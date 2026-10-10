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    Bệnh viện Sản - Nhi Lâm Đồng có thay đổi mới tiếp nhận bệnh từ 21.10

    Lâm Viên
    Lâm Viên
    Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng ngừng tiếp nhận bệnh nhân thuộc lĩnh vực sản phụ khoa và nhi khoa, chuyển sang Bệnh viện Sản - Nhi Lâm Đồng tại 57 Thánh Mẫu, phường Lang Biang - Đà Lạt.

    Từ ngày 21.10, Khoa Phụ sản và Khoa Nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng chính thức chuyển hoạt động sang Bệnh viện Sản - Nhi Lâm Đồng.

    Việc chuyển giao nhằm tập trung nguồn lực chuyên môn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và trẻ em trên địa bàn tỉnh.

    Từ 21.10, chuyển Khoa Phụ sản và Khoa Nhi sang Bệnh viện Sản - Nhi Lâm Đồng - Ảnh 1.

    Từ ngày 21.10, Khoa Phụ sản và Khoa Nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng chính thức chuyển hoạt động sang Bệnh viện Sản - Nhi Lâm Đồng

    ẢNH: LÂM VIÊN

    Bệnh viện Sản - Nhi Lâm Đồng được thành lập theo Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 12.6.2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng, trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng Khoa Phụ sản và Khoa Nhi của Bệnh viện đa khoa tỉnh vào Bệnh viện Nhi Lâm Đồng.

    Được đưa vào hoạt động từ ngày 1.6.2017, Bệnh viện Nhi Lâm Đồng ban đầu có quy mô 60 giường bệnh. Sau gần 10 năm, quy mô tăng lên 120 giường, song có thời điểm số bệnh nhi điều trị nội trú vượt khả năng tiếp nhận.

    Từ 21.10, chuyển Khoa Phụ sản và Khoa Nhi sang Bệnh viện Sản - Nhi Lâm Đồng - Ảnh 2.

    Bệnh viện Sản - Nhi Lâm Đồng thông báo tiếp nhận bệnh nhân khám và điều trị sản phụ khoa và nhi khoa từ ngày 21.10.2026

    ẢNH: LÂM VIÊN

    Từ 21.10, chuyển Khoa Phụ sản và Khoa Nhi sang Bệnh viện Sản - Nhi Lâm Đồng - Ảnh 3.

    Bệnh viện Nhi Lâm Đồng được đưa vào hoạt động từ ngày 1.6.2017

    ẢNH: LÂM VIÊN

    Để chuẩn bị tiếp nhận hai khoa nói trên, bệnh viện đã chỉnh trang, sắp xếp cơ sở hạ tầng, di chuyển máy móc, thiết bị từ Bệnh viện đa khoa tỉnh và bổ sung trang thiết bị cần thiết. Trong đợt chuyển giao, Khoa Phụ sản với 95 giường bệnh và Khoa Nhi với 25 giường bệnh cùng đội ngũ y, bác sĩ sẽ chuyển sang làm việc tại Bệnh viện Sản - Nhi Lâm Đồng.

    Theo bác sĩ Trần Xuân Hòa, Phó giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Lâm Đồng, trong năm tới, bệnh viện dự kiến được đầu tư xây dựng thêm khu chuyên khoa phụ sản nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng.

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