Giá RAM sắp giảm nhờ công nghệ đột phá từ Google

Kiến Văn
29/03/2026 14:51 GMT+7

Ngành công nghiệp điện tử đang trải qua những biến động lớn, chủ yếu do tình trạng thiếu chip và sự gia tăng giá của RAM và bộ nhớ trong.

Theo BGR, tình trạng này đã đẩy giá RAM lên cao, từ đó làm tăng giá máy tính, máy chơi game, Smart TV và các thiết bị tiện ích khác. Nhưng một tia hy vọng vừa xuất hiện khi Google công bố một hệ thống nén mới có khả năng giúp AI (trí tuệ nhân tạo) quản lý RAM hiệu quả hơn, từ đó giảm bớt nhu cầu RAM cho các trung tâm dữ liệu lớn.

TurboQuant được kỳ vọng sẽ giúp giảm nhu cầu về RAM tại các trung tâm dữ liệu lớn

CEO kiêm đồng sáng lập của Cloudflare Matthew Prince đã ca ngợi thuật toán mới mang tên "TurboQuant" của Google, cho rằng nó có thể cải thiện đáng kể cách thức huấn luyện và sử dụng tài nguyên của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

Lời giải cho cơn sốt giá RAM toàn cầu

Theo các chuyên gia, nếu TurboQuant thành công, nó có thể làm giảm nhu cầu về RAM trong các trung tâm dữ liệu, từ đó cải thiện nguồn cung cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng TurboQuant vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và chưa được triển khai rộng rãi. Mặc dù Google khẳng định thuật toán này có thể cải thiện hiệu suất sử dụng RAM của AI, không có gì đảm bảo rằng nó sẽ tạo ra sự khác biệt ngay lập tức.

Một trong những thách thức lớn nhất đối với AI hiện nay là giá trị của bộ nhớ đệm cặp khóa-giá trị, nơi lưu trữ ngữ cảnh bộ nhớ để AI không phải tính toán lại nhiều lần. Nếu không gian bộ nhớ này không được mở rộng, việc huấn luyện các mô hình AI mới sẽ gặp khó khăn. TurboQuant có khả năng nén và phân loại thông tin hiệu quả hơn, giúp tăng cường khả năng lưu trữ và xử lý.

Tóm lại, nếu TurboQuant thành công, nhu cầu về RAM trong các trung tâm dữ liệu có thể giảm, dẫn đến giá thành giảm. Tuy nhiên, điều đó không chắc chắn, đặc biệt khi nhiều công ty đang phát triển các sản phẩm AI mới mạnh mẽ hơn. Sự phát triển không ngừng của các công cụ AI từ Google, OpenAI và các công ty khác có thể tiếp tục làm tăng nhu cầu về bộ nhớ.

Dù vậy, sự xuất hiện của thuật toán mới từ Google mang lại hy vọng cho một tương lai tươi sáng hơn trong ngành công nghiệp điện tử. Hy vọng rằng khi các công ty AI tiếp tục đổi mới, chúng ta sẽ thấy những thay đổi giúp giảm bớt tầm quan trọng của RAM trong hoạt động của AI.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
