán với Philadelphia Union, Columbus Crew hoặc là Orlando City, cũng là những đối thủ không thực sự mạnh.

Theo báo Tây Ban Nha, Diario AS: "Messi và các đồng đội Inter Miami sẽ phải quyết tâm lớn để giành lợi thế ở chặng quan trọng nhất của mùa giải, khi sắp bước vào các trận knock-out MLS Cup để bảo vệ ngôi vô địch. Trước mắt, họ cần đảm bảo vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng miền Đông MLS để có lợi thế thi đấu sân nhà.

Nếu Inter Miami giữ vững vị trí thứ 2, họ sẽ đối đầu với đội xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng và được đấu sân nhà 2 trận. Nếu kết thúc ở vị trí thứ 3, đối thủ của họ sẽ là đội xếp thứ 6, và chỉ đấu sân nhà 1 trận. Điều này khiến kết quả của "Ngày quyết định" (vòng đấu cuối mùa giải tính điểm MLS) trở nên cực kỳ quan trọng, trong việc định hình hành trình của Messi và Inter Miami hướng tới một danh hiệu MLS Cup nữa".

Tại play-off MLS Cup, nếu vượt qua vòng 1, Inter Miami có thể gặp lại New England Revolution, đội mà họ đã thắng với tỷ số 2-1 và hòa 1-1 ở các vòng đấu tính điểm. Hoặc gặp Philadelphia Union, đội từng thua Messi và đồng đội với tỷ số 4-6 và hòa 2-2.

Nếu tiếp tục vượt qua 1 trong 2 đối thủ này, thì ở trận chung kết khu vực miền Đông, Messi và Inter Miami có thể sẽ gặp Nashville SC, đội vô địch Supporters' Shield năm nay. Nếu giành được chức vô địch khu vực này, Messi và đồng đội sẽ gặp đội vô địch của khu vực miền Tây để tranh trận chung kết MLS Cup.

Messi đang đứng trước cơ hội rất lớn để xác lập kỷ lục mới của MLS Ảnh: Reuters

Messi hướng đến cú ăn ba lịch sử

Việc Messi chính thức chia tay sự nghiệp thi đấu ở đội tuyển Argentina, giúp danh thủ này đang hoàn toàn tập trung cho Inter Miami ở giai đoạn then chốt nhất của mùa giải.

Trong đó, ngoài mục tiêu chính bảo vệ ngôi vô địch MLS Cup, Messi còn nắm chắc trong tay 2 danh hiệu cá nhân quan trọng khác là vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải.

Không những vậy, các trận đấu tại MLS Cup cũng là cơ hội để Messi tiếp tục gia tăng kỷ lục ghi bàn trong sự nghiệp của mình, khi tính đến nay anh đã ghi 937 bàn sau 1.183 trận, còn cách cột mốc 1.000 đúng 63 bàn nữa.

"Nên nhớ ở mùa trước cũng tại MLS Cup khi cùng Inter Miami đăng quang ngôi địch lần đầu tiên trong lịch sử, chỉ trong 6 trận đấu, Messi đã thi đấu bùng nổ ghi đến 6 bàn và góp 7 kiến tạo. Năm nay, với sự thoải mái và đang ở phong độ cực tốt, Messi hoàn toàn đủ sức lặp lại chiến tích này một lần nữa", cũng theo Diario AS.