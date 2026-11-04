FAT triệu tập HLV Park Hang-seo và hai CĐV nước ngoài lăng mạ để lấy lời khai

FAT sẽ xử lý kỷ luật vụ HLV Park Hang-seo bị lăng mạ trong vòng từ 1 đến 2 tuần

Ball Thai Stand ngày 4.11 cho biết, sau thời gian "thu thập bằng chứng và ngay lập tức khởi động quy trình xem xét kỷ luật chính thức" của FAT, cũng như từ đề nghị của Madam Pang, Chủ tịch FAT. Vụ HLV Park Hang-seo bị CĐV lăng mạ và phân biệt chủng tộc đã có chuyển biến mới.

Ông Park Hang-seo (cựu HLV đội tuyển Việt Nam), sang Thái Lan làm việc gần đây khi dẫn dắt CLB Kanchanaburi FC ở Thai League 2 Ảnh: Ngọc Linh

Theo đó, báo chí Thái Lan cho rằng những từ miệt thị "kimchi" nhắm vào ông Park Hang-seo, và xúc phạm cầu thủ John Baggio, đến từ hai CĐV người nước ngoài của CLB Pattaya United, không phải là những CĐV người Thái Lan. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa xác định cụ thể danh tính và quốc tịch của các CĐV này.

HLV Park Hang-seo bị phân biệt chủng tộc: Madam Pang lập tức ra chỉ đạo nóng

Tình hình chỉ có thể được làm sáng tỏ sau khi FAT quyết định triệu tập các bên liên quan để lấy lời khai liên quan đến các cáo buộc phân biệt chủng tộc và sắc tộc, trong đó gồm hai CĐV người nước ngoài của CLB Pattaya United, HLV Park Hang-seo và cầu thủ John Baggio (của Kanchanaburi FC), theo Ball Thai Stand.

Sự việc xảy ra sau trận đấu giữa Pattaya United và Kanchanaburi FC hòa nhau với tỷ số 2-2 ngày 1.11 tại vòng 9 giải Thai League 2, khi một cuộc tranh cãi gay gắt nổ ra giữa các CĐV của đội chủ nhà với các cầu thủ và ban huấn luyện của đội khách Kanchanaburi FC; vụ việc đã leo thang vượt xa một cuộc xung đột thông thường, cũng Ball Thai Stand.

Theo các báo cáo, đã có những lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc và sắc tộc được sử dụng: từ "kimchi" nhắm vào HLV Park Hang-seo (người Hàn Quốc), trong khi cầu thủ John Baggio (người Madagascar) phải hứng chịu một lời lẽ phân biệt chủng tộc nặng nề, cũng theo Ball Thai Stand. John Baggio sau đó đăng tải thông điệp trên mạng xã hội phản ứng dữ dội: "Tôi là con người, không phải là con khỉ".

HLV Park Hang-seo trong thời gian còn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam Ảnh: Ngọc Linh

Vụ việc gây sốc bóng đá Thái Lan

Theo Siamsport, báo thể thao hàng đầu tại Thái Lan, vụ việc đã gây sốc trong dư luận của bóng đá nước này. Madam Pang, Chủ tịch FAT, đã lên tiếng phản ứng trong thông báo ngày 2.11.

Theo đó, Madam Pang nhấn mạnh: "FAT kiên quyết phản đối mọi hình thức phân biệt chủng tộc hoặc sắc tộc trong cộng đồng bóng đá - dù xảy ra trên sân cỏ, trong khuôn viên sân vận động hay trên các nền tảng mạng xã hội.

Những hành vi như vậy đi ngược lại tinh thần thể thao và không có chỗ đứng trong bóng đá. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan cùng tham gia chiến dịch chống phân biệt chủng tộc, hướng tới mục tiêu tạo ra sự thay đổi tích cực và nâng cao tiêu chuẩn của bóng đá Thái Lan".

Trong khi đó, Ball Thai Stand cho biết thêm, sau khi các bên liên quan sẽ trình bày và tường trình về sự việc, Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của FAT sẽ xem xét các hình thức kỷ luật và đưa ra quyết định cuối cùng trong vòng 1-2 tuần tới.