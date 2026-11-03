Lâm Đồng tuyển dụng 743 viên chức ngành y tế, nhiều bệnh viện cần bác sĩ

Ngày 3.11, bà Huỳnh Thị Phương Duyên, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, cho biết sở vừa ban hành Kế hoạch số 1401/KH-SYT về tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế và trạm y tế xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh năm 2026. Trong đó, nhiều bệnh viện, trung tâm y tế khu vực cần tuyển bác sĩ, điều dưỡng.

Bệnh viện II Lâm Đồng cần tuyển 80 vị trí, nhiều nơi thiếu bác sĩ

Theo kế hoạch, toàn ngành y tế Lâm Đồng có nhu cầu tuyển dụng 743 viên chức. Trong đó, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tuyển 524 người; 219 chỉ tiêu còn lại thuộc các trạm y tế trực thuộc UBND cấp xã.

Bệnh viện II Lâm Đồng (Bảo Lộc) là đơn vị có nhu cầu tuyển dụng lớn nhất trong ngành y tế Lâm Đồng ẢNH: LÂM VIÊN

Nhu cầu tuyển dụng tập trung vào các vị trí chuyên môn y tế, nhất là bác sĩ và điều dưỡng, kỹ thuật y. Đây là nguồn nhân lực quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh tại các bệnh viện, trung tâm y tế khu vực và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Đáng chú ý, Bệnh viện II Lâm Đồng là đơn vị có nhu cầu tuyển dụng lớn với 80 vị trí việc làm. Trong đó, bệnh viện cần bổ sung 24 bác sĩ, gồm 20 bác sĩ y khoa, 3 bác sĩ răng - hàm - mặt và 1 bác sĩ y học cổ truyền; đồng thời tuyển 32 điều dưỡng, gồm 22 điều dưỡng hạng III và 10 điều dưỡng hạng IV.

Bệnh viện đa khoa Bình Thuận cũng có nhu cầu tuyển dụng đáng kể với 52 bác sĩ, trong đó có 50 bác sĩ y khoa, 1 bác sĩ y học cổ truyền và 1 bác sĩ răng - hàm - mặt.

Tại Bệnh viện Sản - Nhi, kế hoạch tuyển dụng 22 vị trí, gồm 8 bác sĩ đa khoa, 2 dược sĩ, 8 điều dưỡng cùng một số nhân lực kỹ thuật y và công nghệ thông tin.

Bệnh viện Sản - Nhi có kế hoạch tuyển dụng 22 vị trí, gồm 8 bác sĩ đa khoa ẢNH: LÂM VIÊN

Ở tuyến trung tâm y tế khu vực, nhu cầu bổ sung bác sĩ cũng khá lớn. Cụ thể, Trung tâm y tế khu vực Đà Lạt tuyển 26 bác sĩ thuộc các chuyên ngành y khoa, y học cổ truyền và răng - hàm - mặt; Trung tâm y tế khu vực Phan Thiết tuyển 20 bác sĩ, Trung tâm y tế khu vực Đức Trọng tuyển 15 bác sĩ.

Trung tâm y tế khu vực Di Linh có nhu cầu tuyển 38 vị trí, trong đó 14 bác sĩ thuộc các chuyên ngành y khoa, răng - hàm - mặt, y học cổ truyền và y học dự phòng; 17 điều dưỡng, gồm 10 điều dưỡng hạng III và 7 điều dưỡng hạng IV.

Một số đơn vị khác cũng cần bổ sung nhân lực chuyên môn như Trung tâm y tế khu vực Lâm Hà tuyển 16 vị trí, trong đó có 4 bác sĩ; Trung tâm y tế khu vực Bảo Lâm cần tuyển 7 bác sĩ và 6 điều dưỡng...

Tuyển dụng qua 2 vòng thi, có kiểm tra ngoại ngữ và phỏng vấn

Đối với hệ thống y tế cơ sở, ngành y tế Lâm Đồng dự kiến tuyển dụng 219 viên chức tại các trạm y tế xã, phường, đặc khu. Trong đó, nhu cầu tuyển bác sĩ hạng III lên đến 127 người.

Việc bổ sung đội ngũ bác sĩ cho tuyến cơ sở nhằm nâng cao năng lực khám, chữa bệnh ban đầu, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế ngay tại địa phương, giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên.

Việc tuyển dụng viên chức y tế được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan ẢNH: LÂM VIÊN

Theo Sở Y tế Lâm Đồng, việc tuyển dụng được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan, công bằng và cạnh tranh, bảo đảm lựa chọn người đáp ứng yêu cầu của từng vị trí việc làm.

Phương thức tuyển dụng là thi tuyển gồm 2 vòng. Ở vòng 1, thí sinh được kiểm tra kiến thức chung và ngoại ngữ bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính; vòng 2 là thi nghiệp vụ chuyên ngành, kết hợp bài thi viết và phỏng vấn.

Người đăng ký dự tuyển phải có quốc tịch Việt Nam, đang cư trú tại Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên (trừ những trường hợp đặc thù theo quy định); có phẩm chất đạo đức, sức khỏe và đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn của vị trí việc làm đăng ký.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ là 30 ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng được công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế Lâm Đồng và các phương tiện thông tin đại chúng.