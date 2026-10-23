Pin Galaxy S24 Ultra giảm mạnh sau cập nhật One UI 9?

Trong khi phần lớn người dùng dòng Galaxy S24 bày tỏ sự hài lòng với bản cập nhật One UI 9, dựa trên Android 17, mà Samsung vừa phát hành, một số ít người đã phản ánh tình trạng hao pin nghiêm trọng trên sản phẩm của họ, đặc biệt là Galaxy S24 Ultra.

Theo GizmoChina, một người dùng cho biết chiếc Galaxy S24 Ultra (2 năm tuổi) của mình đã tiêu hao 95% pin chỉ trong 5 giờ 20 phút, với 3 giờ 15 phút bật màn hình. Trong suốt thời gian này, điện thoại được sử dụng ở độ phân giải QHD và chỉ kết nối với dữ liệu di động (LTE+), đồng thời không sử dụng Wi-Fi. Người dùng này chủ yếu sử dụng các ứng dụng đa phương tiện và mạng xã hội như YouTube, Instagram, Snapchat hay các dịch vụ phát trực tuyến, nhưng không thực hiện các tác vụ nặng như chơi game hay chỉnh sửa ảnh.

Người dùng Galaxy S24 Ultra chia sẻ trải nghiệm thời lượng pin sụt giảm sau khi cập nhật One UI 9 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GIZMOCHINA

Được biết, khi mới ra mắt, Galaxy S24 Ultra đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ người dùng về thời lượng pin, thường cho phép sử dụng liên tục từ 6 đến 8 giờ mỗi ngày trong các bài kiểm tra sử dụng hỗn hợp. Vì vậy, vấn đề máy bị sụt giảm mạnh thời lượng pin sau bản cập nhật One UI 9 nhận được nhiều sự chú ý.

Người dùng Galaxy S24 có nên lo lắng?

Mặc dù vậy, các phân tích cho thấy việc một điện thoại giảm thời lượng pin sau một bản cập nhật hệ điều hành lớn không phải là điều hiếm gặp. Hiện tại, One UI 9 đã có sẵn trên một số mẫu Samsung Galaxy và các báo cáo về tình trạng hao pin nghiêm trọng dường như chỉ là những trường hợp cá biệt. Nhóm kỹ thuật của Samsung tại Ấn Độ đã phản hồi với ít nhất một khách hàng bị ảnh hưởng và khuyến nghị họ đến trung tâm dịch vụ ủy quyền để kiểm tra.

Trong thời gian chờ đợi phản hồi chính thức từ Samsung, người dùng có thể thực hiện một số bước như cập nhật tất cả các ứng dụng, xóa phân vùng bộ nhớ đệm hệ thống, hạn chế hoạt động nền cho các ứng dụng ít sử dụng, chuyển sang chế độ hiệu năng nhẹ và bật chế độ bảo vệ pin (giới hạn sạc ở mức 80 - 85%) nhằm giảm hao mòn lâu dài.

Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể kiểm tra tình trạng pin của điện thoại trong ứng dụng Samsung Members tại mục Diagnostics > Battery. Nếu pin đang ở tình trạng Normal (bao gồm một phạm vi khá rộng từ 80% trở lên), dữ liệu dung lượng hoặc chu kỳ sạc cụ thể hơn sẽ cung cấp cái nhìn rõ ràng hơn.

Ngoài ra, việc tiếp tục sử dụng điện thoại trong vài ngày tiếp theo như bình thường có thể giúp quá trình tối ưu hóa sau cập nhật ổn định hơn. Nếu tình trạng hao pin nghiêm trọng vẫn tiếp diễn, người dùng nên làm theo lời khuyên của Samsung và đặt lịch hẹn bảo hành.