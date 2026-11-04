Tòa án Tây Ban Nha mở điều tra vụ tiền đạo tử vong sau cú va chạm kinh hoàng trên sân

Pha va chạm kinh hoàng

Bóng đá Tây Ban Nha vừa đón nhận thông tin đau buồn khi tiền đạo Jesus de Miguel của CLB Tenerife qua đời ở tuổi 30, sau pha va chạm nghiêm trọng với thủ môn Jesus Owono bên phía FC Andorra.

Sự cố xảy ra trong trận đấu thuộc giải hạng nhì Tây Ban Nha hôm 1.11. Khi trận đấu đang có tỷ số hòa 2-2 và bước vào những phút bù giờ cuối cùng, De Miguel va chạm mạnh với thủ môn Owono ở khu vực gần giữa sân.

Tiền đạo Jesus de Miguel ôm ngực đau đớn sau pha va chạm với thủ môn Jesus Owono ẢNH: REUTERS

Theo tờ The Sun, trong tình huống này, đầu gối của thủ môn FC Andorra đã va vào vùng ngực của tiền đạo Tenerife. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Owono. Sau cú va chạm, De Miguel rơi vào tình trạng ngừng tim ngay trên sân. Đội ngũ y tế nhanh chóng tiếp cận, tiến hành hồi sức và đưa cầu thủ 30 tuổi trở lại trạng thái có tuần hoàn trước khi chuyển khẩn cấp đến bệnh viện. Trận đấu buộc phải tạm dừng sau sự cố nghiêm trọng.

Đau lòng hơn, bạn đời của De Miguel là cô Maria cùng con gái Carla mới 1 tuổi, cũng có mặt trên khán đài và chứng kiến sự việc.

Cơ quan tư pháp mở điều tra

Dù được các bác sĩ tích cực điều trị, tình trạng thần kinh của De Miguel tiếp tục diễn biến xấu. Khoảng 9 giờ 30 phút sáng 3.11, CLB Tenerife chính thức thông báo tiền đạo người Tây Ban Nha đã qua đời lúc 8 giờ cùng ngày tại một bệnh viện ở thành phố Santa Cruz de Tenerife.

Trong thông báo, CLB bày tỏ sự đau buồn trước mất mát của cầu thủ 30 tuổi, đồng thời gửi lời chia sẻ đến gia đình, người thân và cộng đồng người hâm mộ Tenerife. CLB cho biết không có lời nào đủ sức xoa dịu nỗi đau trước sự ra đi của De Miguel, gọi đây là một kết cục nghiệt ngã đối với gia đình cầu thủ và toàn đội bóng.

Dù được cấp cứu ngay lập tức, tiền đạo này đã không qua khỏi ẢNH: REUTERS

Theo The Sun, giới chức tư pháp Tây Ban Nha xác nhận một thẩm phán sẽ mở cuộc điều tra liên quan đến cái chết của tiền đạo Tenerife. Hiện chưa có thông tin về kết luận điều tra hay trách nhiệm pháp lý của các cá nhân liên quan. Việc thủ môn Owono nhận thẻ đỏ trong trận đấu cũng không đồng nghĩa anh đã bị xác định có trách nhiệm hình sự đối với sự việc.

Jesus de Miguel sinh ra tại Madrid, trưởng thành từ các học viện bóng đá Lugo, Fuenlabrada và Leganes. Anh bắt đầu thi đấu ở cấp độ đội một vào năm 2015 trong màu áo đội B của Leganes.

Sau đó, tiền đạo người Tây Ban Nha lần lượt khoác áo Internacional Madrid, Fuenlabrada, Union Adarve và Navalcarnero. Giai đoạn 2019-2021, De Miguel ghi 15 bàn sau 44 trận cho Navalcarnero, góp công giúp đội bóng giành quyền thăng hạng lên giải hạng ba Tây Ban Nha.

Sau thời gian thi đấu cho Unionistas tại Salamanca, anh chuyển đến Castellon và có bước tiến đáng chú ý trong sự nghiệp. Ở mùa giải 2023-2024, De Miguel ghi 16 bàn, trở thành chân sút hàng đầu của Castellon và góp phần giúp CLB thăng hạng lên giải hạng nhì Tây Ban Nha.

Anh sau đó có cơ hội thi đấu chuyên nghiệp ở giải hạng nhì khi 27 tuổi, với trận ra mắt trong thất bại 0-1 trước Eibar.

Sự ra đi đột ngột của Jesus de Miguel ở tuổi 30 để lại nỗi đau lớn cho gia đình, đồng đội và người hâm mộ, đồng thời đặt ra những câu hỏi về mức độ an toàn trong các tình huống va chạm mạnh trên sân bóng.