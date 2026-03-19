Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Khủng hoảng giá RAM kéo dài đến tận năm 2030

Phong Đỗ
19/03/2026 10:32 GMT+7

2026 sẽ là năm thách thức nhất lịch sử ngành máy tính vì giá RAM.

Theo báo cáo từ Reuters, ông Chey Tae-won, Chủ tịch SK Group, đã đưa ra một dự đoán gây chấn động về tương lai của ngành linh kiện. Ông cho rằng thế giới cần ít nhất 4 - 5 năm nữa chỉ để xây dựng thêm các nhà máy sản xuất wafer (tấm silicon nền để chế tạo chip), đồng nghĩa với việc tình trạng thiếu hụt RAM sẽ chưa thể chấm dứt trước năm 2030.

Cơn bão AI đang 'cuốn phăng' nguồn cung RAM của thế giới

Nguyên nhân cốt lõi của cuộc khủng hoảng này chính là sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI). Các tập đoàn công nghệ lớn đang đổ dồn nguồn lực vào bộ nhớ băng thông cao (HBM), được xem là linh kiện sống còn cho các máy chủ AI. 'Con át chủ bài' SK Hynix của SK Group và là đối tác cung ứng HBM chính cho Nvidia, đang phải ưu tiên tối đa cho mảng này.

Cơn sốt máy chủ AI khiến giá RAM tăng vọt, dấu hiệu hạ nhiệt phải đến năm 2030

Chủ tịch Chey giải thích: "AI thực sự 'khát' HBM, và một khi bạn sản xuất HBM, chúng ta phải tiêu tốn một lượng wafer khổng lồ. Chúng tôi dự báo mức thiếu hụt wafer toàn cầu sẽ vượt 20% trong thời gian tới".

Sức ép từ giá RAM đang tạo ra hiệu ứng domino lên toàn ngành phần cứng. Gã khổng lồ trong làng linh kiện MSI vừa gọi năm 2026 là "năm thách thức nhất kể từ khi công ty được thành lập". Sự khan hiếm bộ nhớ không chỉ đẩy giá linh kiện rời lên cao mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng của các dòng laptop gaming phân khúc phổ thông.

Bên cạnh đó, những bất ổn tại Trung Đông và chi phí năng lượng leo thang cũng đang bồi thêm nhát dao vào chuỗi cung ứng, khiến việc đưa RAM đến tay người dùng cuối trở nên đắt đỏ hơn bao giờ hết.

Ánh sáng cuối đường hầm?

Dù bức tranh chung khá u ám, ông Chey cũng hé lộ rằng SK Hynix đang xây dựng một kế hoạch chiến lược nhằm nỗ lực ổn định giá RAM trong tương lai. Thông báo chính thức từ CEO của hãng dự kiến sẽ sớm được công bố.

Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, lời khuyên cho các tín đồ công nghệ là hãy chuẩn bị tâm lý cho một giai đoạn "thắt lưng buộc bụng" dài hơi. Nếu bạn đang có ý định nâng cấp RAM hay SSD, thời điểm giá rẻ có lẽ vẫn còn xa.

Khám phá thêm chủ đề

giá RAM khủng hoảng ngành công nghệ bùng nổ AI Thiếu hụt nguồn cung
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận