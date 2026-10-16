Hơn 500 'trợ thủ' giúp Shark Thủy huy động vốn, 27 người bị truy tố

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.459 tỉ đồng từ các nhà đầu tư.

Để có thể huy động số tiền khổng lồ từ khách hàng, cơ quan tiến hành tố tụng xác định ông Thủy có sự trợ giúp của hàng trăm nhân viên trong công ty.

Cảnh sát làm việc với Shark Thủy ẢNH: VŨ ĐOAN

Hơn 500 "trợ thủ" huy động vốn

Kết quả điều tra cho thấy, thủ đoạn được Chủ tịch Egroup Nguyễn Ngọc Thủy sử dụng là tăng khống vốn, tạo doanh thu ảo, xây dựng "hình ảnh đẹp" nhằm thu hút nhà đầu tư, rồi bán cổ phần khống cho họ.

Ông Thủy còn chỉ đạo nhân viên kinh doanh giới thiệu khách hàng và được hưởng hoa hồng 5% số tiền đầu tư mua cổ phần. Được "bật đèn xanh", nhóm quản lý, nhân viên kinh doanh đưa các thông tin gian dối về mục đích đầu tư, phương án kinh doanh của Egroup với lợi nhuận cao, khiến người dân tin tưởng mua cổ phần.

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định có tổng cộng hơn 500 người là quản lý, nhân viên dưới quyền ông Thủy liên quan đến vụ án.

Trong số này, 27 người thuộc Egroup và Công ty Egame (do ông Thủy thành lập, có nhiệm vụ trung gian huy động vốn) bị truy tố với vai trò đồng phạm, giúp sức cho ông Thủy chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Nhóm bị can bị xác định trực tiếp tham gia việc nâng khống vốn, chỉ đạo tìm kiếm khách hàng và đưa ra thông tin gian dối, hoặc biết việc huy động tiền không đúng mục đích nhưng vẫn kêu gọi nhà đầu tư…

Đối với 341 nhân viên kinh doanh Công ty Egame, biết Shark Thủy chỉ đạo huy động tiền của người sau trả cho người trước, nhưng vẫn kêu gọi, huy động hơn 2.300 tỉ đồng của 3.000 nhà đầu tư. Tuy nhiên, 341 người này chỉ làm công ăn lương, làm theo chỉ đạo, mục đích kêu gọi để hưởng hoa hồng (không có lương). Họ đã tự nguyện nộp lại gần 34 tỉ đồng đã nhận, nên không bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Đối với 169 nhân viên đã nghỉ việc trước năm 2021, có hành vi giúp Shark Thủy huy động gần 2.500 tỉ từ 4.942 khách hàng, trước khi có chủ trương huy động tiền của người sau trả cho người trước, không biết việc sử dụng tiền trái mục đích, nên không đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự.

Chuyển Công an Hà Nội điều tra vụ án lừa đảo tại Anh ngữ Apax

Vẫn theo cáo trạng, với thủ đoạn như đã nêu, từ năm 2015 - 2023, bị can Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo thực hiện 26.354 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần khống cho 10.123 người, chiếm đoạt số tiền hơn 8.459 tỉ đồng.

Số tiền trên được quản lý, theo dõi riêng, không ghi nhận trên báo cáo thuế, báo cáo tài chính. Trong đó, 70% được dùng để trả cho khách hàng trước, 30% còn lại để trả nợ và chuyển vào các doanh nghiệp do bị can sở hữu cổ phần hoặc nhờ người khác sở hữu.

Đến nay, toàn bộ dư nợ gốc đã sử dụng hết, Egroup và các công ty trong hệ sinh thái mất cân đối tài chính, không có khả năng thanh toán.

Viện KSND tối cao xác định bị can Nguyễn Ngọc Thủy có trách nhiệm bồi thường cho 8.938 người bị hại số tiền đang dư nợ gốc là hơn 8.459 tỉ đồng. Các bị can đồng phạm với ông Thủy có trách nhiệm liên đới bồi thường theo mức độ lỗi và hậu quả thiệt hại do từng người gây ra.

Ngoài hành vi phạm tội nêu trên, cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện ông Thủy còn chỉ đạo việc huy động vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu.

Giữa tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty cổ phần Anh ngữ Apax và các doanh nghiệp liên quan.

Tháng 8 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định chuyển vụ án đến cơ quan điều tra Công an TP.Hà Nội để điều tra, giải quyết theo quy định.