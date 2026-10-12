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    Duy Lợi, Thu Huyền thua sốc tại giải cầu lông trẻ thế giới 2026 tại Ai Cập

    Quỳnh Anh
    Quỳnh Anh
    Ngay ở trận ra quân tại giải cầu lông trẻ thế giới 2026 diễn ra hôm nay tại Ai Cập, Nguyễn Tất Duy Lợi và Nguyễn Thị Thu Huyền bất ngờ gác vợt trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

    2 tay vợt Việt Nam thua sớm vì cách tính điểm mới của BWF?

    Giải cầu lông trẻ thế giới 2026 là lần đầu tiên Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) áp dụng cách thức tính điểm mới. Theo đó các VĐV thi đấu 3 ván, mỗi ván 15 điểm thay cho thể thức cũ 3 ván, mỗi ván 21 điểm. Thể thức tính điểm mới được đánh giá giúp rút ngắn thời gian thi đấu, tăng tính hấp dẫn nhưng các VĐV không dễ để làm quen ngay với sự thay đổi này. Thất bại ngay trận ra quân của Nguyễn Tất Duy Lợi, Nguyễn Thị Thu Huyền phần nào cho thấy 2 tay vợt Việt Nam chưa thích nghi tốt với thể thức tính điểm mới này. 

    Duy Lợi, Thu Huyền thua sốc tại giải cầu lông trẻ thế giới 2026 tại Ai Cập- Ảnh 1.

    Nguyễn Tất Duy Lợi dừng chân ngay vòng 1 đơn nam giải cầu lông trẻ thế giới 2026

    ẢNH: VBF

    Ở trận ra quân nội dung đơn nam, Nguyễn Tất Duy Lợi (hạng 88 trẻ thế giới) gặp tay vợt Mahiro Oku (Nhật Bản, hạng 113 trẻ thế giới). Đối thủ có sở trường đánh đôi và bị đánh giá thấp hơn Duy Lợi ở nội dung đơn, tuy nhiên tay vợt Nhật Bản đã đánh bại đại diện Việt Nam sau 2 ván với điểm số lần lượt là 15/10, 16/14.

    Không lâu sau thất bại của Duy Lợi, tài năng 15 tuổi Nguyễn Thị Thu Huyền (hạng 33 trẻ thế giới) xung trận ở nội dung đơn nữ. Cô được đánh giá cao hơn hẳn so với Raisya Affatunisa (Indonesia, hạng 206 trẻ thế giới). Tuy nhiên bất ngờ xảy ra khi Raisya Affatunisa vượt qua Thu Huyền với điểm số 15/10 ở ván 1.

    Duy Lợi, Thu Huyền thua sốc tại giải cầu lông trẻ thế giới 2026 tại Ai Cập- Ảnh 2.

    Nguyễn Thị Thu Huyền cũng thất thủ ngay trận ra quân nội dung đơn nữ giải cầu lông trẻ thế giới 2026

    ẢNH: VBF

    Nỗ lực của Thu Huyền ở ván 2 giúp cô giành chiến thắng 15/9, cân bằng tỷ số 1-1, thắp lại hy vọng lội ngược dòng. Thế nhưng Raisya Affatunisa thi đấu đầy hiệu quả ở ván 3, đào sâu cách biệt điểm số trước khi giành chiến thắng 15/7, khép lại thắng lợi chung cuộc 2-1 trước Thu Huyền.

    Đặt mục tiêu tiến sâu ở giải cầu lông trẻ thế giới 2026 nhưng Nguyễn Tất Duy Lợi và Nguyễn Thị Thu Huyền đều không có được kết quả như mong muốn. Cả 2 còn đứng cùng nhau tranh tài ở nội dung đôi nam nữ với hy vọng thi đấu tốt hơn.


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