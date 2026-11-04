Sao trẻ gốc Nhật của New Zealand, đối thủ của U.17 Việt Nam tại World Cup có gì đặc biệt?

U.17 New Zealand, đối thủ nằm chung bảng G với U.17 Việt Nam, U.17 Bỉ và U.17 Mali vừa công bố danh sách 21 tuyển thủ tham dự World Cup U.17 năm 2026 diễn ra từ ngày 19.11 đến 13.12 tại Qatar. Trong đó có cầu thủ gốc Nhật Bản Keigo Shimokawa.

Cầu thủ gốc Nhật Bản Keigo Shimokawa (phải) khoác áo U.17 New Zealand tranh tài ở World Cup U.17 năm 2026, chung bảng đấu với U.17 Việt Nam

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Keigo Shimokawa sinh năm 2010 hiện đang thi đấu cho CLB U.21 Melbourne Victory (Úc). Có quốc tịch Nhật Bản nhưng Keigo Shimokawa chọn thi đấu cho U.17 New Zealand. Hồi tháng 7, Keigo Shimokawa thi đấu ở vị trí trung vệ lệch trái, giúp U.16 New Zealand lên ngôi vô địch giải U.16 châu Đại Dương. Màn thể hiện ấn tượng của Keigo Shimokawa tại giải đấu này giúp anh được HLV Martin Bullock tuyển chọn vào đội U.17 New Zealand tham dự World Cup U.17 lần này.

U.17 New Zealand có 6 cầu thủ từng góp mặt ở World Cup U.17 lần trước là Joseph Chalabi, Ethan Dyer, Sean Kane, Will Martin, Matias Nunez và Joe McIntyre nhưng đa phần là dàn tuyển thủ vừa vô địch giải U.16 châu Đại Dương, trong đó có tài năng gốc Nhật Bản Keigo Shimokawa. Trong ngày vui cùng U.16 New Zealand vô địch ở giải vô địch U.16 châu Đại Dương, ông Kan Shimakawa nhắn nhủ con trai: "Hãy tiếp tục nỗ lực, khiêm tốn, trân trọng mọi cơ hội con có được và rồi mọi điều tốt đẹp sẽ đến". Nay cơ hội lại đến với Keigo Shimokawa khi được chơi cho U.17 New Zealand.

U.17 New Zealand công bố danh sách 21 cầu thủ tham dự World Cup U.17 năm 2026, trong đó có cầu thủ gốc Nhật Bản Keigo Shimokawa ẢNH: LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ NEW ZEALAND

Tại World Cup U.17 năm 2026, U.17 New Zealand sẽ chạm trán với U.17 Việt Nam ở lượt trận thứ 2 bảng G, tranh tài ngày 23.11. Đây được xem là trận đấu quan trọng với cả 2 đội, trong đó U.17 Việt Nam đặt mục tiêu đạt kết quả tốt trước đối thủ để cạnh tranh vé đi tiếp. So với các đối thủ trong bảng thì U.17 Bỉ và U.17 Mali được đánh giá nhỉnh hơn còn U.17 New Zealand vừa tầm với thầy trò HLV Cristiano Roland.

Theo điều lệ của World Cup U.17 năm 2026, 2 đội dẫn đầu mỗi bảng, cùng 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất của 12 bảng, sẽ giành quyền vào vòng 32 đội. U.17 Việt Nam nhắm đến vị trí thứ 3 trong bảng G, qua đó tìm vé vớt giành quyền lọt vào vòng đấu loại trực tiếp. Vì thế trận đấu với U.17 New Zealand được đánh giá mang ý nghĩa quyết định lớn đến cơ hội đi tiếp của U.17 Việt Nam.