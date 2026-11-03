Sao trẻ cầu lông Thu Huyền đấu kình địch Thái Lan tranh vé tứ kết Olympic trẻ

Chờ Nguyễn Thị Thu Huyền thi đấu bùng nổ

Sinh năm 2011, Nguyễn Thị Thu Huyền là đại diện duy nhất của cầu lông Việt Nam góp mặt tranh tài ở môn cầu lông tại Olympic trẻ 2026 dành cho các tay vợt dưới 17 tuổi. Kết quả bốc thăm đưa Thu Huyền vào bảng E cùng với các tay vợt Chiraz Halimi (Algeria), Zahra Robati (Iran) và Kungkaew Kakanik (Thái Lan).

Tay vợt 15 tuổi Nguyễn Thị Thu Huyền (phải) dồn quyết tâm vượt qua tay vợt Thái Lan Kungkaew Kakanik tại nội dung đơn nữ môn cầu lông ở Olympic trẻ 2026 ẢNH: LIÊN ĐOÀN CẦU LÔNG VIỆT NAM

Tại bảng đấu này, tay vợt Thái Lan Kungkaew Kakanik hiện xếp hạng 34 trẻ thế giới là hạt giống số 7, hơn Thu Huyền 2 bậc. Đây cũng là 2 tay vợt được đánh giá sẽ cạnh tranh trực tiếp ngôi nhất, nhì bảng cùng tấm vé duy nhất đi tiếp, vào vòng tứ kết. Không có bất ngờ xảy ra khi Thu Huyền và Kungkaew Kakanik vượt qua 2 đối thủ còn lại trong bảng khá dễ dàng.



Theo lịch thi đấu, Nguyễn Thị Thu Huyền và Kungkaew Kakanik sẽ chạm trán ở lượt trận cuối bảng E vào lúc 23 giờ 45 hôm nay. Tay vợt thắng ở trận đấu này sẽ giành ngôi nhất bảng cùng tấm vé vào tứ kết.

Nguyễn Thị Thu Huyền từng chạm trán với Kungkaew Kakanik ở chung kết đơn nữ giải cầu lông trẻ quốc tế Philippines diễn ra hồi tháng 8 năm nay. Ở trận đấu đó, tay vợt Việt Nam để thua đáng tiếc với tỷ số 1-2. Đáng chú ý ngay trước trận chung kết đơn nữ, Thu Huyền mất khá nhiều sức cho trận chung kết đôi nam nữ (đứng cùng Nguyễn Tất Duy Lợi). Vì thế tái đấu lần này, Thu Huyền với trạng thái tốt nhất, hứa hẹn đòi nợ thành công trước đại diện của cầu lông Thái Lan.

Cách đây 16 năm, Vũ Thị Trang từng mang về tấm HCĐ lịch sử cho cầu lông Việt Nam ở nội dung đơn nữ Olympic trẻ 2010 diễn ra ở Singapore. Nguyễn Thị Thu Huyền là tài năng trẻ nổi bật nhất của cầu lông nữ Việt Nam ở thời điểm hiện tại, hứa hẹn tiếp bước thành công của đàn chị Vũ Thị Trang.