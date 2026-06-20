CEO Tim Cook 'bắn tín hiệu' khiến iPhone 17 trở thành món hời hiếm có

Trong nhiều năm qua, Apple luôn cố gắng duy trì mức giá ổn định cho các thế hệ iPhone mới, đặc biệt với dòng iPhone 17, ngược lại với những suy đoán trước khi dòng sản phẩm này ra mắt. Tuy nhiên, việc chính CEO Tim Cook công khai đề cập đến áp lực chi phí bộ nhớ cho thấy tình hình lần này có thể khác.

Giá iPhone 17 có thể sẽ tăng lên trong thời gian tới ẢNH: K. VĂN

Nếu Apple thực sự điều chỉnh giá bán trong chu kỳ sản phẩm tiếp theo, iPhone 17 nhiều khả năng sẽ trở thành một trong những dòng iPhone cuối cùng được bán ở mức giá hiện tại. Đồng nghĩa người dùng mua máy trong giai đoạn này có thể tiết kiệm được một khoản đáng kể so với việc chờ sang thế hệ kế tiếp.

Không chỉ vậy, giá niêm yết tăng thường kéo theo hiệu ứng dây chuyền trên toàn thị trường. Khi một thế hệ iPhone mới có giá cao hơn, các mẫu đời cũ cũng có xu hướng giữ giá lâu hơn thay vì giảm mạnh như trước. Điều đó khiến những người chờ đợi với hy vọng iPhone 17 sẽ giảm sâu sau khi iPhone 18 ra mắt có thể phải thất vọng.

Theo khảo sát của PV Thanh Niên, giá iPhone 17 hiện tại rơi vào khoảng từ 24 triệu đồng tại các nhà bán lẻ lớn, hoặc thậm chí chỉ hơn 21 triệu đồng trên sàn thương mại điện tử khi kết hợp mã giảm giá. Để tìm mức giá rẻ hơn nữa sẽ rất khó khăn nếu Apple quyết định tăng giá iPhone 18.

iPhone 17 Pro sẽ càng khó mua hơn

Đối với những ai quan tâm đến dòng iPhone 17 Pro, mọi thứ sẽ càng khó khăn hơn khi Apple công bố loạt iPhone 18 Pro, bởi công ty thường ngừng sản xuất các mẫu iPhone Pro thế hệ trước ngay sau khi ra mắt bản kế nhiệm.

iPhone 18 Pro dự kiến không mang đến nhiều nâng cấp so với tiền nhiệm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH X

Ngay cả khi các cửa hàng bán lẻ tại Việt Nam tiếp tục bán các mẫu iPhone 17 Pro tồn kho, nhưng với việc chúng được đánh giá cao về hiệu năng, camera và thời lượng pin, nguồn cung trên thị trường có thể nhanh chóng thu hẹp sau khi iPhone 18 Pro ra mắt với giá khởi điểm dự kiến khoảng từ 1.300 USD. Khi đó, người dùng không chỉ đối mặt với nguy cơ giá tăng mà còn khó tìm được phiên bản mong muốn.

Với việc chi phí bộ nhớ toàn cầu tiếp tục leo thang do nhu cầu từ các hệ thống AI và trung tâm dữ liệu, nhiều chuyên gia nhận định áp lực tăng giá sẽ chưa sớm kết thúc. Nếu Apple là hãng đầu tiên điều chỉnh giá bán, các nhà sản xuất Android lớn như Samsung hay Google cũng có thể thực hiện động thái tương tự, khiến mặt bằng giá smartphone cao cấp trên toàn thị trường được đẩy lên một nấc mới.

Chính vì vậy, đối với những người đã xác định sẽ mua iPhone trong vòng vài tháng tới và không quá quan tâm đến việc sở hữu thế hệ mới nhất, iPhone 17 có thể đang ở giai đoạn "giá tốt nhất trước khi thị trường thay đổi". Chờ đợi thêm không chỉ đồng nghĩa với việc đối mặt nguy cơ giá tăng mà còn có thể bỏ lỡ cơ hội sở hữu các phiên bản cao cấp với mức giá dễ tiếp cận hơn hiện nay.