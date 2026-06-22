Bí mật phía sau quyết định thay thép không gỉ bằng titan của Apple

Năm 2023, Apple gây chú ý khi ra mắt iPhone 15 Pro với khung titan, thay thế thép không gỉ từng gắn bó với dòng iPhone Pro suốt nhiều năm. Mặc dù Apple không đưa ra lý do cụ thể cho quyết định này, nhưng trong thông cáo báo chí, công ty nhấn mạnh "Titanium chuẩn hàng không vũ trụ vừa chắc chắn vừa nhẹ, mang đến những mẫu Pro nhẹ nhất từ trước đến nay".

Thép không gỉ bền bỉ nhưng lại khiến trọng lượng iPhone Pro tăng ẢNH: REUTERS

Động thái của Apple được đưa ra trong bối cảnh trọng lượng iPhone đã trở thành mối quan tâm lớn trong năm 2023, khi các mẫu iPhone Pro ngày càng nặng hơn qua từng thế hệ. Trước đây, thép không gỉ đã đóng vai trò quan trọng trong thiết kế màn hình tràn viền của iPhone X, nơi độ bền là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, ba năm sau, Apple đã thay đổi thiết kế khi chuyển từ cạnh cong sang cạnh phẳng nhằm cải thiện tính thẩm mỹ, khiến thép không gỉ không còn quá quan trọng.

Liệu Apple có quay trở lại với thép không gỉ?

Khá thú vị, chỉ hai năm sau khi sử dụng titan cho các mẫu Pro, Apple đã ngừng sử dụng titan khi ưu tiên khả năng làm mát với khung bằng nhôm và buồng hơi tích hợp trên các mẫu iPhone 17 Pro. Dẫu vậy, Apple vẫn sử dụng titan cho iPhone Air siêu mỏng.

Việc chuyển mình từ titan sang vật liệu nhôm, vốn từng được sử dụng trước đây, cho iPhone 17 Pro khiến không ít người đặt dấu hỏi về khả năng Apple sẽ quay trở lại với thép không gỉ, đặc biệt khi nhiều người đã phàn nàn về độ bền của nhôm. Tuy nhiên, bất chấp những hạn chế mà vật liệu nhôm gặp phải, Apple dường như sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu giảm trọng lượng và cải thiện khả năng tản nhiệt cho các mẫu iPhone Pro trong tương lai.

Chính vì vậy, khả năng quay lại thép không gỉ cho iPhone là rất thấp. Hiện nay, những sản phẩm hiếm hoi còn sử dụng thép không gỉ của Apple chủ yếu là một số mẫu dây đeo Apple Watch và nắp pin của AirTag.