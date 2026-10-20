Bệnh viện Sản - Nhi Lâm Đồng chính thức hoạt động

Ngày 20.10, Sở Y tế Lâm Đồng tổ chức lễ công bố, ra mắt và đưa hoạt động sản - phụ khoa vào vận hành tại Bệnh viện Sản - Nhi Lâm Đồng, đánh dấu bước chuyển trong tổ chức hệ thống khám, chữa bệnh chuyên khoa trên địa bàn tỉnh.

Bà Phạm Thị Phúc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng (bìa trái) tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Sản - Nhi Lâm Đồng ẢNH: LÂM VIÊN

Tham dự buổi lễ có bà Phạm Thị Phúc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; bà Nguyễn Thị Thuận Bích, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Văn Tuấn cho biết việc sáp nhập các khoa chuyên môn về một đầu mối thống nhất không chỉ nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, mà còn cụ thể hóa định hướng phát triển y tế chuyên sâu, sử dụng hiệu quả nguồn lực và hạn chế tình trạng phân tán, chồng chéo giữa các cơ sở khám, chữa bệnh công lập.

Ông Đinh Văn Tuấn cho biết việc hình thành bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi đủ năng lực sẽ tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em chất lượng cao ngay tại địa phương ẢNH: LÂM VIÊN

Theo lãnh đạo tỉnh, việc hình thành Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi đủ năng lực sẽ tạo điều kiện để người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm nhu cầu chuyển tuyến, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng Bệnh viện Sản - Nhi Lâm Đồng sớm khẳng định vai trò là địa chỉ tin cậy trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em, góp phần giảm tỷ lệ tử vong mẹ, tử vong sơ sinh và nâng cao chất lượng dân số.

Bệnh viện Sản - Nhi Lâm Đồng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng ẢNH: LÂM VIÊN

Ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Nhi đồng 1

Dịp này, Bệnh viện Sản - Nhi Lâm Đồng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng. Thỏa thuận hợp tác trong 2 năm tập trung vào các lĩnh vực khám, chữa bệnh sản khoa, nhi khoa và hỗ trợ phát triển chuyên môn.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thiên, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Lâm Đồng, cam kết xây dựng bệnh viện trở thành đơn vị chuyên khoa đầu ngành của tỉnh, từng bước phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao năng lực chuyên môn để người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương...