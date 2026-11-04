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    Messi sắp lập một loạt kỷ lục mới của bóng đá Mỹ

    Giang Lao
    Giang Lao
    Messi đang đứng trước cơ hội rất lớn để xác lập kỷ lục mới của MLS, khi sẽ trở thành người đầu tiên trong lịch sử đoạt danh hiệu vua phá lưới hai mùa liên tiếp, và là cầu thủ xuất sắc nhất giải trong ba năm liền.

    Không có ai theo kịp Messi

    Theo kênh Deporte Total USA, trước vòng đấu cuối MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ) vào cuối tuần này, còn được gọi là "Ngày quyết định", Messi đang tiến rất gần đến cột mốc trở thành cầu thủ đầu tiên giành danh hiệu Chiếc giày vàng MLS trong hai mùa giải liên tiếp. Danh thủ người Argentina hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn với 26 pha lập công - nhiều hơn đến 4 bàn so với Petar Musa của FC Dallas.

    Messi sắp lập một loạt kỷ lục mới của bóng đá Mỹ- Ảnh 1.

    Messi đang đứng trước cơ hội rất lớn để xác lập kỷ lục mới của MLS

    Ảnh: Reuters

    Ở trận đấu cuối vòng tính điểm thường niên MLS, Messi và Inter Miami tiếp đối thủ Charlotte FC trên sân nhà lúc 4 giờ ngày 8.11. 

    Đây là trận đấu hứa hẹn để Messi tiếp tục gia tăng số bàn thắng của mình, sau khi đã ghi 1 bàn và góp 1 kiến tạo trong trận Inter Miami thắng New England Revolution với tỷ số 2-1 ngày 2.11 để chính thức giành suất dự CONCACAF Champions Cup 2027. Trận đấu với New England Revolution này cũng đánh dấu lần đầu tiên Messi nối lại chuỗi trận ghi bàn và kiến tạo liên tiếp như 14 trận trước đó, sau khi anh tịt ngòi trong hai trận gần đây.

    Messi cũng sẽ tận dụng cơ hội này để ghi bàn và hy vọng sẽ tiếp tục rút ngắn khoảng cách với Ronaldo trong cuộc đua 1.000 bàn thắng. 

    Ronaldo không thể thi đấu trận cuối tuần này sau khi vòng 13 Saudi Pro League ở Ả Rập Xê Út đã chính thức bị hoãn, do liên quan đến sự cố Asian Cup 2027 tổ chức tại đây bị hoãn lại đến tháng 12.2027 vì tình hình an ninh khu vực bất ổn. Saudi Pro League dự kiến sẽ trở lại đấu sau FIFA Days tháng 11 (từ ngày 21.11). Tuy nhiên, cho đến nay khả năng này vẫn bỏ ngỏ.

    Trong khi đó, đối thủ của Messi trong cuộc đua Chiếc giày vàng MLS, tiền đạo Petar Musa cần phải ghi thêm 5 bàn nữa và hy vọng danh thủ người Argentina không ghi thêm bàn nào, thì mới có hy vọng đảo ngược cục diện ở cuộc đua vua phá lưới. Tình thế sẽ không dễ cho Petar Musa, dù FC Dallas sẽ có trận gặp Colorado Rapids trên sân nhà lúc 7 giờ ngày 8.11.

    Messi sắp lập một loạt kỷ lục mới của bóng đá Mỹ- Ảnh 2.

    Ronaldo tiếp tục nghỉ thi đấu do vòng 13 Saudi Pro League ở Ả Rập Xê Út đã chính thức bị hoãn

    Ảnh: Reuters

    Deporte Total USA vì thế dự báo, chắc chắn Messi sẽ giành danh hiệu Chiếc giày vàng MLS trong hai mùa giải liên tiếp (2025 và 2026), để trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử MLS làm được điều này. 

    Trước đó, đã từng có một số ít các cầu thủ 2 lần đoạt vua phá lưới MLS, nhưng không liên tiếp, bao gồm Preki (1997, 2003); Taylor Twellman (2002, 2005); Jeff Cunningham (2006, 2009); Chris Wondolowski (2010, 2012) và Bradley Wright-Phillips (2014, 2016).

    Bên cạnh danh hiệu này, Deporte Total USA cũng khẳng định, Messi gần như không có đối thủ ở cuộc bầu chọn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải MLS 2026, khi đang xếp trên các ứng viên như Antoine Griezmann (Orlando City), hay Son Heung-min (LAFC), Robert Lewandowski (Chicago Fire FC). 

    Nếu tiếp tục giành danh hiệu này, Messi sẽ có năm thứ ba liên tiếp sở hữu giải thưởng cao quý nhất của bóng đá Mỹ dành cho cầu thủ, sau các năm 2024 và 2025. 

    Messi tiếp tục thống trị danh sách bán áo đấu số 1 ở Mỹ

    Messi dẫn đầu bảng xếp hạng các cầu thủ được bán áo đấu nhiều nhất ở MLS năm thứ 4 liên tiếp, tính từ năm 2023 đến nay là 2026. Trong khi Son Heung-min xếp thứ hai, tiếp theo là Thomas Muller và Lewandowski. Danh sách này được ban tổ chức MLS công bố ngày 4.11.

    Trong tốp 10 các cầu thủ được bán áo đấu nhiều nhất, CLB Inter Miami có 3 cầu thủ, nhiều nhất trong bảng xếp hạng, gồm Messi, Luis Suarez và De Paul. Kế đến là CLB LAFC với Son Heung-min, còn có cầu thủ Denis Bouanga.

    Tiền đạo kỳ cựu Griezmann của Orlando City ở mùa đầu tiên thi đấu ở MLS xếp thứ 5 trong danh sách. Cầu thủ Cavan Sullivan (17 tuổi) của Philadelphia Union xếp thứ 6, đánh dấu một bước tiến để trở thành một trong số các cầu thủ được yêu thích nhất tại MLS.

    "Với 4 nhà vô địch World Cup có mặt trong bảng xếp hạng trên: Messi và De Paul của Argentina, Griezmann của Pháp và Muller của Đức. Sự hiện diện của họ làm nổi bật sức hấp dẫn quốc tế mà MLS đã tạo dựng bằng cách đưa một số ngôi sao bóng đá nổi tiếng nhất thế giới đến giải đấu", theo báo Tây Ban Nha, Diario AS.

    Danh sách đội tuyển Argentina thời hậu Messi


    HLV Scaloni vừa triệu tập 28 cầu thủ đội tuyển Argentina chuẩn bị cho 2 trận giao hữu gặp Uruguay và Costa Rica ngày 13 và 17.11. Đây là danh sách đầu tiên của Albiceleste (biệt danh đội tuyển Argentina) thời hậu Messi đã chia tay đội tuyển. Các công thần cùng thời với danh thủ này như De Paul và Lo Celso cũng vắng mặt. 
    Tương tự là trung vệ Otamendi. Tuy nhiên, đội trưởng mới của đội tuyển Argentina là Cristian Romero không có tên, với lý do chấn thương. Tiền đạo Lautaro Martinez cũng vắng mặt dịp này.
    Còn lại, HLV Scaloni vẫn gọi những gương mặt quen thuộc như thủ môn Emiliano Martinez, các hậu vệ Lisandro Martinez, Tagliafico, Montiel, các tiền vệ chủ chốt gồm Mac Allister, Enzo Fernandez, Nico Paz (người dự báo sẽ mặc áo số 10 của Messi để lại), và các tiền đạo Julian Alvarez, Giuliano Simeone, Franco Mastantuono…

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