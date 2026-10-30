Samsung đưa One UI 9 xuống loạt điện thoại Galaxy giá rẻ

Samsung đã bắt đầu triển khai bản cập nhật One UI 9 ổn định cho một loạt thiết bị Galaxy, bao gồm dòng Galaxy Tab S11, Galaxy M35, Galaxy F36 và đặc biệt là bộ đôi giá rẻ Galaxy M07 và Galaxy F07. Bản cập nhật này mang đến trải nghiệm phần mềm mới nhất của Samsung cho nhiều người dùng.

Galaxy F07 nằm trong danh sách những cái tên mới nhất nhận One UI 9 ẢNH: SAMSUNG

Hiện tại, bản cập nhật One UI 9 đang được phát hành cho dòng Galaxy Tab S11 tại Hàn Quốc, trong khi các thiết bị Galaxy M35, Galaxy F36, Galaxy M07 và Galaxy F07 nhận bản cập nhật tại Ấn Độ. Quá trình triển khai sang các khu vực khác có thể diễn ra theo từng giai đoạn, do đó việc phát hành có thể khác nhau tùy thuộc vào thiết bị và khu vực.

Các bản cập nhật firmware cụ thể cho từng thiết bị Galaxy được Samsung cập nhật như sau:

Galaxy Tab S11: X930XXU9CZJ6

Galaxy M35: M356BXXU9EZJ2

Galaxy F36: E366BXXU8CZJ5

Galaxy M07: M075FXXU7DZJ5

Galaxy F07: E075FXXU7DZJ5

Lưu ý với bản cập nhật One UI 9

Bản cập nhật này có dung lượng lên tới hơn 2,5 GB, vì vậy người dùng cần đảm bảo có đủ dung lượng lưu trữ và kết nối internet ổn định trước khi tải xuống.

Được biết, One UI 9 là phiên bản phần mềm mới nhất của Samsung và dựa trên Android 17. Bản cập nhật này giới thiệu nhiều tính năng mới, cải tiến giao diện, nâng cấp chức năng, tối ưu hóa hiệu năng và tăng cường bảo mật. Tuy nhiên, không phải mọi điện thoại đều nhận được các tính năng của One UI 9 do các giới hạn về phần cứng có thể được đưa ra.

Người dùng Galaxy có thể kiểm tra bản cập nhật bằng cách vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Tải xuống và cài đặt. Nếu có bản cập nhật, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để tải xuống và cài đặt. Trước khi tiến hành cài đặt, người dùng nên sao lưu dữ liệu quan trọng, sạc đầy pin thiết bị và kết nối với Wi-Fi nếu có thể.