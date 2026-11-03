Con trai Ronaldo lần đầu tiên được gọi lên đội tuyển U.17 Bồ Đào Nha

Ronaldo Jr tiến gần hơn giấc mơ đội tuyển quốc gia

Cristiano Ronaldo Jr, hiện 16 tuổi, chơi ở vị trí tiền đạo cánh và đang thuộc biên chế đội trẻ tại CLB Al Nassr, nơi người bố nổi tiếng của mình là danh thủ Ronaldo (41 tuổi) đang thi đấu. Ronaldo Jr đã được triệu tập thi đấu ở các đội U.15 và U.16 Bồ Đào Nha trước đây, được các đồng đội đặt biệt danh là "Cristianinho", theo báo Tây Ban Nha, MARCA.

Ronaldo Jr, con trai đầu của danh thủ Ronaldo, được khen ngợi khi có phong cách thi đấu như ông bố nổi tiếng và tài năng đầy hứa hẹn Ảnh: Reuters

"Việc được triệu tập lên đội U.17 là lần đầu tiên của Ronaldo Jr, giúp cầu thủ trẻ tài năng này ngày càng tiến gần hơn giấc mơ được khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha trong một tương lai không xa. Nếu điều này xảy ra, cũng chính là điều Ronaldo mong mỏi, khi danh thủ này từng ấp ủ ước mơ một ngày nào đó anh và con trai sẽ cùng khoác áo đội tuyển", MARCA cho biết.

Theo FPF, Ronaldo Jr được triệu tập vào đội U.17 Bồ Đào Nha chuẩn bị thi đấu vòng loại giải vô địch châu Âu, với các trận trên sân nhà gặp Andorra (ngày 11.11), Bulgaria (14.11) và Serbia (ngày 17.11).

"Đây sẽ là lần đầu tiên Ronaldo Jr khoác áo đội tuyển U.17 Bồ Đào Nha, sau những màn trình diễn ấn tượng ở cấp độ U.15 - nơi cậu lập cú đúp trong trận chung kết giải đấu mà đội của mình giành chức vô địch - và cấp độ U.16, nơi cậu cùng đồng đội giành hai danh hiệu vô địch và ghi được 3 bàn thắng sau 9 trận đấu. Ronaldo Jr cho thấy những tiềm năng lớn và sẽ tiếp bước theo người cha vĩ đại của mình", cũng theo MARCA đánh giá về Ronaldo Jr.

Cha con Ronaldo cùng lên đội tuyển Bồ Đào Nha dịp này

Cũng theo MARCA, sau khi con trai Ronaldo Jr góp mặt trong đội hình đội tuyển U.17 Bồ Đào Nha, người hâm mộ nước này vẫn đang chờ xem liệu Ronaldo sẽ có tên trong danh sách triệu tập vào đội tuyển quốc gia cấp cao hay không; danh sách này dự kiến sẽ được công bố vào ngày 6.11 tới đây.

Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, vì gần đây báo chí Ả Rập Xê Út cho biết, CLB Al Nassr đã nhận yêu cầu từ Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha về việc triệu tập 2 cầu thủ của đội bóng cho FIFA Days tháng 11, gồm Ronaldo và Joao Felix.

Ronaldo hiện đã hết hạn bị đình chỉ thi đấu do sự cố tự ý rời khỏi đội tuyển trong lịch FIFA Days tháng 9 và đầu tháng 10. Nếu được triệu tập trở lại, Ronaldo dự kiến sẽ thi đấu 2 trận cho đội tuyển Bồ Đào Nha sắp tới gồm gặp đội tuyển Đan Mạch ngày 15.11 và Xứ Wales ngày 18.11.