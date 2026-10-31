Apple tung bản cập nhật bảo mật khẩn cấp cho 3 mẫu iPhone cũ

Apple vừa công bố bản cập nhật bảo mật iOS 18.7.11 dành cho các mẫu iPhone Xs, Xs Max và Xr, vốn không thể cập nhật lên iOS 27.2 mới nhất. iOS 18.7.11 nhằm khắc phục ba lỗ hổng bảo mật, trong đó có một lỗi nghiêm trọng trong thành phần CoreGraphics, có thể bị lợi dụng trong các cuộc tấn công mạng có chủ đích.

iPhone Xs đã 8 năm tuổi vẫn được Apple cập nhật bảo mật ẢNH: K. VĂN

Theo thông tin từ Apple, công ty đã nhận được báo cáo về khả năng khai thác lỗ hổng này trong các cuộc tấn công tinh vi nhắm vào các cá nhân cụ thể. Được gọi là CVE-2026-86950, lỗ hổng cho phép mã độc thực thi trên thiết bị thông qua việc xử lý một tập tin được chuẩn bị đặc biệt. Tuy nhiên, Apple chưa xác nhận có bất kỳ cuộc tấn công nào diễn ra trên diện rộng.

Bản cập nhật iOS 18.7.11 không chỉ khắc phục lỗ hổng CoreGraphics mà còn có hai vấn đề bảo mật khác. Lỗ hổng đầu tiên, CVE-2026-65339, ảnh hưởng đến thành phần âm thanh, có thể dẫn đến việc tiết lộ thông tin nhạy cảm của người dùng. Lỗ hổng thứ hai, CVE-2026-86990, liên quan đến CoreMedia, cho phép ứng dụng độc hại truy cập vào camera của iPhone mà không có sự cho phép.

Tầm quan trọng của iOS 18.7.11 trên iPhone đời cũ

Việc cập nhật thiết bị là rất quan trọng, đặc biệt đối với các mẫu iPhone đời cũ, nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân khỏi các mối đe dọa an ninh. Hiện tại, iOS 18.7.11 đã có sẵn cho ba mẫu máy: iPhone Xs, iPhone Xs Max và iPhone Xr. Ngoài ra, Apple cũng phát hành iPadOS 18.7.11 cho iPad thế hệ thứ 7 với các bản vá lỗi bảo mật tương tự.

Để cập nhật iPhone lên iOS 18.7.11, người dùng hãy thực hiện các bước sau: Mở Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm và chờ quá trình tìm kiếm hoàn tất. Nếu bản cập nhật iOS 18.7.11 xuất hiện, hãy nhấn chọn tùy chọn Tải xuống và cài đặt.

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo pin đủ dung lượng, kết nối Wi-Fi ổn định và tốt nhất là đã sao lưu dữ liệu gần đây. Bản cập nhật này cũng rất quan trọng cho những người đã nhận được cảnh báo bảo mật từ Apple. Mặc dù công ty chưa tiết lộ ai có thể là mục tiêu của các cuộc tấn công liên quan đến các lỗ hổng, việc cài đặt bản cập nhật vẫn là cách tốt nhất để bảo vệ thiết bị khỏi những rủi ro đã biết.