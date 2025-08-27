Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng

Lâm Viên
Lâm Viên
27/08/2025 21:07 GMT+7

Sau gần 5 tháng giữ chức quyền giám đốc, ông Nguyễn Xuân Tạo chính thức được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 27.8, bà Huỳnh Thị Phương Duyên, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Tạo, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng.

Bổ nhiệm giám đốc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng- Ảnh 1.

Bà Huỳnh Thị Phương Duyên, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng (phải) trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Tạo làm Giám đốc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng

ẢNH: L.V

Ông Nguyễn Xuân Tạo (54 tuổi), là bác sĩ chuyên khoa II có nhiều năm công tác tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng kể từ ngày 22.8.2025. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó, ngày 31.3.2025, Sở Y tế Lâm Đồng công bố quyết định giao quyền Giám đốc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cho ông Nguyễn Xuân Tạo, Phó giám đốc bệnh viện này.

Bổ nhiệm giám đốc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Xuân Tạo phát biểu nhận nhiệm vụ Giám đốc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng

ẢNH: L.V

Cùng thời gian này, Sở Y tế Lâm Đồng điều động ông Lê Văn Tiến, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, giao quyền Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng (TP.Bảo Lộc cũ) từ ngày 1.4.2025, sau khi ông Huỳnh Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố và bắt tạm giam vì liên quan đến các sai phạm trong đấu thầu và mua sắm trang thiết bị y tế.

Bổ nhiệm tân Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

Bổ nhiệm tân Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

Ngày 23.7, Sở Y tế Lâm Đồng tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Tiến làm tân Giám đốc Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Lâm Đồng.

