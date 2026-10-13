Đối thủ của Nguyễn Thùy Linh bất ngờ rút tên khỏi giải cầu lông Đan Mạch

Nguyễn Thùy Linh chạm trán đối thủ mạnh

Do bị quá tải, nguy cơ gặp chấn thương nên tay vợt hạng 5 thế giới Ratchanok Intanon quyết định rút lui khỏi giải cầu lông Đan Mạch mở rộng 2026 khởi tranh hôm nay. Đáng chú ý Ratchanok Intanon chính là đối thủ của tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh ở vòng 1 nội dung đơn nữ của giải đấu này.



Nguyễn Thùy Linh chinh phục khó khăn với thay đổi bất ngờ ở vòng 1 đơn nữ giải cầu lông Đan Mạch mở rộng 2026 ẢNH: ĐỘC LẬP

Với việc tay vợt số 1 Thái Lan, nhà vô địch đơn nữ thế giới năm 2013 rút lui, BTC giải cầu lông Đan Mạch mở rộng 2026 quyết định đôn tay vợt Tomoka Miyaki (Nhật Bản, hạng 7 thế giới) lên thay thế. Mới 20 tuổi nhưng Tomoka Miyaki đã khẳng định được tài năng và đẳng cấp. Sau chức vô địch đơn nữ trẻ thế giới năm 2022, tay vợt này liên tục thăng tiến, chen chân vào tốp đầu thế giới.



Nguyễn Thùy Linh (hạng 28 thế giới) từng 2 lần chạm trán với Tomoka Miyaki và đều nhận thất bại. Ở lần gặp nhau gần nhất ở giải cầu lông Thụy Sĩ mở rộng (tháng 3.2026), Tomoka Miyaki thắng Nguyễn Thùy Linh với tỷ số 2-1 (22/20, 11/21, 16/21).

Việc bất ngờ thay đổi đối thủ khiến Nguyễn Thùy Linh cũng phải điều chỉnh công tác chuẩn bị. Thách thức rất lớn nhưng tay vợt số 1 Việt Nam đã sẵn sàng cho hành trình của mình tại giải cầu lông Đan Mạch mở rộng 2026.



Theo lịch thi đấu mới nhất, trận đấu giữa Nguyễn Thùy Linh với Tomoka Miyaki ở vòng 1 đơn nữ giải giải cầu lông Đan Mạch mở rộng 2026 diễn ra lúc 14 giờ 50 hôm nay. Giải cầu lông Đan Mạch mở rộng 2026 thuộc nằm trong hệ thống World Tour Super 750 của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF), có tổng tiền thưởng lên tới 950.000 USD (khoảng 24 tỉ đồng).

