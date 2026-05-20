Apple có thể trở lại với titan sau các vấn đề trên iPhone 17 Pro

Kiến Văn
20/05/2026 17:26 GMT+7

Apple có thể sớm đưa titan trở lại iPhone sau khi khung nhôm trên iPhone 17 Pro bị cho là dễ móp và kém bền.

Mặc dù mang lại cảm giác cầm nắm tuyệt vời, nhưng titan đã gây ra nhiều vấn đề quá nhiệt cho iPhone, buộc Apple chuyển sang sử dụng khung nhôm cho iPhone 17 Pro. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc điện thoại trở nên dễ bị móp méo chỉ với những cú rơi nhẹ.

Apple có thể quay trở lại dùng titan cho các mẫu iPhone Pro chỉ sau một năm

Sau khi chứng kiến nhiều lời phàn nàn đối với khung nhôm trên iPhone 17 Pro, Apple được cho là đang tích cực tìm kiếm giải pháp thay vì phớt lờ vấn đề. Có khả năng công ty sẽ quay trở lại với titan, chất liệu mà họ từng ca ngợi trong các sự kiện ra mắt sản phẩm trước đây, trước khi từ bỏ vào năm ngoái. Bên cạnh titan, Apple cũng đang xem xét một loại vật liệu khác cho khung máy iPhone mới: kim loại lỏng.

Theo PhoneArena, kim loại lỏng đắt đỏ khiến việc sản xuất điện thoại bằng vật liệu này, đặc biệt là ở quy mô lớn như iPhone, trở nên khó khăn. Tuy nhiên, nếu mẫu iPhone Ultra màn hình gập với bản lề làm bằng kim loại lỏng thành công, có thể mở ra nhiều khả năng thú vị cho Apple.

Titan cải tiến sẽ được lựa chọn?

Kịch bản khả thi nhất hiện nay là Apple sẽ quay trở lại với titan, bắt đầu với iPhone 18 Pro. Công ty đang nghiên cứu một phiên bản titan cải tiến, nhẹ hơn và có khả năng dẫn nhiệt tốt hơn. Nếu loại titan này được hoàn thiện, Apple có thể bắt đầu sử dụng ngay cho các mẫu iPhone trong tương lai.

iPhone 17 Pro, iPhone Air: Những than phiền đầu tiên

Thời gian gần đây, dòng sản phẩm của Apple đã phát triển nhanh chóng với nhiều kế hoạch đầy tham vọng. Công ty đã giới thiệu iPhone 17 Pro và đang lên kế hoạch cho các mẫu iPhone 18 Pro và iPhone 20 Pro. Ngoài ra, Apple cũng đang tích cực nghiên cứu kính thông minh và chuẩn bị cho sự ra mắt của iPhone Ultra màn hình gập trong năm nay.

Đồng thời, Apple đang phát triển MacBook Neo và tiếp tục xu hướng ra mắt nhiều sản phẩm tầm trung hơn hằng năm. Đây là thời điểm thú vị cho những người yêu thích sản phẩm của Apple. Tuy nhiên, nếu cả nhôm lẫn titan không mang lại hiệu quả tốt, có lẽ Apple nên xem xét các giải pháp đã thành công với các đối thủ cạnh tranh cho đến khi tìm ra vật liệu phù hợp cho sản phẩm của mình.

