Bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng

Ngày 27.8, bà Huỳnh Thị Phương Duyên, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Tạo, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng.

Bà Huỳnh Thị Phương Duyên, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng (phải) trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Tạo làm Giám đốc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng ẢNH: L.V

Ông Nguyễn Xuân Tạo (54 tuổi), là bác sĩ chuyên khoa II có nhiều năm công tác tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng kể từ ngày 22.8.2025. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó, ngày 31.3.2025, Sở Y tế Lâm Đồng công bố quyết định giao quyền Giám đốc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cho ông Nguyễn Xuân Tạo, Phó giám đốc bệnh viện này.

Ông Nguyễn Xuân Tạo phát biểu nhận nhiệm vụ Giám đốc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng ẢNH: L.V

Cùng thời gian này, Sở Y tế Lâm Đồng điều động ông Lê Văn Tiến, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, giao quyền Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng (TP.Bảo Lộc cũ) từ ngày 1.4.2025, sau khi ông Huỳnh Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố và bắt tạm giam vì liên quan đến các sai phạm trong đấu thầu và mua sắm trang thiết bị y tế.