Báo Thái Lan: 'FAT và Madam Pang phải xử nghiêm vụ HLV Park Hang-seo bị phân biệt chủng tộc'

Sự việc xảy ra sau trận hòa 2-2 giữa Pattaya United và Phalangkan FC ở vòng 9 Thai League 2 mùa giải 2026 - 2027, ngày 1.11 trên sân Nong Prue. Theo phản ánh từ phía Phalangkan FC, cầu thủ John Baggio bị một CĐV xúc phạm nghiêm trọng bằng lời lẽ không đúng mực, trong khi HLV Park Hang-seo bị xúc phạm bằng cụm từ "Kimchi". Những lời lẽ này khiến cả hai tức giận, dẫn đến màn tranh cãi căng thẳng sau trận đấu.

John Baggio sau đó công khai bày tỏ sự thất vọng, cho biết anh đã thi đấu tại Thái Lan suốt 10 năm và luôn nhận được sự yêu mến, tôn trọng của người hâm mộ. Cầu thủ này khẳng định: "Tôi tự hào về màu da của mình và sẽ không bao giờ thay đổi điều đó".

Trong khi đó, Chủ tịch Phalangkan FC, ông Prawat Kitchathamkulnit, cũng trực tiếp lên tiếng về vụ việc. Ông nhắc lại: “Hai từ "khỉ" và "Kimchi" được sử dụng để xúc phạm các thành viên đội bóng. Đây là vấn đề nghiêm trọng. Nếu các bạn im lặng thì coi như mọi chuyện kết thúc. CLB sẽ tiếp tục theo đuổi vụ việc nếu không có biện pháp giải quyết thỏa đáng”.

HLV Park Hang-seo đã phản ứng rất mạnh sau khi sự việc xảy ra vào ngày 1.11 ẢNH: ĐỘC LẬP

Báo Thái Lan ủng hộ Madam Pang và FAT xử lý nghiêm

Sau sự việc, các tờ báo Thái Lan cũng nhanh chóng cập nhật thông tin. Báo chí Thái Lan tập trung vào tính chất phân biệt chủng tộc của những lời lẽ nhắm vào HLV Park Hang-seo và John Baggio, đồng thời cũng đặc biệt quan tâm đến những chế tài mà FAT có thể áp dụng.

Siamsport đăng tải bài viết với tiêu đề rất đáng chú ý: "Mức phạt lên tới 500.000 baht hoặc cấm vào SVĐ! FAT lên án nạn phân biệt chủng tộc; người hâm mộ Pattaya United có thể đối mặt với cả mức phạt và lệnh cấm sử dụng sân nhà nếu bị kết tội lăng mạ chủng tộc đối với HLV Park Hang-seo và Baggio".

Tờ báo này dành nhiều dung lượng phân tích các điều khoản kỷ luật của FAT, đặc biệt là những hình phạt dành cho CĐV có hành vi xúc phạm, phân biệt chủng tộc. Siamsport nhấn mạnh khả năng áp dụng các biện pháp từ phạt tiền, cấm sử dụng thiết bị cổ vũ đến cấm sân nhà và trừ điểm đối với CLB trong những trường hợp vi phạm theo quy định.

Trong khi đó, Ball Thai đặc biệt chú ý đến việc FAT nhanh chóng vào cuộc sau sự việc. Tờ báo đăng tải thông tin về tuyên bố lên án phân biệt chủng tộc của liên đoàn, đồng thời nhấn mạnh chỉ đạo của Madam Pang yêu cầu Ban Quản lý Thi đấu khẩn trương thu thập thông tin và tiến hành các thủ tục cần thiết.

Tờ Thairath tập trung vào hai vấn đề nổi bật của Phalangkan FC sau trận hòa với Pattaya United: John Baggio bị lăng mạ vì màu da và HLV Park Hang-seo nổi giận sau khi bị xúc phạm. Tờ báo cũng dẫn lại chia sẻ của Baggio về 10 năm thi đấu tại Thái Lan, nhấn mạnh sự tương phản giữa tình cảm mà anh từng nhận được từ người hâm mộ với sự việc đáng tiếc lần này. Thairath cũng đánh giá cao hành động của FAT và dự đoán sẽ có những hình phạt thích đáng được đưa ra.

Trong khi đó, Matichon mô tả vụ việc là tình huống căng thẳng, khi những lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc nhắm vào hai thành viên Phalangkan FC thậm chí có nguy cơ dẫn đến xô xát. Tờ báo cũng dẫn lại phản ứng của Chủ tịch Phalangkan FC, ông Prawat Kitchathamkulnit, và cảnh báo về việc không thể để những hành vi như vậy bị bỏ qua.

Matichon dự đoán: "FAT và lãnh đạo FAT sẽ xử lý nghiêm vụ HLV Park Hang-seo và Baggio bị xúc phạm, phân biệt chủng tộc. Đó là điều rất cần thiết và phải thực hiện ngay lập tức".

Truyền thông Thái Lan cho rằng những hành động, lời lẽ xúc phạm và phân biệt chủng tộc nhắm vào các cầu thủ, HLV cần phải bị loại bỏ ẢNH: ĐỘC LẬP

Ngày 2.11, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) chính thức ra tuyên bố phản đối mọi hình thức phân biệt chủng tộc trong bóng đá. Chủ tịch Nualphan Lamsam (Madam Pang) đã chỉ đạo Ban Quản lý Thi đấu lập tức thu thập thông tin, đưa vụ việc vào quy trình xem xét và xử lý theo quy định. FAT nhấn mạnh: "Những hành vi như vậy làm suy yếu tinh thần thể thao và không có chỗ đứng trong bóng đá".

FAT cũng kêu gọi các bên liên quan cùng tham gia cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc, không chỉ trên sân cỏ mà cả bên ngoài SVĐ và trên các nền tảng mạng xã hội.

Về phía Pattaya United, đội bóng này cũng đã ra thông báo với tiêu đề "Không có chỗ cho phân biệt chủng tộc", khẳng định đang phối hợp với ban tổ chức giải đấu và đơn vị quản lý SVĐ để xác minh sự việc. CLB cam kết sẽ có biện pháp xử lý phù hợp nếu xác định được những cá nhân liên quan.

Hiện truyền thông Thái Lan cho biết tất cả đang chờ kết quả điều tra từ FAT. Ball Thai Stand nhấn mạnh: “Vụ việc HLV Park Hang-seo và John Baggio bị xúc phạm vì màu da, nguồn gốc sắc tộc đang trở thành bài toán đối với quyết tâm chống phân biệt chủng tộc của bóng đá Thái Lan. Những hình phạt nặng với những người vi phạm cần được đưa ra”.