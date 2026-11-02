YouTube gặp lỗi trên cả iPhone lẫn Android

Một số người dùng ứng dụng YouTube trên thiết bị di động gần đây gặp phải một lỗi nghiêm trọng, khiến họ bị chuyển từ chế độ toàn màn hình sang trình phát thu nhỏ nổi. Lỗi này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng hiển thị video mà còn có thể làm mất âm thanh trong một số trường hợp.

Sự cố xảy ra không chỉ với người dùng iPhone mà cả điện thoại Android ẢNH: AFP

Tuy nhiên, không phải ai cũng gặp phải vấn đề, bởi thông tin về lỗi chủ yếu được chia sẻ từ những người dùng trên Reddit, cho thấy cả người dùng Android và iPhone đều bị ảnh hưởng.

Những vấn đề người dùng YouTube báo cáo

Một người dùng iPhone cho biết anh gặp phải "rất nhiều vấn đề" với ứng dụng YouTube trên iOS, trong khi một người khác cho rằng bản cập nhật mới nhất đã "làm hỏng hoàn toàn" ứng dụng. Trên iPhone của anh, các video "tự động phát lại nhiều lần một cách ngẫu nhiên", đặc biệt là với video dài hoặc podcast. Việc nhấp vào phần bình luận trong khi xem video cũng khiến video bị đứng hình.

Ngoài ra, một người dùng iPhone mini phàn nàn rằng ứng dụng YouTube không tải được trên điện thoại của anh. Đặc biệt, một người dùng Reddit đã bày tỏ sự nghi ngờ rằng có thể Google đang cố tình tạo ra lỗi giao diện người dùng để tăng cường quảng cáo.

Mặc dù nhiều người đã thử các biện pháp khắc phục như xóa bộ nhớ đệm, gỡ cài đặt và cài đặt lại ứng dụng, hay khởi động lại điện thoại, nhưng vẫn không thể giải quyết triệt để vấn đề.

Ứng dụng YouTube được cài đặt sẵn trên các thiết bị Android, trong khi người dùng iPhone phải tải ứng dụng từ App Store kể từ khi iOS 6 ra mắt năm 2012. Nếu thiết bị Android của người dùng thiếu ứng dụng YouTube, họ có thể tải về từ Play Store.

Một người dùng lâu năm của YouTube cho biết vẫn sử dụng ứng dụng trên chiếc Pixel 6 Pro và iPhone 15 Pro Max mà không gặp vấn đề gì. Hy vọng Google sẽ sớm tìm ra nguyên nhân gây ra những sự cố này. Trong trường hợp không thể sử dụng ứng dụng di động một cách thoải mái, người dùng có thể thử truy cập YouTube qua trình duyệt trên điện thoại.