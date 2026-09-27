Flagship Android với pin 10.000 mAh sắp đổ bộ nhờ công nghệ do Apple khởi xướng?

Theo Sammyfans, Apple đã mở đường cho các đối thủ Android cạnh tranh trong việc đưa pin dung lượng cao đến với các mẫu smartphone cao cấp của mình, thay vì chỉ giới hạn ở các sản phẩm phân khúc tầm trung để "đảm bảo an toàn". Bí quyết để biến smartphone Android cao cấp pin 10.000 mAh xuất hiện nằm ở công nghệ mà Apple đã khởi xướng, mặc dù không hoàn toàn giống nhau.

Apple bắt đầu áp dụng pin vỏ nhôm khi ra mắt iPhone 16 Pro ẢNH: YouTube/Rewa Technology

Cụ thể, sau khi các nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc nâng dung lượng pin dòng điện thoại cao cấp lên hơn 6.000 mAh nhờ công nghệ silicon-carbon, báo cáo mới cho thấy một bước tiến lớn đang được hướng đến: pin dung lượng từ 9.000 mAh đến 10.000 mAh với thiết kế vỏ thép và cấu trúc cell pin xếp chồng.

Nguồn tin từ Digital Chat Station trên Weibo cho biết, một nhà sản xuất lớn của Trung Quốc đang thử nghiệm sự kết hợp này cho các mẫu điện thoại cao cấp trong tương lai. Mặc dù danh tính công ty chưa được xác nhận, nhưng Xiaomi được xem là ứng cử viên tiềm năng dựa trên thông tin được chia sẻ.

Apple đã áp dụng pin vỏ kim loại từ iPhone 16 Pro

Được biết, Apple đã chuyển sang sử dụng pin vỏ nhôm lần đầu tiên với iPhone 16 Pro và tiếp tục phát triển công nghệ này. Mẫu iPhone 18 Pro Max hiện có dung lượng pin định mức 5.391 mAh cho các phiên bản có khay SIM vật lý, tăng so với thế hệ trước.

Giờ đây, Digital Chat Station chỉ ra các nhà sản xuất Android đang thử nghiệm vật liệu thép thay vì chỉ đơn thuần sao chép cách tiếp cận bằng nhôm của Apple. Việc kết hợp với cấu trúc cell pin xếp chồng có thể giúp các nhà sản xuất tối ưu hóa không gian bên trong thiết bị.

Cấu trúc cell pin xếp chồng sắp xếp các lớp bên trong pin khác với thiết kế cuộn truyền thống, cho phép cải thiện việc sử dụng không gian và mật độ năng lượng. Cách làm này đặc biệt hấp dẫn đối với những chiếc điện thoại có màn hình, camera và chip xử lý mạnh mẽ, vốn đòi hỏi hiệu suất cao.

Trong khi đó, Samsung cũng đang chuẩn bị nâng cấp pin cho các mẫu Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra, với dung lượng pin dự kiến lần lượt là 5.200 mAh và 5.700 mAh.