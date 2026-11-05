Haaland bất ngờ soán ngôi Ronaldo và Messi: Sức hút thương mại khó cưỡng

Theo bảng xếp hạng năm 2026 của SportsPro, Erling Haaland trở thành cầu thủ bóng đá có tiềm năng thương mại lớn nhất thế giới, vượt qua Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Kylian Mbappe.

Tiền đạo 26 tuổi của Manchester City đứng thứ 4 trong danh sách các VĐV có sức hút thương mại cao nhất toàn cầu, là cầu thủ bóng đá duy nhất góp mặt trong tốp 10. Trong khi đó, Ronaldo tụt từ vị trí thứ 5 năm 2025 xuống thứ 14.

Erling Haaland là ngôi sao bóng đá duy nhất góp mặt trong tốp 10 BXH này ẢNH: REUTERS

SportsPro đánh giá 1.202 VĐV thuộc 70 môn thể thao, dựa trên dữ liệu từ ngày 1.7.2025 đến 30.6.2026. Thang điểm 100 gồm sức mạnh thương hiệu cá nhân (45 điểm), tốc độ tăng trưởng mức độ nổi tiếng (40 điểm) và tiềm năng phát triển thương mại (15 điểm).

Tay vợt Aryna Sabalenka dẫn đầu bảng xếp hạng, tiếp theo là VĐV trượt tuyết Eileen Gu và ngôi sao bóng rổ Giannis Antetokounmpo. Haaland đứng thứ 4, còn tay vợt Carlos Alcaraz xếp thứ 5.

Đáng chú ý, việc Haaland trở thành đại diện duy nhất của bóng đá trong tốp 10 cho thấy sức hút thương mại của anh không chỉ đến từ thành tích thi đấu, mà còn từ khả năng mở rộng tầm ảnh hưởng bên ngoài sân cỏ.

Haaland vượt mặt Ronaldo, Messi: Cầu thủ có sức hút thương mại lớn nhất thế giới

World Cup và YouTube giúp Haaland bùng nổ sức hút

Một trong những yếu tố quan trọng giúp Haaland gia tăng giá trị thương mại là cách anh xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội, đặc biệt là YouTube.

Kể từ khi mở kênh YouTube vào tháng 10.2025, tiền đạo người Na Uy đã thu hút khoảng 4,6 triệu người đăng ký và gần 250 triệu lượt xem. Thay vì chỉ xuất hiện với hình ảnh một chân sút hàng đầu, Haaland thường xuyên chia sẻ những câu chuyện đời thường, sở thích cá nhân và các hoạt động bên ngoài bóng đá.

Màn thể hiện của Haaland trong màu áo đội tuyển Na Uy đã gây sốt mùa World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Đáng chú ý, video ghi lại việc Haaland cắt mái tóc dài quen thuộc đã đạt gần 10 triệu lượt xem. Trong video, anh còn liên hệ với những nhân vật nổi tiếng như Zlatan Ibrahimovic, Jack Grealish, HLV Pep Guardiola và nhạc sĩ Noel Gallagher để giới thiệu diện mạo mới. Haaland cũng hợp tác với những nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng như KSI và nhóm Sidemen.

Michael Long, người phụ trách nội dung thương mại tại SportsPro, nhận định YouTube đang trở thành công cụ quan trọng giúp các VĐV chủ động kiểm soát hình ảnh, xây dựng câu chuyện cá nhân và kết nối trực tiếp với người hâm mộ.

Bên cạnh mạng xã hội, World Cup 2026 tiếp tục tạo cú hích lớn cho thương hiệu Haaland. Đội tuyển Na Uy trở lại giải đấu sau 28 năm vắng bóng và tiến vào tứ kết. Haaland ghi 7 bàn sau 5 trận, trong đó có cú đúp vào lưới Brazil ở vòng 16 đội.

Ronaldo tụt hạng mạnh so với năm 2025 ẢNH: REUTERS

Ngoài những màn trình diễn trên sân, tiền đạo Man City còn thu hút sự chú ý khi chia sẻ các video trải nghiệm văn hóa Mỹ, từ khám phá Dallas, tìm hiểu văn hóa cao bồi đến thưởng thức ẩm thực New York. Một chi tiết thú vị là anh từng chi 750 USD để mua một con gấu mèo nhồi bông làm quà lưu niệm.

Trong thời gian World Cup diễn ra, Haaland có thêm khoảng 32 triệu người theo dõi trên Instagram, nhiều nhất trong số các cầu thủ tham dự.

Michael Long cho rằng sự kết hợp giữa thành tích tại World Cup và chiến lược phát triển nội dung số đã giúp Haaland mở rộng đáng kể sức ảnh hưởng, đặc biệt tại thị trường Mỹ.

Ronaldo tụt hạng, Messi đứng thứ 27

Sức hút ngày càng lớn giúp Haaland hợp tác với nhiều thương hiệu quốc tế như Nike, Beats by Dre, Breitling và Budweiser. Trong đó, hợp đồng tài trợ giày thi đấu với Nike được mô tả là một trong những thỏa thuận có giá trị lớn nhất lịch sử bóng đá.

Theo SportsPro, thứ hạng của một số ngôi sao bóng đá năm 2026 lần lượt là Ronaldo ở vị trí 14, Mbappe thứ 19, Vinicius Junior thứ 20, Lamine Yamal thứ 23, Neymar thứ 24 và Messi thứ 27. Dù Ronaldo tụt 9 bậc so với năm 2025, SportsPro cho rằng điều này không đồng nghĩa giá trị thương mại của siêu sao người Bồ Đào Nha suy giảm mạnh.

Kylian Mbappe đứng ở vị trí thứ 19 ẢNH: REUTERS

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc phương pháp đánh giá mới chú trọng hơn đến tốc độ tăng trưởng mức độ nổi tiếng và tiềm năng phát triển trong tương lai, qua đó tạo lợi thế cho những VĐV trẻ đang mở rộng sức ảnh hưởng.

Michael Long nhấn mạnh Ronaldo vẫn là biểu tượng thương mại toàn cầu, sở hữu thương hiệu cá nhân được xây dựng suốt hơn 2 thập niên cùng mạng lưới hợp tác với nhiều nhãn hàng quốc tế.

Trong khi đó, những cầu thủ như Mbappe, Vinicius Junior và đặc biệt là Lamine Yamal, mới 19 tuổi, vẫn còn nhiều cơ hội cải thiện thứ hạng trong những năm tới.

Theo SportsPro, thành công trên sân cỏ không còn là yếu tố duy nhất quyết định sức hút thương mại của một cầu thủ. Khả năng giao tiếp với công chúng, hiện diện trên mạng xã hội, hợp tác với các thương hiệu và tham gia hoạt động ngoài bóng đá cũng ngày càng đóng vai trò quan trọng.

Messi xếp ở vị trí 27 ẢNH: REUTERS

Ở tuổi 26, Haaland đang dẫn đầu cuộc cạnh tranh về tiềm năng thu hút tài trợ trong giới bóng đá. Tuy nhiên, vị trí số 1 này không có nghĩa anh đã vượt Ronaldo hay Messi về tổng giá trị thương hiệu tích lũy trong cả sự nghiệp.

Điểm khác biệt nằm ở chỗ, trong khi Ronaldo và Messi đã xây dựng thương hiệu cá nhân suốt hơn 2 thập niên, Haaland vẫn đang ở giai đoạn tăng trưởng mạnh. Chính dư địa phát triển này giúp tiền đạo người Na Uy chiếm ưu thế trong bảng xếp hạng năm 2026.