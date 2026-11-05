Phá bóng kinh hoàng khiến đồng nghiệp tử vong, thủ môn Jesus Owono lần đầu lên tiếng

"Thật khó khăn để diễn tả cảm xúc"

Đêm 4.11 (giờ Việt Nam), thủ môn Jesus Owono của CLB FC Andorra đã chính thức lên tiếng sau bi kịch khiến bóng đá Tây Ban Nha bàng hoàng. Trong thông điệp được đội bóng công bố, thủ thành 25 tuổi thừa nhận anh đang trải qua "những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời" sau khi liên quan đến pha va chạm khiến tiền đạo Jesus de Miguel của Tenerife qua đời.

Owono chia sẻ: "Đây là những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đang rất khó khăn để tìm ra từ ngữ diễn tả cảm xúc và cũng không dễ dàng chấp nhận những gì đã xảy ra".

Jesus de Miguel ngã xuống và đã tử vong sau pha va chạm mạnh ẢNH: REUTERS

Thủ môn người Guinea Xích đạo bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước sự ra đi của De Miguel, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình, người thân và những người yêu mến tiền đạo 30 tuổi.

Owono viết: "Tôi vô cùng đau buồn trước sự mất mát của Jesus. Tôi nghĩ về anh ấy, gia đình anh ấy và tất cả những người yêu thương anh ấy. Tôi biết sẽ có nhiều vấn đề cần được giải quyết và tôi sẽ đối mặt với mọi chuyện bằng sự tôn trọng tối đa. Nhưng hiện tại, thành thật mà nói, tôi không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài Jesus và nỗi đau mà chúng tôi đang trải qua. Mong anh yên nghỉ".

Theo tờ Marca, trước đó, tài khoản Instagram của Owono đã bị vô hiệu hóa sau khi anh nhận nhiều bình luận công kích, thậm chí bị một số người dùng mạng xã hội gọi là "kẻ giết người". Những phản ứng tiêu cực này khiến sự việc càng trở nên nhạy cảm, trong khi bản thân thủ môn CLB FC Andorra cũng đang phải đối diện với cú sốc sau tai nạn.

CLB FC Andorra cho biết đang hỗ trợ tâm lý cho những thành viên bị ảnh hưởng bởi sự việc. Các cầu thủ đội bóng cũng dành một phút mặc niệm trước buổi tập hôm 4.11 để tưởng nhớ De Miguel. Owono không tham dự buổi tập này.

Đồng đội Lautaro Spatz cũng lên tiếng bảo vệ thủ thành người Guinea Xích đạo. Trung vệ Andorra khẳng định Owono đang vô cùng đau khổ và không bao giờ cố ý gây tổn thương cho bất kỳ ai.

"Những người quen biết anh ấy đều hiểu anh ấy là người như thế nào, đang phải chịu đựng ra sao vào lúc này và anh ấy sẽ không bao giờ cố tình làm hại bất cứ ai. Trong bóng đá, những sự cố không mong muốn có thể xảy ra, nhưng không ai có thể tưởng tượng một tình huống như vậy lại dẫn đến hậu quả bi thảm", Spatz chia sẻ.

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Guinea Xích đạo cũng gửi thư động viên, khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Owono cả về tinh thần lẫn chuyên môn.

Các nhân viên y tế nhanh chóng sơ cứu và đưa Jesus de Miguel đến bệnh viện. Dù vậy, Jesus de Miguel đã không qua khỏi ẢNH: REUTERS

Bi kịch xảy ra trong trận đấu giữa Tenerife và FC Andorra tại giải hạng hai Tây Ban Nha hôm 2.11. Trong một tình huống tranh chấp bóng bổng ở khu vực giữa sân, Owono rời khỏi khung thành và lao lên phá bóng. Cú va chạm mạnh giữa thủ môn này và De Miguel khiến tiền đạo Tenerife đổ gục xuống sân.

Đội ngũ y tế lập tức vào sân cấp cứu. De Miguel bị ngừng tim và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, tiền đạo 30 tuổi không qua khỏi và qua đời. Cảnh sát Tây Ban Nha đã mở cuộc điều tra để làm rõ hoàn cảnh dẫn đến cái chết của De Miguel dưới sự giám sát của cơ quan tư pháp.

Sau sự việc, nhiều CLB và nhân vật bóng đá nổi tiếng đã gửi lời chia buồn đến gia đình De Miguel. Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha cũng quyết định hoãn các trận đấu thuộc Cúp Nhà vua và Cúp quốc gia nữ trong tuần này để tưởng nhớ tiền đạo xấu số.

CLB Tenerife dự kiến tổ chức lễ tưởng niệm De Miguel tại SVĐ của đội bóng vào ngày 7.11. CLB cũng quyết định để tang trong sáu ngày, trong khi các thành viên đội một, ban lãnh đạo và nhân viên sẽ tham dự tang lễ của cầu thủ tại tỉnh Toledo.