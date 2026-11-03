Báo Tây Ban Nha: Messi đặt Ronaldo dưới áp lực trong cuộc đua 1.000 bàn thắng

Messi vẫn tiếp tục thách thức mọi logic trong năm 2026

Theo thống kê trong năm 2026 tính đến ngày 3.11, Messi đã thi đấu 47 trận cho CLB và đội tuyển, ghi 41 bàn và có 21 pha kiến tạo. Con số này với Ronaldo là 42 trận, ghi 27 bàn và có 1 kiến tạo. Messi hiện đã chia tay sự nghiệp quốc tế ở đội tuyển Argentina, trong khi Ronaldo vẫn còn thi đấu cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

Messi vẫn tiếp tục thách thức mọi logic trong năm 2026, theo MARCA Ảnh: Reuters

Ronaldo vẫn đang dẫn đầu danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại với 985 bàn thắng sau 1.344 trận đấu. Tuy nhiên, số bàn thắng này hiện gây tranh cãi với thống kê từ trang Transfermarkt chỉ xác nhận có 978 bàn, loại bỏ của Ronaldo đến 7 bàn, gồm 6 bàn ở Arab Club Champions Cup 2023 khi cho rằng giải đấu này không chính thức và 1 bàn tính phản lưới nhà ở Saudi Pro League mới đây. Dù vậy, các trang thống kê khác vẫn giữ con số 985 bàn thắng cho Ronaldo.

Phía sau, Messi là người bám đuổi sát sao nhất danh thủ người Bồ Đào Nha. Danh thủ 39 tuổi người Argentina này hiện đã có 937 bàn thắng sau 1.183 trận, còn cách cột mốc 1.000 đúng 63 bàn nữa. Nếu tính Ronaldo có 985 bàn, thì khoảng cách với Messi hiện là 48 bàn. Trường hợp là 978 bàn, thì khoảng cách giữa 2 cầu thủ là 41 bàn.

"Đây vẫn là cách biệt khá lớn. Cả Ronaldo và Messi vẫn đang thi đấu và duy trì những con số ấn tượng, ngay cả khi họ đã bước vào giai đoạn cuối của sự nghiệp. Nhưng rõ ràng Ronaldo vẫn là người có ưu thế sớm nhất để hoàn tất kỷ lục đạt cột mốc lịch sử 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp trước Messi", theo báo Argentina, Diario Ole.

Tuy nhiên, theo báo Tây Ban Nha, MARCA: "Những màn trình diễn đẳng cấp của Messi trong năm 2026 luôn đặt Ronaldo dưới áp lực ở cuộc đua chạm mốc 1.000 bàn thắng. Messi tiếp tục thách thức thời gian bằng một màn trình diễn ngoạn mục khác, đó là trận Inter Miami thắng New England Revolution với tỷ số 2-1 (ngày 2.11), khi danh thủ này ghi 1 bàn và góp 1 kiến tạo, giúp anh tiến gần hơn đến cột mốc khi còn đúng 63 bàn nữa".

"Các con số thống kê của Messi trong năm 2026 vẫn tiếp tục thách thức mọi logic. Nhà vô địch World Cup vẫn duy trì phong độ phi thường trong màu áo Inter Miami lẫn đội tuyển quốc gia Argentina trước đây; mỗi bàn thắng mới lại đưa anh tiến gần hơn đến một cột mốc từng được xem là bất khả thi.

Với 63 bàn còn lại để đạt cột mốc 1.000 bàn thắng chính thức trong sự nghiệp chuyên nghiệp, Messi cũng đã đứng vào nhóm rất ít cầu thủ từng chạm đến con số chưa từng có tiền lệ này, đồng thời khiến cả thế giới bóng đá không ngừng mơ về những chương cuối trong sự nghiệp lẫy lừng, không gì sánh bằng của anh", MARCA nhấn mạnh thêm.

Ronaldo đã ghi 985 bàn hay chỉ là 978 bàn như Transfermarkt xác nhận? Ảnh: Reuters

Ronaldo nôn nóng trở lại thi đấu

Ronaldo vắng mặt trong thành phần của CLB Al Nassr ở chuyến du đấu sân khách đến Uzbekistan gặp đối thủ Pakhtakor tại AFC Champions League Elite ngày 2.11, vì các lý do an toàn và cần hồi phục thể lực. Trận này, Al Nassr thắng đậm Pakhtakor với tỷ số 6-2, trong đó tiền đạo Joao Felix thay thế vai trò của Ronaldo, đã tỏa sáng với cú đúp và 1 pha kiến tạo.

Ronaldo dự kiến sẽ trở lại thi đấu vào ngày 6.11, khi Al Nassr có trận đấu trên sân khách gặp Al Hazem tại vòng 13 Saudi Pro League. Trước đó, danh thủ này đã lập cú hat-trick thứ 67 trong sự nghiệp ở tuổi 41 vào ngày 30.10, trong trận Al Nassr thắng Al Kholood với tỷ số 5-3 tại vòng 12 của giải đấu này.

Mục tiêu của Ronaldo không gì khác là sớm trở lại thi đấu và nối lại việc ghi bàn của mình. Trong tháng 11, nhiều khả năng Ronaldo cũng sẽ trở lại thi đấu cho đội tuyển Bồ Đào Nha dự kiến trong 2 trận gặp Đan Mạch ngày 15.11 và Xứ Wales ngày 18.11.