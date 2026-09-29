iPhone 15 Pro Max sau 1.000 chu kỳ sạc thực tế ra sao?

Sau bê bối "batterygate" vào năm 2017, Apple đã giới thiệu chỉ số Tình trạng pin và tùy chọn tắt tính năng quản lý hiệu suất trên iPhone. Đến năm 2023, iPhone 15 trở thành dòng máy đầu tiên hiển thị số chu kỳ sạc pin bên cạnh tình trạng pin.

iPhone 15 Pro là dòng iPhone đầu tiên có pin "thọ" 1.000 chu kỳ sạc trước khi suy giảm hiệu suất ẢNH: REUTERS

Một chu kỳ sạc hoàn thành khi sử dụng hết 100% dung lượng pin, không nhất thiết phải trong một lần sạc. Apple cho biết, dòng iPhone 14 và các mẫu cũ hơn giữ lại 80% dung lượng pin sau 500 chu kỳ sạc, trong khi các mẫu iPhone 15 trở lên có thể hoàn thành 1.000 chu kỳ trước khi dung lượng pin giảm xuống dưới 80%.

Vậy sau khi iPhone đạt 1.000 chu kỳ sạc, điều gì sẽ xảy ra với những chiếc iPhone 15? Trang công nghệ Engadget đã mang đến cho người dùng cái nhìn rõ hơn: iPhone 15 Pro Max đạt 1.000 chu kỳ sạc và hiện báo tình trạng pin là 81%.

Mặc dù pin chưa cạn kiệt đến mức cần hiển thị thông báo "cảnh báo bảo dưỡng pin", có một thực tế là trải nghiệm sử dụng thực sự bị ảnh hưởng. Trong khi dung lượng pin của iPhone 15 Pro Max được đánh giá là 4.422 mAh và có thể sử dụng hết một ngày, nhưng khi tình trạng pin chỉ còn 81%, thời gian sử dụng của máy chỉ kéo dài từ sáng đến đầu giờ tối là phải sạc lại.

Trong thực tế, thời lượng sử dụng pin cũng bị ảnh hưởng bởi chính những bản cập nhật iOS. Việc phát hành hai bản cập nhật iOS khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Dòng iPhone 15 ra mắt với iOS 17, mang lại trải nghiệm mượt mà cho người dùng. Nhưng với iOS 18, nhiều người phàn nàn về hiệu suất kém, lỗi và thời lượng pin ngắn. Apple đã khắc phục hầu hết các lỗi, nhưng iOS 26 lại gây ra nhiều vấn đề về hiệu suất và thời lượng pin.

Apple gây chấn động thị trường điện thoại gập với iPhone Duo giá 1.999 USD

iOS 27 thổi làn gió mới vào iPhone 15 Pro Max

Nhận thức được tình trạng này, Apple đã tập trung cải thiện hiệu suất và độ ổn định trong iOS 27. Thời gian khởi chạy ứng dụng nhanh hơn tới 30%, ảnh tải nhanh hơn tới 70% và truyền tải AirDrop nhanh hơn tới 80%. Sự xuất hiện của iOS 27 giúp chiếc iPhone 15 Pro Max nói trên hoạt động ổn định hơn, mặc dù thiết bị vẫn phải sạc lại ít nhất 2 lần/ngày.

Về thiết kế, dòng iPhone 15 Pro đã chuyển từ thép không gỉ sang titan, mang lại sự nhẹ nhàng và khác biệt. Trong khi khung titan trên iPhone 15 Pro Max không có dấu hiệu trầy xước, các mẫu iPhone Pro kể từ dòng iPhone 17 lại chuyển sang khung nhôm dễ trầy xước hơn.

Hệ thống ba camera trên iPhone 15 Pro Max vẫn chụp ảnh và quay video chất lượng tốt, trong khi các tính năng như Dynamic Island đã trở thành những phần hữu ích trong trải nghiệm iOS. Siri AI cũng được cải thiện giúp chiếc iPhone hoạt động hiệu quả hơn. Nếu thay pin, iPhone 15 Pro Max hoàn toàn có thể hoạt động tốt thêm vài năm nữa, đặc biệt nếu Apple ngày càng cải thiện iOS.