Khủng hoảng giá RAM kéo dài đến tận năm 2030

Theo báo cáo từ Reuters, ông Chey Tae-won, Chủ tịch SK Group, đã đưa ra một dự đoán gây chấn động về tương lai của ngành linh kiện. Ông cho rằng thế giới cần ít nhất 4 - 5 năm nữa chỉ để xây dựng thêm các nhà máy sản xuất wafer (tấm silicon nền để chế tạo chip), đồng nghĩa với việc tình trạng thiếu hụt RAM sẽ chưa thể chấm dứt trước năm 2030.

Cơn bão AI đang 'cuốn phăng' nguồn cung RAM của thế giới

Nguyên nhân cốt lõi của cuộc khủng hoảng này chính là sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI). Các tập đoàn công nghệ lớn đang đổ dồn nguồn lực vào bộ nhớ băng thông cao (HBM), được xem là linh kiện sống còn cho các máy chủ AI. 'Con át chủ bài' SK Hynix của SK Group và là đối tác cung ứng HBM chính cho Nvidia, đang phải ưu tiên tối đa cho mảng này.

Cơn sốt máy chủ AI khiến giá RAM tăng vọt, dấu hiệu hạ nhiệt phải đến năm 2030 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CYBERNEWS

Chủ tịch Chey giải thích: "AI thực sự 'khát' HBM, và một khi bạn sản xuất HBM, chúng ta phải tiêu tốn một lượng wafer khổng lồ. Chúng tôi dự báo mức thiếu hụt wafer toàn cầu sẽ vượt 20% trong thời gian tới".

Sức ép từ giá RAM đang tạo ra hiệu ứng domino lên toàn ngành phần cứng. Gã khổng lồ trong làng linh kiện MSI vừa gọi năm 2026 là "năm thách thức nhất kể từ khi công ty được thành lập". Sự khan hiếm bộ nhớ không chỉ đẩy giá linh kiện rời lên cao mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng của các dòng laptop gaming phân khúc phổ thông.

Bên cạnh đó, những bất ổn tại Trung Đông và chi phí năng lượng leo thang cũng đang bồi thêm nhát dao vào chuỗi cung ứng, khiến việc đưa RAM đến tay người dùng cuối trở nên đắt đỏ hơn bao giờ hết.

Ánh sáng cuối đường hầm?

Dù bức tranh chung khá u ám, ông Chey cũng hé lộ rằng SK Hynix đang xây dựng một kế hoạch chiến lược nhằm nỗ lực ổn định giá RAM trong tương lai. Thông báo chính thức từ CEO của hãng dự kiến sẽ sớm được công bố.

Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, lời khuyên cho các tín đồ công nghệ là hãy chuẩn bị tâm lý cho một giai đoạn "thắt lưng buộc bụng" dài hơi. Nếu bạn đang có ý định nâng cấp RAM hay SSD, thời điểm giá rẻ có lẽ vẫn còn xa.